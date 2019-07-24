Молдавский политик: "Молдавия должна стать мостом между ЕС и Россией"

Как Молдавия освободилась от олигарха Влада Плахотнюка? Какова роль России в его отстранении от власти? Ведь он имел тесные связи с российским истеблишментом. Почему США и Европа решились на совместный эксперимент по устранению влияния этого олигарха?



Уроки Молдавии для стран постсоветского пространства

Об этом "Правде.Ру" рассказал председатель общественного совета Движения "За свободную Родину" Игорь Тулянцев.

— Игорь, что сейчас происходит в Молдавии в связи с тем, что наконец-то разрешился правительственный кризис и сформировано правительство коалиционных сил? Для россиян было неожиданно, что сумели договориться социалисты и прорумынский блок ACUM. Что сейчас делается в Молдавии, справляется ли новое правительство с ситуацией?

— Блок ACUM состоит из двух политических формирований. Это не одна политическая партия. Лидером одной является Майя Санду, нынешний премьер-министр. Второе политическое формирование возглавляет нынешний министр внутренних дел Андрей Нэстасе. Их партнерами в основном выступает пророссийская партия социалистов, неформальным лидером которой является президент страны Игорь Додон.

Не только россиян удивило создание этого союза, но и почти всех внутри страны. Надо признать, что ни эксперты, ни простые люди не подозревали, что такая антиолигархическая коалиция все-таки состоится. За этот союз, за эту антиолигархическую коалицию надо благодарить, конечно же, влиятельных внешних игроков. В данном случае действительно была договоренность между основными партнерами Молдавии. Это Европейский союз, Соединенные Штаты Америки и, естественно, Россия.

— Какую роль в этом сыграла Россия?

— Где-то год назад в вашем эфире я сказал, что роль России значительно усилится, если она сможет переступить через работу с политическими лидерами, которые уже неоднократно предавали народ Молдавии и внешних партнеров, и встать на сторону населения. У Демократической партии — партии власти — был всегда самый высокий антирейтинг за всю историю независимой Молдавии. Он достигал минус 98 процентов.

В этом случае надо признать, что Россия как серьезный внешний партнер встала на сторону народа — граждан Молдавии. Поэтому все-таки удалось создать антиолигархическую повестку дня. И благодаря этому удалось отстранить от власти антимолдавскую силу — Демократическую партию и лично Влада Плахотнюка.

Без сомнения, это не состоялось бы и без европейских партнеров, и без американцев, спасибо им, конечно, за это. Но главную роль в этой связи, на мой взгляд, сыграл лично Козак, который фактически не дал Игорю Додону войти в коалицию с тогдашней партией власти. Поэтому все, что произошло, можно считать нашей общей большой победой.

Здесь надо отметить, что вмешательства во внутренние дела страны не было. Просто Россию называют главным партнером Додона на политическом поле Молдавии. Но игры с Плахотнюком на протяжении всего этого времени он вел. Такое поведение Додона не соответствовало его предвыборным обещаниям, а пришло время их исполнять.

Россия проявила в этом вопросе свою жесткую принципиальную позицию, четко сказала, что представляет из себя, что делает Плахотнюк и что для блага самой Молдавии и ее внешних партнеров от него надо избавляться. Самое главное, что этого хотел народ Молдавии. И народ Молдавии в этом деле был намного принципиальнее и жестче политических лидеров, которые его представляют.

Поэтому если не удалось исполнить волю народа этим политическим лидерам, то пришлось вступить в игру внешним партнерам Молдавии и довести, так сказать, желания и чаяния народа до своего логического завершения. Собственно говоря, это и произошло. Поэтому в первую очередь спасибо большое нашим партнерам. В первую очередь России.

— В России против Плахотнюка возбуждено уголовное дело за создание наркотрафика. И тогда подал в отставку в полном составе Конституционный суд Молдавии, например.

— Да.

— Оказывается, можно делать всякие такие революционно-эволюционные дела без всяких майданов путем каких-то договоренностей и при содействии внешних игроков. Как вы считаете, вновь сложившийся правящий политический союз — все-таки кратковременный? Сейчас внешние игроки будут делать свои дела, перетягивать Молдавию на свою сторону в плане геополитической ориентации. Также внутри страны социалисты и ACUM будут стараться взять вверх. В конце концов Молдавия заявит ориентацию на Евразийский союз либо на вступление в ЕС и НАТО. Это действительно будет так, или возможен какой-то новый путь?

— В этой ситуации я исхожу из интересов Молдавии и народа Молдавии. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы мы как граждане этой страны стали заложниками игры крупных держав. Мы благодарны им за то, что они помогли освободить нашу страну. И сегодня время пришло играть не в перетягивание, куда мы должны идти — на Восток или на Запад, а заниматься внутренними проблемами, потому что их скопилось громадное количество.

Множество людей из Молдавии уехало в результате политики Демократической партии и лично Плахотнюка, огромное количество политических заключенных сегодня сидят в тюрьмах, сколько было разорено предприятий и бизнесменов, которые приносили в экономику страны реальные деньги… Вот о чем нужно думать.

И мы очень надеемся, что как раз внешние партнеры помогут внутри страны найти нам согласие для решения этих проблем. Раньше нас постоянно разделяли по внешнему политическому курсу: вы за Россию или за Евросоюз? Молдавия должна стать как раз мостом между Европейским союзом и Россией. К счастью, беда молдавского народа смогла объединить Европейский союз и Россию. Мы очень надеемся на то, что эта практика продолжится, в том числе и в интересах граждан Молдавии.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев