Хорошие соседи роз: выбираем растения для посадки рядом с этими цветами правильно

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Что посадить рядом с розами

1:30
Садоводство » Цветы

Красивые и ухоженные розы на участке представляют собой потрясающее зрелище, однако для достижения такого эффекта необходим правильный уход и грамотное распределение на участке. При выборе растений для соседства с розами важно учитывать их взаимное влияние и условия роста.

Что посадить рядом с розами
Фото: flickr.com by T.Kiya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Розы предпочитают хорошее освещение, поэтому не рекомендуется сажать их под кронами высоких деревьев или кустарников, а также вместе с растениями, которые предпочитают тень, например, папоротники и хосты. Рядом с розами также не следует выращивать растения, которые могут конкурировать за питательные вещества и влагу, такие как пионы и астры.

Также не рекомендуется сажать розы рядом с растениями, предпочитающими кислые почвы, например, рододендроны и вереск. Луковичные растения лучше высаживать на определенном расстоянии от роз, чтобы избежать повреждения их корней. Розы также плохо растут рядом с плодовыми культурами.

Декоративный лук, а также пряные травы, такие как лаванда, мята и шалфей, являются хорошими соседями для роз, так как отпугивают вредных насекомых. Розы также прекрасно сочетаются с клематисами, хризантемами и лилейниками. Комбинация с туями или можжевельниками также является удачной. Экспериментировать можно с кореопсисом, рудбекией, дельфиниумом и наперстянкой.

Что посадить рядом с садовыми розами
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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