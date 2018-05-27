Астролог: рожденные 27.05 общительны

О новаторстве, общительности, энтузиазме, страстности, экспериментаторстве и самоотверженности рожденных 27 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿

Двойственность первого по счету в астрологическом году двойного знака Зодиака Близнецы (далее двойные знаки — Весы, Стрельцы и Рыбы) особенно отчетливо проявляется в рожденных 27 мая. Есть среди них как бы два типа людей: те, кто предан идее или общественной группе, и те, кто предан желанию персонального роста и развития. Впрочем, и те и другие самоотверженно отдаются работе и посвящают себя целиком выбранному делу.

Без новаторства не живет и не действует, наверное, ни один из рожденных под знаком Близнецов. В этом глобальная Формула небес всего знака. Мы в этом уже не раз убедились, описывая этот знак Зодиака, и убедимся еще не раз.

Сегодня пришла в наш мир американская танцовщица-новатор, основоположник свободного танца Айседора Дункан (фото). Она самостоятельно разработала танцевальную систему и пластику, которую связывала с древнегреческим танцем.

Как и положено быстрому на знания и поступки Близнецу, Дункан в 13 лет бросила школу, которую считала бесполезной и серьезно занялась музыкой и танцами, продолжив самообразование. В 18 лет переехала в Чикаго из Сан-Франциско и стала выступать с танцевальными номерами в ночных клубах, где танцовщицу преподносили как экзотическую диковинку: она танцевала босиком в греческом хитоне, чем изрядно шокировала публику.

С этого начался ее персональный рост и развитие, как и дальнейший русский, советский и мировой триумф балерины. В этом проявилась первая часть личного развития Близнеца Дункан. Как и ее знаменитый брак с русским поэтом Сергеем Есениным.

Но была и вторая половина общественной реализации Близнеца-балерины. Дункан не хотела в памяти потомков остаться просто артисткой и танцовщицей. Ее стремления шли намного дальше простого совершенствования исполнительского мастерства. Она, как и ее единомышленницы, мечтала о создании нового человека, для которого танец будет более чем естественным делом.

Особое влияние на Дункан, как и на все ее поколение, оказал Ницше. В ответ на его философию, Дункан написала свою знаменитую книгу "Танец будущего". Как Заратустра у Ницше, люди, описанные в книге, видели себя пророками будущего. Дункан подчеркивала, что танец должен быть естественным продолжением человеческого движения, отражать эмоции и характер исполнителя, импульсом для появления танца должен стать язык души.

В рожденных 27 мая живет настоятельная потребность в общении; поэтому завершение любого их предприятия предполагает пышную презентацию достигнутых результатов обществу. В случае с Айседорой Дункан это и была ее книга "Танец будущего".

Как правило, рожденные сегодня не отличаются молчаливостью и выражают свои мысли открыто и даже резко. Люди, чей день рождения — 27 мая, могут посвятить всю свою жизнь работе на благо своей семьи или коллектива или же развитию природных талантов, но редко и тому и другому. Те, кто всерьез озабочен собственным процветанием, много теряют в общении с окружающими, а посвятившие себя друзьям и коллегам, наоборот, хоронят свои дарования. Однако в любом случае усилия, предпринимаемые ими, сопровождаются великим энтузиазмом и страстностью.

Уделять время своим четырем детям и быть одной из самых востребованных актрис российского кино удается вопреки двойственной Формуле небес своего дня трудолюбивой актрисе и замечательной маме Марии Шукшиной (фото). Первый выход, а точнее, вынос на съемочную площадку состоялся у Маши в возрасте полутора лет, затем в возрасте пяти лет была роль в фильме "Печки-Лавочки" у собственного отца знаменитого Василия Шукшина, Потом другие небольшие роли…

Вроде бы напрашивался прямой путь в актрисы, но Шукшина выбрала иностранные языки (кстати, любимая многими Близнецами сфера приложения своих талантов). Работа переводчицей у Маши продолжалась недолго. Далее 15 лет Шукшина была ведущей популярной передачи "Жди меня". И все-таки потребность сниматься в кино появилась у Близнеца Марии с возрастом, и в итоге у актрисы сейчас более 50 красивых работ в кино и телесериалах.

Зачастую рожденные 27 мая демонстрируют весьма странный и даже эксцентричный подход к жизни… Поскольку Близнецы сегодняшнего дня излишне озабочены собственной презентацией обществу, им свойственно недооценивать аудиторию. Независимо от того, являются ли люди, чей день рождения — 27 мая, исключительно яркими личностями или же консерваторами по натуре, их влияние на окружающих весьма велико. Однако рожденные сегодня зачастую остаются равнодушными к высказываниям критики, поэтому реакция общества на их поступки иногда оказывается для них непонятной.

Сегодня пришли в наш мир несколько мощных и харизматичных актеров. Один из них британский актер Кристофер Ли. В возрасте 17 лет в 1939 году он ушел добровольцем на советско-финскую войну на стороне финнов. Он, как и другие британские добровольцы, не участвовал в активных боевых действиях, но нес караул на безопасном расстоянии от линии фронта. Во время Второй мировой войны Кристофер Ли служил офицером разведки британских ВВС. В 1945 году на территории Германии он участвовал в розыске нацистских военных преступников.

Когда Ли решил стать актером, он выслушал массу критики и от друзей, и от родственников, и от профессиональных киношников. Но, как мы помним, рожденные 27 мая зачастую остаются равнодушными к высказываниям критики.

Ли вспоминал: "Я топтался на месте долгое время — около десяти лет. Сначала мне сказали, что я слишком высок, чтобы стать актером. Это довольно глупое замечание. Это как сказать, что ты слишком низкий, чтобы играть на пианино. Я подумал: "Что ж, я покажу вам…" В начале я ничего не знал о технической работе перед камерой, но в течение этих десяти лет я сделал то, что так жизненно важно сегодня — я наблюдал, я слушал, я учился".

Впоследствии Кристофер Ли вошел в мировой кинематограф как исполнитель ролей монстра Франкенштейна и Дракулы во множестве фильмов и сериалов. И хотя самому актеру не очень нравилось его амплуа вампира и злодея, но аудитория с восторгом принимала эти фильмы, что делало их коммерчески успешными.

Ли также блистательно сыграл роли Григория Распутина, графа Рошфора в фильме "Три мушкетера", Сарумана Белого в трилогии "Властелин Колец", а также злодея — графа Дуку в двух эпизодах фильма "Звездные войны".

Еще один британец Близнец-актер Джозеф Файнс пришел сегодня в наш мир. И уже оставил ярчайший след в кинематографе своим виртуозным исполнением роли Уильяма Шекспира в "оскароносоном" фильме "Влюбленный Шекспир", роли Кристофера в фильме "Ускользающая красота" и роли Мартина Лютера в биографическом фильме "Лютер".

Маяковским от рока называли критики рожденного сегодня основателя и бессменного участника группы "Телевизор" российского певца и композитора Михаила Борзыкина. В 1986 году, еще задолго до реального начала горбачевской перестройки, смелый Близнец Борзыкин стал первым отечественным рок-музыкантом, начавшим исполнять так называемые "незалитованные" (то есть не разрешенные властями к публичному исполнению) песни, тексты которых имели ярко выраженную остросоциальную, протестную и, по сути, в те еще советские годы антисоветскую направленность.

Рожденные 27 мая настолько преданы своему делу, что они годами могут работать и без общественного признания, и в этом кроется одно из слагаемых успеха. С другой стороны, они остаются слепы к собственным неудачам и делают вид, что нисколько не расстроены ими. Как правило, рожденные 27 мая добиваются успеха вдали от родных мест… Жизнь вдали от родного дома таит в себе немало трудностей, но преодоление препятствий, экспериментаторство, адаптация к новой ситуации — своего рода специализация тех, кто родился сегодня.

Генри Киссинджер (фото), наверное, самый титулованный из всех известных Близнецов, кто появился сегодня на свет. Именно Киссинджер занял первое место в рейтинге 100 ведущих интеллектуалов мира по количеству упоминаний в СМИ. В ходе опроса 2015 года Генри Киссинджер получил наибольшее количество голосов (32 процента) среди американцев как самый эффективный госсекретарь США за последние 50 лет.

Как и предписывала Киссинджеру Формула небес на 27 мая, его родные места остались вдалеке от места его дальнейшей реализации. Будущий госсекретарь США родился и вырос в Баварии в религиозной еврейской семье. В 1938 году, спасаясь от преследования нацистами, семья эмигрировала в США, поселившись в Нью-Йорке.

Хотя Киссинджер быстро ассимилировался в американскую культуру, у него остался восточно-франкский акцент, причиной чего была детская робость, из-за которой он был неразговорчив. Он начал работать с 14 лет на фабрике по производству кисточек для бритья (помазков), совмещая работу с учебой. Учась в колледже, он также продолжал работать.

Затем была служба в армии, в разведке, участие в Арденнской операции в 1944 году в Германии, боевые награды. Затем учеба в Гарварде и диссертация на степень бакалавра. За всю историю Гарварда на соискание этой степени диссертация талантливого Близнеца Киссенджера была самой большой по объему и занимала 388 страниц. Потом были степени магистра искусств, доктора философии и много других почетных званий и наград.

В 1960-х Киссинджер уже считался одним из самых признанных, уважаемых и влиятельных стратегических экспертов мира. В 1973 году Киссинджер получил Нобелевскую премию мира за свою роль в достижении Парижского соглашения, которое, как предполагалось, должно было завершить войну во Вьетнаме.

Разумная самоотверженность — вот, наверное, главное качество формирующее Формулу небес для многих рожденных сегодня. И фраза Киссинджера о том, что "дипломатия есть искусство обуздывать силу", имеет к этой формуле самое непосредственное отношение.

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