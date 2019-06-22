Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения

Скандальные события с захватом грузинской оппозицией парламента страны во время проведения там Межпарламентской ассамблеи православия продолжают развиваться, и порождают всё более широкую информационную волну с СМИ и социальных сетях.



События в Грузии. Почему бежали русские депутаты

Всё началась с протеста против участия российской делегации в МАП, межпарламентской ассамблее православия, российской делегации. Это 25-я по счету ассамблея, в которой принимали участие делегации из 23-х стран, и проходила она на этот раз в Тбилиси.

Председателем ассамблеи был президент МАП, российский политик, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Началом конфликта послужил тот факт, что Гаврилова во время ассамблеи посадили в кресло главы грузинского парламента. Сам Гаврилов утверждает, что это кресло не выбирал.

Грузинские оппозиционеры фактически, сорвали проведение МАП, российская делегация была вынуждена спешно удалиться, при этом, в сопровождении полиции, поскольку на улице, у входа в парламент уже стояла толпа грузинских радикалов. Примечательно, что одним из организаторов акции по срыву МАП был украинский депутат Виктор Еленский.

Впрочем, стоит отметить, что несмотря на срыв работы, как отмечает сам Гаврилов, «Межпарламентская ассамблея в Тбилиси под председательством Сергея Гаврилова закончилась. Принят финансовый отчёт и программа действий. Однако в связи с нападением радикальной толпы на православных депутатов ассамблея завершилась раньше срока. Когда я вышел из зала, на меня произошло физическое нападение».

Грузинские политики за эти несколько часов успели сделать ряд откровенно антироссийских заявлений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в частности, заявила, «Россия - наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое проверенное оружие».

Один из грузинских оппозиционных парламентариев в ходе срыва МАП прокричал с трибуны, что «я убивал ваших в Абхазии, убивал и буду убивать».

Вполне естественно, что после таких заявлений последовала ответная российская реакция, и президент РФ подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля. Поручив, при этом, правительству оперативно вернуть российских туристов, находящихся в этой стране на Родину. В первую очередь исходя из соображений безопасности российских граждан.

После этого запрета со стороны грузинских политиков раздалось нечто, похожее на голос разума. Так, один из лидеров оппозиционной Республиканской партии Леван Бердзенишвили назвал эту ситуацию «наказанием для Грузии». Однако, выразил надежду на то, что «это временное явление», а российских туристов заменят туристы из других стран, при этом «более платёжеспособные».

В свою очередь член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал это решение следующим образом: «Думаю, что этот запрет не следует воспринимать как некое наказание Грузии... мы же будем заниматься исключительно безопасностью российских граждан. Не в правилах России кого-то казнить или миловать, и вообще санкции - не наш метод». Говоря об экономических потерях Грузии, Клинцевич отметил: «Неизбежные серьезные потери грузинской экономики из-за отсутствия российских туристов в самый разгар сезона - это сугубо ваши проблемы».

Между тем, дал свою оценку произошедшему и глава генеральный секретарь МАП, Андреас Михаилидис. Он заявил, что «Политическое руководство Грузии во всех деталях знало порядок проведения сессии Межпарламентской ассамблеи православия и должно взять на себя ответственность за случившийся на заседании инцидент. Генассамблею, согласно порядку ее проведения, всегда ведет ее президент, который является россиянином.

Несмотря на то, что грузинские политики и эксперты практически единодушно называют протест и срыв заседания МАП «стихийной народной акцией», российские специалисты с этим не согласны и утверждают, что провокация была спланирована.

Например, накануне заседания МАП, старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер, заявил, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». А помимо этого в Грузии уже много лет работает на американские деньги фонд «Свободная Россия», который ведет последовательную антироссийскую деятельность.

Что касается реакции в социальных сетях, то здесь, в общем, всё привычно. Запрет на авиасообщение с Грузией негативно восприняли только представители либеральной несистемной оппозиции, вроде Алексея Навального и иже с ним. Навальный, в частности, в своем Твиттере написал написал: «Путин решил наказать Грузию за то, что там уличные протесты. Запретил авиасообщение с Грузией. Теперь много русских не смогут поехать туда за недорогим и качественным отдыхом. Вопрос: почему Путин наказывает русских за грузинские протесты?».

С другой стороны, писатель, историк и книгоиздатель Андрей Мартьянов на своей странице в Facebook отметил: «Ну давайте по гамбургскому счету. В Джорджию ездит в основном (в основном - не значит все, разумеется) строго определенный контингент.

Колумнистка До///дя Ривка Бершидская за глотком воздуха свободы. Модная поэтесса Нора Гузно за вдохновением, которое ищет в "этих очаровательных узких улочках Тбилиси". Активист "Молодежного Яблока" Веня Ягодицер и его квир-партнер Лёлик потому, что бухло дешевое и есть пыхнуть. Нуитд.

Барнаул, Тагил и Новокузнецк предпочитает Таиланд - там люди незамысловатые, чуть ли даже не из народа, им надо море, все включено, слоны и тайские мамзели. Вдохновение в узких улочках им по барабану. Так что "кровавый тиран опять нанес удар по народу" - не в кассу, народу не воздух свободы нужен, а нормальный отрыв на теплом берегу».

Впрочем, по официальным данным доля российских туристов в Грузии в эти годы колебалась от 4 до 7%, хотя некоторые эксперты говорят и о куда больших цифрах - в 20-30%%, если брать еще и неформальный, одиночный туризм.

Жители Тбилиси, чья работа связана с обслуживанием туристов, расстроены решением российских властей приостановить полеты и продажу туров в Грузию, тем более что сезон только начался.

"Владельцы ресторанного и отельного бизнесов в Грузии надеются, что туристы из РФ продолжат приезжать в страну. Или хотя бы деньги присылать будем",- пишут СМИ.

"Знаете, какова главная цель российской внешней политики на постсоветском пространстве? Цель эта определяется тремя словами: "Чтобы было тихо". Примерно так же, как и во внутренней. Только с более конкретными KPI. Знаете, каковы эти показатели? Это когда в ответ на вопрос "Кто является президентом Украины?" средний российский гражданин говорит "наверное, какой-то украинец". Или "видимо, какой-то грузин" - если речь идёт о президенте Грузии",- пишут в телеграме.

"Если интересны впечатления - бедненько, грязненько (как в Москве 90-ых и сейчас в части регионов), красиво и колоритно. Молодежь не понимает русского - не "не хочет слышать", а реально не понимает, делая круглые глаза "это Вы о чем?". Все старше 40 - говорят по-русски свободно. Саакашвили боготворят за реформы и ругают за войну-2008. По войне-2008 "э, дорогой, давай не будем про это, не портим настроение" и "ничего, мы еще заберем Абхазию и Осетию, за нами США, дадут "Абрамсы" (фигабрамсы), ПЗРК, "Джавелины" и мы вас нагнем (нагни спину свою вначале, вояка)",- рассказывают в соцсетях.

"Понятно, что у Грузии болят отрезанные республики (сами виноваты) - так же, как у обескрымок ноет фантомный Крым. Но что поделать - у нас, жителей бывшей Империи, тоже фантомно болят отрезанные Окраины. Гостеприимство - да, колоссальное. Полиция - да, совершенно открытая. Красоты - да. Но, опять же, на фоне финансовой задницы a la "Евротур" - "он дал мне бакс, я покупаю этот отель". Улочки. Музыка. Фестивали. Старые машины. Остре, хинкалы, хачапури, лангман и лобио. Пиво "Натахтари". Ослики с грустными глазами и пастухи. Дети. Много детей. Уважение к Сталину, пусть не открытое (кроме Гори). Ну море еще есть - море как море. Уровня дурацкого Сочи.",- добавляют авторы.

"И да, если нашим странам доведется снова воевать против друг друга (а не как в Великую Отечественную деды рядом воевали) - безусловно, мы Грузию раскатаем. Как раскатали еще старой армией в 2008. Но лучше до этого не доводить",- констатируют они.

"Очень кратко о том, что на самом деле происходит в этой гостеприимной, но очень бедной стране. У Грузии нет денег. Нет денег - нет ручек. А нет ручек, девочки, нет конфеток. То есть, независимости. И вот, пока было надо - Грузию успешно финансировали и вскармливали проамериканские силы. Оттого и ездить туда стало нам так приятно: в стране банально появилось бабло. Кормили Грузию, естественно, не просто так, а с расчетом: вот вырастет большая и начнёт создавать проблемы своему самому крупному соседу",- пишут авторы "Беспощадного пиарщика".

"Но в 2008 году выяснилось, что достаточного уровня проблемы Грузия соседу создать не шмогла. И вот, деньги стали из Грузии постепенно утекать. К 2019 году они совсем исчезли. Это хорошо видно по состоянию грузинской экономики. Но денег-то девочки не стало, а Улица им. Джорджа Буша в Тбилиси осталась. На случай таких вот православных Ассамблей. С участием не дай бог русских православно-коммунистических оккупантов",- заключают они.

В общем и целом, пока у России и Грузии наметилось очередное осложнение в отношениях. Которое пока экономически вредит Грузии, а не России. При этом МАП будет проходить штатной, и следующее заседание пройдет в Санкт-Петербурге. Будет ли там грузинская делегация - пока непонятно.

Что же касается закрытием авиасообщения, то, по большому счету, им озабочены и расстроены только «профессиональные протестующие».