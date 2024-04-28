Ваш автомобиль вдруг начал вибрировать и терять мощность? Вот что может быть не так

Посторонние звуки и вибрации после запуска двигателя могут указывать на серьезные проблемы, такие как нестабильная работа одного из цилиндров, что приводит к "троению" мотора.
Такое состояние характеризуется рядом симптомов, включая ощутимую вибрацию, снижение мощности, трудный холодный пуск, увеличенный расход топлива, густой дым из выхлопной трубы и быстрый износ свечей зажигания.
Основные причины включают некорректное воспламенение топливовоздушной смеси из-за проблем со свечами зажигания или катушками, нестабильное поступление топлива в цилиндры из-за неисправностей топливного насоса или форсунок, и неправильное соотношение воздуха в камере сгорания, связанное с загрязнением или поломкой системных компонентов.
Также серьезные последствия могут быть вызваны снижением уровня компрессии из-за износа или повреждения внутренних частей двигателя, требующих ремонта.
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