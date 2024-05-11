Хорошие соседи роз: выбираем растения для посадки рядом с этими цветами правильно

Что посадить рядом с розами

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Красивые и ухоженные розы на участке представляют собой потрясающее зрелище, однако для достижения такого эффекта необходим правильный уход и грамотное распределение на участке. При выборе растений для соседства с розами важно учитывать их взаимное влияние и условия роста.

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Розы предпочитают хорошее освещение, поэтому не рекомендуется сажать их под кронами высоких деревьев или кустарников, а также вместе с растениями, которые предпочитают тень, например, папоротники и хосты. Рядом с розами также не следует выращивать растения, которые могут конкурировать за питательные вещества и влагу, такие как пионы и астры.

Также не рекомендуется сажать розы рядом с растениями, предпочитающими кислые почвы, например, рододендроны и вереск. Луковичные растения лучше высаживать на определенном расстоянии от роз, чтобы избежать повреждения их корней. Розы также плохо растут рядом с плодовыми культурами.

Декоративный лук, а также пряные травы, такие как лаванда, мята и шалфей, являются хорошими соседями для роз, так как отпугивают вредных насекомых. Розы также прекрасно сочетаются с клематисами, хризантемами и лилейниками. Комбинация с туями или можжевельниками также является удачной. Экспериментировать можно с кореопсисом, рудбекией, дельфиниумом и наперстянкой.