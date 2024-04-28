Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинолог Голубев рассказал, как отучить собаку прыгать на хозяина и других людей
Диетолог Васкес: при борьбе с запорами стоит добавить в свой рацион нут
"Калашников" предоставит новейшие БПЛА для нужд военных
Кристина Орбакайте о сложностях жизни и решении матери о суррогатном материнстве
Лучшее время для посещения Ямайки: когда ехать на остров?
Кот в Новосибирске пытался сбежать через окно, но застрял
Как осуществить правильное бритье интимной зоны
Симптомы и причины нестабильной работы двигателя: почему ваш автомобиль "троит"
В ЦБ напомнили об отмене комиссии за переводы до 30 млн рублей самому себе
Предлагаем вам "съесть радугу": готовим полезный боул с овощами, авокадо, киноа и семенами конопли

Боул с киноа, овощами и семенами конопли: полезное блюдо

1:21
Еда

В этом боуле много продуктов, богатых антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от окислительного стресса. Предлагаем вам "съесть радугу".

Боул с киноа, овощами и семенами конопли: полезное блюдо
Фото: eatingwell.com by JACOB FOX

Ингредиенты

  • 3 чашки шпината или салата,
  • 1 чашка киноа,
  • 1/2 стакана нашинкованной капусты,
  • 2 большие моркови, натереть на тёрке,
  • 1 чашка зёрен кукурузы,
  • 1 тёртая свёкла,
  • 1/2 стакана ростков редиса,
  • 3 редьки или обычной редиски,
  • 1 нарезанное авокадо,
  • 3 столовые ложки семян конопли,
  • 1/4 стакана тахини,
  • 3 столовые ложки лимонного сока,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • 1 столовая ложка кленового сиропа,
  • 2 чайные ложки соевого соуса,
  • 3 столовые ложки воды,
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Приготовьте заправку, смешав тахини, лимонный сок, оливковое масло, кленовый сироп, соевый соус, воду, соль и перец.
  2. Выложите на дно глубокой тарелки листья шпината. Остальные ингредиенты пойдут сверху.
  3. Выложите киноа, капусту, морковь, кукурузу, свёклу, микрозелень, редис и авокадо. Посыпьте семенами конопли. Подавайте сразу с заправкой из тахини.
Как приготовить ланч чемпионов: боул со шпинатом и свёклой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
В Китае назвали сюрпризом для США сокращение инвестиций в американский госдолг
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Без выкорчёвывания: вот какой метод поможет удалить пень с участка
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Удобрение азофоска: что нужно знать огороднику?
Удобрение азофоска: что нужно знать огороднику?
Последние материалы
Диетолог Васкес: при борьбе с запорами стоит добавить в свой рацион нут
"Калашников" предоставит новейшие БПЛА для нужд военных
Кристина Орбакайте о сложностях жизни и решении матери о суррогатном материнстве
Лучшее время для посещения Ямайки: когда ехать на остров?
Кот в Новосибирске пытался сбежать через окно, но застрял
Боул с киноа, овощами и семенами конопли: полезное блюдо
Как осуществить правильное бритье интимной зоны
Симптомы и причины нестабильной работы двигателя: почему ваш автомобиль "троит"
В ЦБ напомнили об отмене комиссии за переводы до 30 млн рублей самому себе
Биолог Мальцева: чтобы избежать воспалений, необходимо исключить фастфуд из рациона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников