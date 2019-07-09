Госдума РФ единогласно приняла заявление о введении экономических ограничений против Грузии из-за непрекращающихся провокаций. Депутаты единогласным решением рекомендовали премьер-министру России Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность о введении санкций.
Ранее глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов говорил, что Госдума может рассмотреть вопрос о полном запрете импорта в Россию грузинских вин, а также ограничение денежных переводов между РФ и Грузией.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью с первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директором Института стран СНГ Константином Затулиным. Эксперт утверждал, что инцидент с телеведущим "Рустави-2" не спровоцирует рост антигрузинских настроений.
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