Предлагаем вам "съесть радугу": готовим полезный боул с овощами, авокадо, киноа и семенами конопли

Боул с киноа, овощами и семенами конопли: полезное блюдо

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом боуле много продуктов, богатых антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от окислительного стресса. Предлагаем вам "съесть радугу".

Фото: eatingwell.com by JACOB FOX

Ингредиенты

3 чашки шпината или салата,

1 чашка киноа,

1/2 стакана нашинкованной капусты,

2 большие моркови, натереть на тёрке,

1 чашка зёрен кукурузы,

1 тёртая свёкла,

1/2 стакана ростков редиса,

3 редьки или обычной редиски,

1 нарезанное авокадо,

3 столовые ложки семян конопли,

1/4 стакана тахини,

3 столовые ложки лимонного сока,

1 столовая ложка оливкового масла,

1 столовая ложка кленового сиропа,

2 чайные ложки соевого соуса,

3 столовые ложки воды,

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Приготовьте заправку, смешав тахини, лимонный сок, оливковое масло, кленовый сироп, соевый соус, воду, соль и перец. Выложите на дно глубокой тарелки листья шпината. Остальные ингредиенты пойдут сверху. Выложите киноа, капусту, морковь, кукурузу, свёклу, микрозелень, редис и авокадо. Посыпьте семенами конопли. Подавайте сразу с заправкой из тахини.