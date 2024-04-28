Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Симптомы и причины нестабильной работы двигателя: почему ваш автомобиль "троит"
Биолог Мальцева: чтобы избежать воспалений, необходимо исключить фастфуд из рациона
Российские ученые подтвердили масштабные планы по освоению Луны к 2050 году
Кинологи назвали породы собак, которые легко привыкают к туалету
В Кировской области дом затопило нечистотами после ремонта канализации
Анастасия Волочкова столкнулась с хакерской атакой из Украины
Тайны под землей: 5 уникальных подземелий Турции доступных для туристов
Словно стереть морщины за ночь: пять советов по антивозрастному уходу
Шампиньоны: почему их стоит включить в меню

В ЦБ напомнили об отмене комиссии за переводы до 30 млн рублей самому себе

1:25
Экономика

Начиная с 1 мая, Банк России (ЦБ) введёт правило, согласно которому переводы между личными счетами до 30 миллионов рублей в месяц станут бесплатными. Это касается операций, выполненных через мобильные приложения, личные кабинеты на сайтах банков или используя номер телефона через Систему быстрых платежей.

В ЦБ напомнили об отмене комиссии за переводы до 30 млн рублей самому себе
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Тем не менее, бесплатное предложение не распространяется на переводы, совершаемые непосредственно в банковских отделениях, из-за высоких операционных затрат для банков.

Также не подпадают под правило переводы по номеру карты, так как в таких случаях сложно гарантировать идентификацию получателя средств.

ЦБ отмечает, что нововведения помогут гражданам экономить на комиссиях при переводах между счетами и поспособствуют повышению конкуренции и качества банковских услуг.

Помимо этого, ожидается снижение операционных рисков для клиентов, которые ранее могли снимать наличные в одном банке для бескомиссионного перевода в другой.

В рамках Системы быстрых платежей допускается выполнение одной операции на сумму до 1 миллиона рублей, но можно осуществить несколько таких операций в течение дня без ограничений на количество бесплатных переводов, пока общая сумма не превысит 30 миллионов рублей за месяц.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
В Китае назвали сюрпризом для США сокращение инвестиций в американский госдолг
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Удобрение азофоска: что нужно знать огороднику?
Простой и удачный рецепт кулича: при желании в него можно добавить изюм, орехи или цукаты
Простой и удачный рецепт кулича: при желании в него можно добавить изюм, орехи или цукаты
Последние материалы
Словно стереть морщины за ночь: пять советов по антивозрастному уходу
Шампиньоны: почему их стоит включить в меню
Как понять, что пора менять ремень ГРМ: полный гид по диагностике и обслуживанию
Обязательно посадите бархатцы
Подборка синих цветов
Неалкогольная жировая болезнь печени представляет угрозу даже для детей
Инженер Джеймс Брутон создал велосипед, способный двигаться во всех направлениях
Спрос на недвижимость за границей среди россиян упал на 12%
Как ГИБДД распознаёт ложь: психология невербального общения
Росстат: уровень бедности в РФ в 2023 году составил 8,5%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников