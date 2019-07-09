Юрист: Габунию надо наказывать в частном порядке по УК РФ

Президент Владимир Путин не поддержал рекомендации Госдумы о наложении санкций на Грузию. Юрист Анатолий Капустин считает, что Георгия Габунию надо наказывать в частном порядке.



Грузия ударила русофобией по собственной экономике / Новости от 23.06.2019 20:23

Президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин сказал "Правде.Ру", что согласно закона РФ "О специальных экономических мерах", санкции против государств вводятся для защиты интересов РФ и обеспечения безопасности россиян.

По его словам, "правительство может ходатайствовать перед президентом о введении мер на ограничение торговли, финансовые операции и так далее. Дума в этой схеме только рекомендует. Дума — это реакция общественности, а решать будет правительство и подписывать указ — президент", — пояснил юрист.

Владимир Путин занял взвешенную позицию, считает эксперт. По его мнению, то, что сделал Габуния, попадает под статью Уголовного кодекса РФ "Оскорбление и унижение человеческого достоинства". "Поэтому в Думе правильно предложили обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против Габунии. Генпрокуратура и сама может возбудить дело и, при наличии состава преступления, добиваться его экстрадиции", — сказал юрист.

С точки зрения международного дела, вводить санкции в отношении Грузии за выступление частного лица, а ведь Габуния не представлял официальные власти — не правильно, подчеркнул Анатолий Капустин. "Это был бы эмоциональный подход к решению вопроса", — заключил юрист.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин во вторник высказал свое отношение к оскорблениям, прозвучавшим в его адрес от грузинского телеведущего. Он заявил, что "из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против этой страны санкции". Российский лидер считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против Габунии. "Много чести — возбуждать против таких уголовные дела, — сказал Путин. "Пусть вещает дальше".

Несколько часов до этого Госдума рекомендовала правительству продумать ответные меры на недружественные выпады Грузии на основании закона РФ " О специальных экономических мерах". Также депутаты осудили постоянные антироссийские провокации в Грузиии и добавили, что регулярные выступления грузинских радикалов приводят к ухудшению отношений Москвы и Тбилиси.

Правительство России вместе с экспертами из министерств обязательно рассмотрит инициативу Думы и предложит президенту список ограничительных мер, которые можно применить против Грузии, заявил представитель правительства в ГД Александр Сиенко.

Судя по всему, речь идет о запрете на импорт в Россию вина и воды из Грузии, а также об ограничении денежных переводов между странами. Об этом говорил днем в понедельник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По словам Володина, из России в Грузию было переведено в 2018 году более $640 млн. По данным International Trade Center, экспорт грузинских вин в Россию вырос в 2018 году в 1,6 раза до $166 млн, экспорт воды из Грузии — на 7,7% до $50,6 млн.

Российский рынок критически важен для грузинских экспортеров: на него приходится 84% поставок вина и около 46% поставок воды. С 8 июля российским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы между Россией и Грузией, позднее запретили полеты и грузинским авиакомпаниям. В Тбилиси ждут, что потери для экономики составят $710 млн (или 5,7% ВВП страны).

В Грузии уже почти месяц продолжаются антироссийские выступления. Последней каплей стала программа P. S. на телеканале "Рустави-2". Ее ведущий Георгий Габуния начал воскресный выпуск с нецензурной брани в адрес президента РФ Владимира Путина.

Справка. Федеральный закон N 281-ФЗ " О специальных экономических мерах и принудительных мерах экономического воздействия" был принят Государственной Думой 22 декабря 2006 года, одобрен Советом Федерации 27 декабря 2006 года, подписан президентом РФ 30 декабря 2006 года. Закон направлен на создание правовых основ для применения специальных временных экономических мер в случае возникновения международной чрезвычайной ситуации.

Применение специальных экономических мер допускается в случаях возникновения совокупности обстоятельств, требующих безотлагательной реакции на международно-противоправное деяние либо недружественное действие иностранного государства или его органов и должностных лиц, представляющие угрозу интересам и безопасности РФ и (или) нарушающие права и свободы ее граждан, а также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

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