Предлагаем вам "съесть радугу": готовим полезный боул с овощами, авокадо, киноа и семенами конопли
Боул с киноа, овощами и семенами конопли: полезное блюдо
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В этом боуле много продуктов, богатых антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от окислительного стресса. Предлагаем вам "съесть радугу".
Фото: eatingwell.com by JACOB FOX
Ингредиенты
- 3 чашки шпината или салата,
- 1 чашка киноа,
- 1/2 стакана нашинкованной капусты,
- 2 большие моркови, натереть на тёрке,
- 1 чашка зёрен кукурузы,
- 1 тёртая свёкла,
- 1/2 стакана ростков редиса,
- 3 редьки или обычной редиски,
- 1 нарезанное авокадо,
- 3 столовые ложки семян конопли,
- 1/4 стакана тахини,
- 3 столовые ложки лимонного сока,
- 1 столовая ложка оливкового масла,
- 1 столовая ложка кленового сиропа,
- 2 чайные ложки соевого соуса,
- 3 столовые ложки воды,
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
- Приготовьте заправку, смешав тахини, лимонный сок, оливковое масло, кленовый сироп, соевый соус, воду, соль и перец.
- Выложите на дно глубокой тарелки листья шпината. Остальные ингредиенты пойдут сверху.
- Выложите киноа, капусту, морковь, кукурузу, свёклу, микрозелень, редис и авокадо. Посыпьте семенами конопли. Подавайте сразу с заправкой из тахини.
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