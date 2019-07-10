Лидер оппозиционной фракции грузинского парламента "Альянс патриотов" Ирма Инашвили сообщила о планах посетить Москву в составе партийной делегации. По ее словам, визит оппозиционных парламентариев в столицу России "принесет добро" Грузии.
Ранее депутаты партии "Альянс патриотов" отказались ехать в Москву 24 июня, где проходил форум "Развитие парламентаризма".
"Последние дни были очень тяжелыми для всего грузинского народа. Мы очень трудились, чтобы удержать ситуацию под контролем, и первые результаты нашей работы уже видны. В ближайшие дни наши депутаты отправятся в Москву", - рассказала Инашвили.
По мнению лидера оппозиционной парламентской фракции, у Грузии были хорошие отношения с Россией, пока провокаторы не очернили их. Ирма Инашвили заявила, что Грузия найдет дорогу назад к примирению с российской стороной.
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