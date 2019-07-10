Зурабишвили не смогла опровергнуть слова Путина о геноциде осетин и абхазов

Саломе Зурабишвили не смогла прокомментировать слова Владимира Путина о геноциде осетин и абхазов во время правления Грузинской демократической республики (ГДР) в 1918-1919 годах.



Госдума: в Грузии происходит попытка госпереворота, координируемая извне / Новости от 21.06.2019 15:39

Об этом сообщает "Коммерсант". Газета напоминает, что современная Грузия юридически является правопреемницей именно ГДР. Этого же не смог сделать и министр иностанных дел Давид Залкалиани. "Грузия пытается решить проблему восстановления территориальной целостности страны "исключительно мирными средствами", сказал министр.

9 июля Владимир Путин, выступая перед журналистами в Екатеринбурге, рассказал об истории Грузии, Южной Осетии и Абхазии. Он напомнил, что "Осетия целиком вошла в состав Российской империи в 1774 году, а Абхазия — в 1810 году, тоже как независимое государство". Позднее южная часть Осетии вошла в Тифлисскую губернию. "Никакой Грузии не было, это была Тифлисская губерния, — напомнил президент РФ.

"Когда разваливалась Российская империя после Первой мировой войны, то Грузия предприняла попытки поглощения Абхазии, образовалось независимое грузинское государство, и при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и в 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям, если они хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной Осетии", — сказал Путин.

Между тем, во вторник Генеральный директор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию. "Да и черт с этими боржоми и с вино! Теперь мы что, должны сказать, что (президент России Владимир) Путин хороший, чтобы кто-то боржоми, вино и набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все это! Мне все равно! Мы страна или торговый объект?!" — кричал он в студии телеканала.

Как сказал "Правде.Ру" юрист Анатолий Капустин, вводить санкции против Грузии Россия не будет, так как эти люди ( Габуния, Гварамия), оскорбляющие ее, не представляют государство, но можно возбудить дело по статье "Оскорбление человеческого достоинства " и требовать их экстрадиции. Для этого не требуется решение Путина, а всего лишь — Генпрокуратуры РФ.

Напомним, отношения России и Грузии обострились в июне. Поводом для этого послужила массовая акция протеста в Тбилиси, которая началась во время визита российских депутатов, участвовавших в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. 21 июня президент РФ Владимир Путин временно запретил прямое авиасообщение с Грузией.

7 июля на грузинском телеканале "Рустави- 2" телеведущий Георгий Габуния начал программу с нецензурной ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника. Позже был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Владимир Путин выступил против этого, его решение одобрили власти Грузии.

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