Я - Лев. Есть кто круче меня?

О силе, выносливости, последовательности, прозорливости, патриотизме, красоте и сексапильности рожденных 29 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Лучше прожить день львом, чем сто лет овцой", — именно такой фразой продекларировал свою миссию на земле, рожденный сегодня один из самых ярких диктаторов XX века Бенито Муссолини. После 1936 года его официальным титулом стал "Его Превосходительство Бенито Муссолини, глава правительства, дуче фашизма и основатель империи". Как и множество политиков разных времен и эпох, Муссолини ни шагу в своих поступках не делал без консультаций с придворными астрологами и не исключаю, что корни фразы "прожить львом" именно из этих консультаций берут свое начало. Так что рассмотрим Формулу небес этого дня, где Львы собираются прожить Львами.

Львы, рожденные 29 июля, без труда определяют ценность сложившегося потенциала, моральных устоев и конкретных деяний — в общем, всего, что составляет окружающий мир. Кроме того, люди, чей день рождения — 29 июля, на удивление точны в предсказаниях исхода различных и в том числе довольно сложных процессов, где бы они ни происходили. Те из них, кто вовлечен в мир бизнеса, политики, правительственные или военные структуры, бывают блестящими аналитиками, которые крайне редко ошибаются, делая предварительные прогнозы развития общественных тенденций.

"Ничего не будет — ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение", — так звучала знаменитая цитата из фильма "Москва слезам не верит". Первым эту общественную тенденцию поймал во Вселенной рожденный сегодня американский инженер русского происхождения Владимир Зворыкин. Именно этот гениальный Лев разработал первую телевизионную приемную трубку — кинескоп, а затем создал конструкцию передающей трубки — иконоскоп. И в 1933 году официально презентовал свою конструкцию. А уже в 1940-е годы Зворыкин разбил световой луч на синий, красный и зеленый цвета и таким образом получил уже цветное телевидение.

Наиболее выдающимся художником армянского происхождения XIX века называют историки рожденного сегодня Льва художника-мариниста Ивана Айвазовского. Художник родился и умер на море в городе Феодосии, и ему первому было присвоено звание почетный гражданин города Феодосии. Айвазовский много путешествовал и изображал на своих картинах много разных морей. Но именно Черное море вдохновило его на наиболее выдающиеся полотна. Айвазовский писал: "Зиму я охотно провожу в Петербурге, но чуть повеет весной, на меня нападает тоска по родине — меня тянет в Крым, к Черному морю".

Многие из рожденных 29 июля наделены сильно развитым чувством патриотизма. Причем это не обязательно всепоглощающая любовь к своему Отечеству. Патриотизм рожденных 29 июля может проявляться и в иных формах: скажем, в защите интересов своей компании или социальной группы, к которой они принадлежат.

Таким патриотом своей компании стал Марсель Бик, основатель и соучредитель фирмы Bic, мирового лидера по производству одноразовых шариковых ручек. Еще через 30 лет после начала выпуска ручек под маркой Bic стали выпускаться одноразовые бритвы.

Неистовым патриотом своего дела запомнилась современникам первая звезда и секс-символ немого кино конца 1910-х годов американская актриса Теда Бара. Бара активно снималась всего пять лет и была одной из самых популярных актрис своего времени и одним из первых секс-символов кинематографа. Она носила прозвище The Vamp (Вампирша), что на сленге тех лет было синонимом коварной обольстительницы мужчин, и вошла в число первых актрис, сформировавших на экране образ женщины-вамп. И, действительно, этот образ на самом деле прекрасно подходит для женской львиной формулы дня сегодняшнего.

Энергией обольщения и соблазнения наряду с огромным талантом владели две красавицы Львицы, рожденные сегодня гимнастки Нелли Ким и Анна Бессонова. Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Анна Бессонова запомнилась зрителям элегантностью, грацией, выразительностью и экспрессивностью своих выступлений, поэтому болельщики прозвали ее The Queen of Elegance (Королева элегантности).

Абсолютной королевой вошла в историю художественной гимнастики пятикратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира Нелли Ким. Выступления советской гимнастки вызывали такие восторженные эмоции, что после монреальской Олимпиады 1976 года одна канадская пара назвала свою новорожденную дочку Нелли Ким. А когда девочка выросла, то стала популярной и сексапильной певицей Нелли Ким Фуртадо. Ее пластинки и синглы разошлись по миру тиражом свыше 40 миллионов экземпляров.

Сколько младенцев было названо в честь героя нашего дня по имени Фернандо Алонсо, история умалчивает, но представить себе элиту мировой сборной "Формулы-1" без этого красавца Льва будет уже невозможно. Этот испанский гонщик стал двухкратным чемпионом мира серии "Формула-1", а также победителем гонки 24 часов Ле-Мана на выносливость.

Выносливость — одна из козырных карт рожденных сегодня. Именно этим качеством всегда поражал зрителей норвежский биатлонист Тарьей Бё, ставший в 2010 году олимпийским чемпионом и еще восемь раз чемпионом мира в личных гонках и в эстафете.

Выносливостью, последовательностью суждений и действий вошел в общественно-политическую жизнь современной Греции знаменитый композитор Микис Теодоракис… Уже будучи известным композитором, он вступил в открытый конфликт с режимом Черные полковники. Полковники устроили в Греции путч в апреле 1967 года. Они запретили музыку Теодоракиса, а вскоре композитор попал в тюрьму, где провел пять месяцев. В 1968 году его освободили под давлением мирового общественного мнения и отправили в ссылку, а потом снова поместили в концлагерь. Через год композитор был освобожден и выслан во Францию. В изгнании он продолжал борьбу, устраивая концерты в пользу борцов с хунтой. После падения хунты в июле 1974 года Теодоракис снова вернулся в Грецию.

Танец сиртаки, а также музыку к нему, написанную композитором, иногда называют "Танец Зорбы". После выхода фильма "Грек Зорба" на экран сиртаки стал самым популярным греческим танцем в мире и одним из символов Греции. Ну а отмечающий сегодня свой 93-й день рождения красавец Лев Микис Теодоракис является для греков символом выносливости, героизма и подлинного патриотизма.

В своем кругу рожденные в этот день Львы блестяще выступают в роли организаторов и устроителей различных мероприятий. Многие люди, чей день рождения — 29 июля, чрезвычайно гордятся своими детьми, друзьями, родственниками и вообще высоко ценят значение семейных уз. Они проявляют максимальную заботу о близких, защищают их от любых возможных неприятностей, с готовностью жертвуют интересной карьерой ради стабильности семьи. Рожденные 29 июля великолепно справляются с ролью преподавателей, социальных работников, профсоюзных и политических деятелей. Непревзойденные знатоки групповой психологии, они часто выступают в роли арбитров в спорах. Прекрасно понимая мотивы, движущие представителями обеих враждующих сторон, они немедленно находят подход к разрешению конфликта мирным путем.

Один из самых ярких представителей в советской литературе, пришедших сегодня в наш мир, без сомнения, является писатель Владимир Дудинцев. Его рассказы и повести — о мужественных и смелых людях-подвижниках, вступающих на долгий путь борьбы с тупостью и жестокостью окружающего мира. А его два романа "Не хлебом единым" и "Белые одежды" — кульминация писательских взглядов на мир и на человека в этом мире.

Вот замечательной цитатой Владимира Дудинцева мы и закончим Формулу небес для сильных и мужественных Львов, рожденных 29 июля: "Ты можешь прожить долгую жизнь и даже отойти в лучшие миры, так и не узнав, кто ты — подлец или герой. А все потому, что твоя жизнь так складывается — не посылает она испытаний, которые загнали бы тебя в железную трубу, где есть только два выхода — вперед или назад. Но может и послать".

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