В ЦБ напомнили об отмене комиссии за переводы до 30 млн рублей самому себе

Начиная с 1 мая, Банк России (ЦБ) введёт правило, согласно которому переводы между личными счетами до 30 миллионов рублей в месяц станут бесплатными. Это касается операций, выполненных через мобильные приложения, личные кабинеты на сайтах банков или используя номер телефона через Систему быстрых платежей.
Тем не менее, бесплатное предложение не распространяется на переводы, совершаемые непосредственно в банковских отделениях, из-за высоких операционных затрат для банков.
Также не подпадают под правило переводы по номеру карты, так как в таких случаях сложно гарантировать идентификацию получателя средств.
ЦБ отмечает, что нововведения помогут гражданам экономить на комиссиях при переводах между счетами и поспособствуют повышению конкуренции и качества банковских услуг.
Помимо этого, ожидается снижение операционных рисков для клиентов, которые ранее могли снимать наличные в одном банке для бескомиссионного перевода в другой.
В рамках Системы быстрых платежей допускается выполнение одной операции на сумму до 1 миллиона рублей, но можно осуществить несколько таких операций в течение дня без ограничений на количество бесплатных переводов, пока общая сумма не превысит 30 миллионов рублей за месяц.
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