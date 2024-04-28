Кот в Новосибирске пытался сбежать через окно, но застрял

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

27 апреля в квартире, расположенной на улице Ясный Берег в Ленинском районе, произошел курьезный инцидент с рыжим котом. Желая насладиться свежим воздухом, кот попытался выйти через приоткрытое для проветривания окно, но ошибся в расчетах своих габаритов и застрял.

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Владельцам пришлось вызвать на помощь сотрудников МАСС, которые быстро и ловко освободили непоседливого питомца.

В знак признательности кот разрешил себя погладить, а его шипение спасатели восприняли как благодарность, сообщает atas.info.