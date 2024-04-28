Откровения Орбакайте: почему она была против детей Пугачёвой от суррогатной матери?

Кристина Орбакайте в интервью телеканалу "ТВ Центр" впервые открыто высказалась о своих опасениях относительно решения её матери, Аллы Пугачевой, прибегнуть к суррогатному материнству для рождения детей Лизы и Гарри.
Орбакайте поделилась, что изначально была против, поскольку боялась, что ее брат и сестра столкнутся с теми же трудностями, которые испытывала она сама — отсутствием материнской любви и внимания.
Эти откровенные слова вызвали широкий резонанс среди поклонников и прессы, а также обсуждения среди критиков и психологов о возможных глубоких семейных конфликтах. Общественность активно реагирует на такие личные признания, что подчеркивает сложность и многогранность жизни знаменитостей за пределами публичного образа.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".