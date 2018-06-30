О буйстве, психотипах, технических талантах, виртуозности, агрессивно-реактивной энергетической скорости и финансовом нюхе рожденных 30 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".
"Почему вы грабили банки?" — спросили однажды легендарного американского грабителя Вилли Саттона. "Потому что деньги были именно там", — ответил он.
Невероятно трудно заставить людей, рожденных 30 июня, сделать что-то, если они на это не настроены.
Кто и когда настроил рожденного сегодня Вилли Саттона грабить банки, история умалчивает. Но каждый раз грабитель делал это осознанно и с настроением. В основном он занимался кражами, ограблениями и разбойными нападениями, получив большую известность в бруклинской криминальной среде и заслужив прозвище Актер за то, что с целью обмана других людей и последующих грабежей и краж он часто переодевался в полицейских, охранников, уборщиков, курьеров и играл эти роли с большим правдоподобием.
На протяжении своей криминальной карьеры Вилли Саттон украл около двух миллионов долларов, ограбил более 100 банков, и большую часть своей взрослой жизни он провел в тюрьме.
Раки, чей день рождения — 30 июня, подразделяются на два типа: экстраверты и интроверты. Однако и те, и другие имеют перед собой высокие личные цели. Их мир — это личные владения, куда посторонним вход воспрещен.
Интроверты из числа тех, кто родился в этот день, организуют свою жизнь так, чтобы все в ней напоминало родной дом. Любое начинание должно прежде всего соответствовать критериям надежности, безопасности, предсказуемости.
Экстраверты ведут себя вполне добродушно, до тех пор пока не окажутся в игровой ситуации. Тут уж им надо следить за тем, как бы их буйная натура не вышла из-под контроля.
Бруклинский грабитель банков Вилли Саттон совмещал в себе оба типа. Но что было характерно для его рачьей Формулы небес — он всегда работал один, не признавал коллективные ограбления, никогда не пользовался услугами помощников и ассистентов.
Почти все люди, родившиеся 30 июня, обладают яркими техническими талантами — вплоть до виртуозности. Именно такой виртуозностью обладал выдающийся ученый и конструктор в области ракетно-космической техники Владимир Челомей (фото). Конструктор участвовал в создании ряда двигателей и прочих важнейших объектов ракетной, космической и авиационной техники. Являлся одним из ключевых создателей советского "ядерного щита".
Не менее выдающимся виртуозным техническим талантом обладает единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира в 50-метровом бассейне и абсолютный рекордсмен по количеству наград в истории Олимпийских игр американский пловец Майкл Фелпс. За свои выдающиеся успехи в мире спорта Майкл получил спортивные прозвища Балтиморская пуля и Летающая рыба.
Рожденные 30 июня непреклонные оппоненты, никогда не дающие себя в обиду. Однако эта способность проявляется либо в умственной, либо в физической форме, но крайне редко совместно.
Интровертам, родившимся 30 июня, следует опасаться тенденции к подавлению агрессивности. Очень часто они боятся выразить свои чувства, полагая, что этим только навредят и себе, и тем, кто находится рядом с ними.
Более открытые люди, чей день рождения — 30 июня, никогда не стесняются прямого проявления агрессивности, если кто-то не внушает им доверия. Но иногда они впадают в излишнее буйство; такой индивидуум крайне опасен в качестве противника.
Вот поэтому выше описанные особенности Формулы небес дня сегодняшнего и позволяют некоторым ее обладателям обладать агрессивно-реактивной энергетической скоростью. Физической, как в случае с пловцом Майклом Фелпсом, или умственной, как у конструктора реактивных космических кораблей Владимира Челомея.
Парадоксально, но факт: когда эти же самые экстраверты оказываются наедине с теми, кого они считают своими друзьями, или же оказываются втянутыми в публичную дискуссию, они производят впечатление на редкость пассивных людей.
Рожденные 30 июня могут меняться в зависимости от ситуации, окружения, настроения. Так что деление на два психологических типа может оказаться неактуальным. Такая метаморфоза лишь придает им налет мистики, загадочности. Рожденные в этот день зачастую сами не знают себя.
Взрывным революционным темпераментом обладал видный деятель Великой французской революции Поль Баррас. Он был вдохновитель режима Директории, являясь ее ключевой фигурой и единственным из пяти директоров, кто продержался до самого ее конца.
Яростные схватки и бурные пейзажи часто совмещал на своих полотнах французский художник и дипломат Орас Верне. Он вошел в историю как автор патетических батальных полотен. Сильный любовью к армии и флоту, Верне необычайно популяризовал батальную живопись. Он нравился публике. В изображении близких патриотическим сердцам событий он просто, понятно, без придворных или классических условностей, но корректно, с чисто французским шармом всю жизнь рисовал войну.
Война, революция, события и сферы деятельности, где необходима управляемая агрессивность и реактивность, — это все чрезвычайно близко и заманчиво для рожденных сегодня. И их Формула небес, как правило, не мешает раскрываться этим импульсам.
Один из самых известных и узнаваемых боксеров в истории мирового бокса рожденный сегодня Майк Тайсон (фото) включен в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе.
По мнению спортивных журналистов, Тайсон "самый жестокий человек в истории спорта" и "самый сильный нокаутер в истории". Ко всему вышеперечисленному можно добавить три судимости Тайсона за изнасилование, за избиение людей и за употребление наркотиков и вождение автомобиля в пьяном виде. А также то, что он отец восьми дети. И тогда Формула небес для Майкла Тайсона будет показательной во всей своей красе.
Одним из неоспоримых достоинств рожденных 30 июня является их умение обращаться с деньгами — как своими, так и чужими. Удивительный финансовый нюх этих людей привлекает к ним окружающих, которые ждут от них ценного совета. Рожденные 30 июня блестяще выполняют любые расчеты, максимально увеличивая прибыль и снижая до минимума затраты.
Заинтересованность в работе нередко проявляется в хобби или в на первый взгляд постороннем занятии, которое подчас ставится даже выше профессии. Однако когда интерес этих людей совпадает с общественным, они могут принести максимальную пользу.
За помощь евреям во время Холокоста был причислен к праведникам мира рожденный сегодня польский поэт Чеслав Милош (фото). За свое литературное творчество он также получил Нобелевскую премию по литературе в 1980 году.
Поскольку Раки дня сегодняшнего мало кого впускают в свой внутренний мир, быть их близким другом — высочайшая честь.
Быть другом и переводчиком на русский язык стихов Чеслава Милоша — эту честь имел при жизни поэт Иосиф Бродский, который считал Милоша одним из выдающихся поэтов эпохи. Поэтической формулой стихотворения Чеслава Милоша мы и завершим противоречивую и страстную Формулу небес для сегодняшнего дня.
Пусть слово твое значит не то, что значит,
Но меру испорченной крови посредством слова.
Двусмысленность да пребудет твоим доспехом.
Сошли простые слова в недра энциклопедий.
Не оценивай слов, покуда из картотеки
Не поступит сообщенья, кто их употребляет.
Жертвуй голосом разума ради голоса страсти.
Ибо первый на ход истории не влияет.
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