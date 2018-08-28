Майкл Джексон и его барокамера

О доброте, любви к чистоте и порядку, организованности и ложной неэмоциональности рожденных 29 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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1980-е годы XX века можно смело охарактеризовать как "золотую" эпоху Майкла Джексона. 30 ноября 1982 года вышел Тhriller, остающийся до сих пор самым продаваемым альбомом всех времен и народов. Пришедший сегодня в наш мир самый успешный исполнитель в истории поп-музыки Майкл Джексон известен как Король поп-музыки, обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других премий. Музыкант был 25 раз занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Но для Формулы небес рожденных 29 августа Майкл Джексон гораздо более интересен своей огромной благотворительной деятельностью. Как представитель знака Девы, щепетильной и любящей порядок во всем, музыкант относился к этой своей миссии помогать людям как к тяжелой и ответственной работе и все свои инвестиции контролировал лично. Известен факт, что получив однажды гонорар в 1,5 миллиона долларов, музыкант построил на него ожоговый центр для детей, который потом стал носить его имя.

К этому событию относится и легенда о жизни Джексона в барокамере. После того как Майкл привез купленное им оборудование в больницу, он обходил палаты и с интересом рассматривал все оборудование, так сказать "с ног до головы". После он решил ради шутки забраться в одну из барокамер и проверить ее на себе. И в этот момент его сфотографировали. Фотографию растиражировали СМИ, и долго весь мир обсуждал жизнь певца в барокамере.

Справедливости ради стоит отметить, что представители знака Девы действительно уделяют чистоте, гигиене и борьбе с микробами порой чрезвычайно большое внимание и тратят на все эти процедуры огромное количество времени и сил. Но Майкл Джексон тогда не остался жить в барокамере, а благополучно вернулся на сцену.

Свою формулу успеха легендарный представитель знака Девы сформулировал в полном соответствии формуле рожденных 29 августа: "У тебя может быть величайший в мире талант, но если не будешь готовиться и работать по плану, все пойдет прахом".

Девы, рожденные 29 августа, ненавидят хаос во всех его проявлениях и, следовательно, стремятся внести в свою работу структуру и ясность. Однако это не подразумевает, что они суровые или скучные личности. Наоборот, они стремятся к действиям, и, кроме того, несмотря на то что внутри у них может пылать огонь, они как-то ухитряются организованно самовыражаться. Едва ли не главной темой в жизни рожденных 29 августа является импровизация. Это значит, что они не только редко терпят неудачу в своих делах, но и находят выход из проблемной ситуации, принимая на ходу правильные решения.

Одним из самых структурных мыслителей в истории человечества, без сомнения, является рожденный сегодня английский философ Джон Локк. Именно он по праву считается одним из родоночальников философии сенсуализма и политической философии. Локк широко признан как один из самых влиятельных мыслителей Просвещения и теоретиков либерализма. В высказываниях и умозаключениях Джон Локка всегда сквозит порядок, так свойственный знаку Девы и рожденным 29 августа в особенности: "Порок не в том, чтобы иметь желания, а в неумении подчинить их правилам разума. Дело не в том, испытываете ли вы или не испытываете самих влечений, а в способности управлять ими и отказываться от них". Все понятно, все разложено по полочкам.

Не меньший вклад в общественную мысль внес пришедший сегодня в мир и держащий в руке свою легендарную "Синюю птицу" лауреат Нобелевской премии по литературе бельгийский драматург и философ Морис Метерлинк. Как сторонник идей Шопенгауэра, Метерлинк считал, что человек бессилен против судьбы. Своим девским даром к системе и порядку писатель сформулировал идею "статичной" драмы, в соответствии с которой задачей автора было создать что-то, что не выражало эмоций, но вместо них внешние причины человеческого поведения. Соответственно с идеей автора, актеры должны были разговаривать и двигаться подобно куклам, показывая этим влияние внешних сил и судьбы.

Самым ярким произведением Мориса Метерлинка стала написанная им пьеса "Синяя птица". Пьеса проникнута глубокой идеей автора "быть смелым, чтобы видеть скрытое". Все герои пьесы отправляются в опасное путешествие за сказочной Синей птицей. Но она улетает! О сути этого шедевра Метерлинка очень точно, на мой взгляд, написал литературный критик Дмитрий Быков: "Это очень хорошая пьеса. Может быть, лучшая в XX веке. Не только потому, что она учит верить в мечту и искать Истинные Блаженства. А потому, что она, как и все символическое искусство, учит правильному мировоззрению".

Девы, пришедшие в наш мир сегодня, всегда пребывают в поисках более эффективного, элегантного или сообразного происходящему действия. Люди этого дня обычно прикладывают значительные усилия для того, чтобы отделить свою частную жизнь (нередко весьма бурную) от общественной (как правило, она бывает успешной). Время от времени, теряя контроль над собой, они позволяют эмоциям выплескиваться наружу, что заставляет их страдать. Будучи людьми общественного склада, люди, чей день рождения — 29 августа, тем не менее испытывают дискомфорт, когда лишаются возможности открыто выражать свои чувства.

Рожденная сегодня выдающаяся шведская актриса Ингрид Бергман выражала свои чувства на экране всю свою жизнь. В рейтинге Американского института киноискусства "100 величайших звезд кино XX века" она занимает почетное четвертое место. Актриса была трижды обладательницей премии "Оскар", четырежды премии "Золотой глобус", дважды премии "Эмми". Даже один из сортов чайной розы назван в честь Ингрид Бергман.

Ее концепция поведения актера на сцене и в кадре очень схожа с идеей ее космического собрата Мориса Метерлинка. Бергман была уникальной звездой "статического кино" в истории и давала совет молодым актерам: "Будьте проще. Сделайте пустое лицо. Музыка и сюжет заполнят его".

Следуя советам своей легендарной космической сестры Ингрид Бергман, рожденная сегодня российская актриса Марина Александрова блестяще владеет техникой пустого и красивого лица в кадре. Возможно, поэтому спрос на актрису у режиссеров огромен и уже многие годы она входит в десятку самых востребованных актрис постсоветского пространства и занята в прекрасных театральных постановках.

Девы, рожденные 29 августа, зачастую разрываются между работой, с одной стороны, и необходимостью в полнокровной частной жизни — с другой. Погружаясь в мир семьи, рожденные 29 августа иногда замыкаются в себе. Привлечь их внимание тогда бывает очень трудно. Они не всегда хорошо переносят напряжение, создаваемое сложными жизненными ситуациями. Но если герои дня сегодняшнего сумеют справиться с противоречивыми наклонностями собственной натуры, то будут удачливы.

Рожденного сегодня джазового саксофониста Чарли Паркера при жизни называли Птица. Он был основателем джазового стиля бибоп и наряду с Луи Армстронгом и Дюком Эллингтоном считается одним из самых влиятельных музыкантов в истории джаза. Насчет прозвища Птица есть несколько разных мнений. Самое распространенное — это имя пошло от друзей из-за чрезмерного пристрастия Паркера к жареным цыплятам. Ну а поклонники утверждают, что так его прозвали из-за неимоверно легких, "порхающих" пальцев. И, действительно, названия многих произведений музыканта, имеют отсылки к птицам.

Образ прекрасной птицы, холеной, чистоплотной и ухоженной, с замечательным голосом и окрасом перьев, может стать прекрасным собирательным образом для Формулы небес героев дня сегодняшнего. И философским афоризмом Мориса Метерлинка из пьесы "Синяя птица" мы и закончим сегодня наш рассказ: "Как они прекрасны!… Но почему они не смеются?… Они несчастны? — Счастье не в смехе".

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