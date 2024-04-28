Гладкость без раздражения: секреты правильного бритья зоны бикини

Как осуществить правильное бритье интимной зоны

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Несмотря на то, что для некоторых тема бритья зоны бикини кажется неактуальной, она остаётся важной круглый год для многих. Представьте, что у вас скоро первое романтическое свидание, и вы хотите выглядеть безупречно. В этой области волосы могут быть вьющимися и расти в разных направлениях, что может вызвать раздражение после бритья. Для минимизации этих проблем эксперты рекомендуют следующие шаги.

Фото: flickr.com by Брайан Холланд is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первым этапом правильного бритья является выбор правильной бритвы с 3-5 лезвиями и плавающей головкой. Перед бритьем рекомендуется постричь волоски ножницами и распарить кожу, чтобы облегчить процесс. Использование специального средства для бритья также поможет предотвратить раздражение.

При бритье необходимо натягивать кожу и двигаться по направлению роста волос, затем против. Брить половые губы можно, но с осторожностью. После процедуры важно увлажнить кожу специальным кремом с пантенолом.

Регулярный пилинг зоны бикини также поможет предотвратить врастание волос и появление воспалений.



