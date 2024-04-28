В ЦБ напомнили об отмене комиссии за переводы до 30 млн рублей самому себе

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Начиная с 1 мая, Банк России (ЦБ) введёт правило, согласно которому переводы между личными счетами до 30 миллионов рублей в месяц станут бесплатными. Это касается операций, выполненных через мобильные приложения, личные кабинеты на сайтах банков или используя номер телефона через Систему быстрых платежей.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Тем не менее, бесплатное предложение не распространяется на переводы, совершаемые непосредственно в банковских отделениях, из-за высоких операционных затрат для банков.

Также не подпадают под правило переводы по номеру карты, так как в таких случаях сложно гарантировать идентификацию получателя средств.

ЦБ отмечает, что нововведения помогут гражданам экономить на комиссиях при переводах между счетами и поспособствуют повышению конкуренции и качества банковских услуг.

Помимо этого, ожидается снижение операционных рисков для клиентов, которые ранее могли снимать наличные в одном банке для бескомиссионного перевода в другой.

В рамках Системы быстрых платежей допускается выполнение одной операции на сумму до 1 миллиона рублей, но можно осуществить несколько таких операций в течение дня без ограничений на количество бесплатных переводов, пока общая сумма не превысит 30 миллионов рублей за месяц.