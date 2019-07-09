МИД Грузии приветствовал заявление президента РФ о санкциях

В министерстве иностранных дел Грузии положительно оценили заявление Владимира Путина о том, что Россия не будет вводить санкции против Тбилиси. Глава внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани подчеркнул, что российский лидер принял правильное решение.



Россия может расширить санкции против Грузии из-за протестов

"Решение, которое принял президент России Владимир Путин, является единственным и правильным. Мы приветствуем такое взвешенное и мудрое решение", - заявил Залкалиани.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин посчитал нецелесообразным вводить санкции против Грузии, поскольку российско-грузинские отношения нуждаются в восстановлении.

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