Откровения Орбакайте: почему она была против детей Пугачёвой от суррогатной матери?

Кристина Орбакайте о сложностях жизни и решении матери о суррогатном материнстве

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Кристина Орбакайте в интервью телеканалу "ТВ Центр" впервые открыто высказалась о своих опасениях относительно решения её матери, Аллы Пугачевой, прибегнуть к суррогатному материнству для рождения детей Лизы и Гарри.

Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Орбакайте поделилась, что изначально была против, поскольку боялась, что ее брат и сестра столкнутся с теми же трудностями, которые испытывала она сама — отсутствием материнской любви и внимания.

Эти откровенные слова вызвали широкий резонанс среди поклонников и прессы, а также обсуждения среди критиков и психологов о возможных глубоких семейных конфликтах. Общественность активно реагирует на такие личные признания, что подчеркивает сложность и многогранность жизни знаменитостей за пределами публичного образа.