Зачем Габуния оскорбил Путина и Россию

Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо, на самом деле. Потому что его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи.

Ну вот, извините, мы все знаем определение слова "б...ь", но определения, как называть ту самую женщину, которая пытается стравить на конфликт/драку двух своих клиентов, у нас не было. Теперь есть - "Габуния". Необходимо отметить, что определение очень созвучно с главным глаголом действия при описании полового акта от первого лица.

Но оставим филологию, хотя она прекрасна! Ведь Габуния пыталась влиять на международную политику.

С одной стороны, очевидно, что северокавказские горцы, лучше многих других понимающие, насколько серьезное оскорбление по кавказским меркам нанесено главе государства, не смогут, надеюсь, не применить того самого созвучного глагола к Габунии.

С другой, Европа, всеми силами приветствующая употребление этого глагола между однополыми парами, должна возмутиться нарушением прав Габунии. Рядышком будут стоять ПАСЕ, куда мы рвались вернуться, американские демократы, ну и остальные.

Конфликт не в том, чтоб оскорбить граждан нашей страны и ее президента, конфликт в том, чтобы к нашей стране были применены новые санкции. Габуния здесь - лишь барашек на заклании.

По поводу оккупантом тоже смешно, потому что, если мы даже на миг забудем о том, что предшествовало самоопределению Абхазии и Южной Осетии, мы не должны забывать о роли Грузии в эскалации чеченского конфликта в нашей стране в 90-е.

Жаль, что из-за одного грузинского телеведущего в эти дни начнут страдать в бытовой сфере его соплеменники в России, которые, в общем-то, ни в чем не виноваты, но общественные межнациональные конфликты, к сожалению, именно таким образом и развиваются. Отмена авиарейсов в Грузию здесь покажется только невинным цветочком.

И последнее - то, что касается внутренней политики России. Вы не знаете, с какой такой стати в нашей стране доступна Габуния? Роскомнадзор так браво борется с Телеграмом, но еще ничего не предпринял, чтобы я, например, не видел этого паскудного выступления. Или Роскомнадзор с его кураторами преследует какую-то свою цель в этом выступлении?

Я вот в Телеграме и других соцсетях могу полностью употребить то эмоционально окрашенное слово из второго абзаца, но при публикации его в СМИ, Роскомнадзор ведь будет ко мне и к СМИ беспощаден за употребление русской разговорной лексики. Ко нам - да, к Габунии - нет.

Здесь закручено много всего, конечно. И развиваться всё может незапланированно. Но плюс от обогащение нашего языка новым определением - габунией - уже можно записывать в актив нашей филологии.