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Автор Соломон Соловьев

Куда приводят мечты

Общество » Наследие » Формула небес

О чувственности, чутье на удачу, восприимчивости, объективности и умении анализировать и эмоциональности рожденных 25 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿

"Иногда стоит гнаться за мечтой, особенно если это делает тебя счастливым", — так написала однажды автор сентиментальных романов, американская писательница Сара Джио. Вот с этой фразой мы и подойдем сегодня к изучению Формулы небес рожденных 25 июня.

Раки, рожденные 25 июня, обладают редкой способностью реализовывать свои мечты. Причины такого успеха кроются как в понимании окружающей обстановки и времени, так и в особом чутье на удачу. Таким образом, рожденные в этот день не только настроены на волну мыслей окружающих, но и способны сполна воспользоваться возможностями, предоставляемыми жизнью.

У рожденного сегодня каталонского архитектора Антонио Гауди такое чутье на удачу было во всех его гениальных творениях. И сегодня даже сложно себе представить город Барселону без многочисленных построек этого гениального зодчего XIX и XX веков. Для реализации своих замыслов Гауди всего лишь однажды представилась возможность получить покровителя в лице текстильного магната и богатейшего человека тех лет в Каталонии Эусеби Гуэля (Стрельца по знаку Зодиака). Гуэль, не чуждый эстетических озарений, мог позволить себе заказать любую мечту, а Гауди получил то, о чем мечтает каждый творец: свободу самовыражения без оглядки на смету. А уже в дальнейшем новые заказчики готовы были выкинуть полсостояния, так как верили в гениальность архитектора, пролагающего новый путь в архитектуре.

И Гауди такой стиль в архитектуре действительно создал. Ему удалось выйти за пределы доминирующих исторических стилей в пределах эклектизма XIX столетия и навсегда переселиться в мир кривых поверхностей. И это уже был свой собственный, безошибочно узнаваемый стиль.

Такой же собственный стиль, только в литературе сформировал британский писатель и публицист Джордж Оруэлл. Писатель стал наиболее известен как автор антиутопического романа "1984" и повести "Скотный двор". Оруэлл также ввел в политический язык термин "холодная война", получивший в дальнейшем широкое употребление.

С глубинной рачьей сентиментальностью и ответственностью в романе "1984" Оруэлл показывает то, что можно назвать не мечтой, а антимечтой. В романе писатель изобразил возможное будущее мировое общество как тоталитарный иерархический строй, основанный на изощренном физическом и духовном порабощении, пронизанный всеобщим страхом, ненавистью и доносительством. В этой книге впервые прозвучало известное выражение: "Большой брат смотрит за тобой".

Думая о возможностях реализовать свои мечты, многие из рожденных сегодня людей сознательно или неосознанно частенько обращаются к окружающим с просьбой о доверии, поскольку многие их проекты носят призрачный характер. Понимание со стороны аудитории жизненно необходимо этим людям для самоутверждения и стимулирует их к работе и творчеству. Сюда можно отнести и помощь семьи, которая служит своего рода мобилизующим фактором в деле построения карьеры. Без веры и доверия рожденные 25 июня могут растратить свою энергию впустую.

Одним из самых трогательных и романтичных поэтов в истории русской литературы запомнится человечеству рожденный сегодня Арсений Тарковский. Помимо того, что он вырастил сына — гения мирового кинематографа режиссера Андрея Тарковского, он был одним из лучших литературных переводчиков с восточных языков и одним из эзотерических поэтов-лириков своего поколения. Одним из самых мужественных и честных поэтов.

Предчуствиям не верю и примет

Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда

Я не бегу. На свете смерти нет.

Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо

Бояться смерти ни в семнадцать лет,

Ни в семьдесят. Есть только явь и свет.

Иногда Раки дня сегодняшнего оказываются жертвами своих чувственных и гедонистических порывов. Рожденные 25 июня должны с особой осторожностью впитывать в себя эмоциональные флюиды, исходящие от окружающих, поскольку от природы они крайне восприимчивы как к позитивному, так и негативному влиянию. Это влияние может оказаться настолько мощным, что рожденные 25 июня ошибочно принимают ею за данность собственной натуры. Вот почему культивирование объективности и умение анализировать так важно для психологического благополучия этих людей.

Объективно и осмысленно подошли к миру своих чувств и мечтаний немецкий физик Йоханес Йенсен, американский биохимик Уильям Стайн и немецкий физик и химик Вальтер Нернст. И как результат все трое получили Нобелевские премии за свои исследования.

Исследования Йенсена также не были лишены эзотерики. Изучая строение атомного ядра, ученый применил модель сильного орбитального воздействия, и ему первому удалось объяснить существование магических чисел, обозначавших особо стабильные ядра.

Нобелевский лауреат Уильям Стайн сделал уникальные открытия в области химии белков, ферментов и аминокислот.

Ну а гений рожденного сегодня Вальтера Нернста позволил ему сформулировать третий закон термодинамики и сделать еще множество полезных для мира открытий. Оценивая свой выдающийся труд, ученый говорил: "Первое начало термодинамики покоится на плечах многих, второе начало на плечах немногих, третье начало на плечах одного — моих".

Как правило, рожденные 25 июня чувствуют себя кормильцами — и не только по отношению к своим семьям, близким и друзьям. Абсолютно такой же подход распространяется и на работу, финансы, благосостояние. Люди, чей день рождения — 25 июня, любят преумножать накопленное. Таким образом, можно сказать, что рожденные 25 июня отличаются умением не только заработать деньги, но и мудро распорядиться ими. Они понимают, что даже незначительные акции добра и теплоты в будущем могут принести крупные дивиденды.

День сегодняшний подарил нам двух необычайно плодовитых кинорежиссеров. Один из них выдающийся голливудский режиссер послевоенного времени Сидни Люмет, который в течение полувека снимал в среднем более одного фильма в год.

Не обошла стороной Формула небес дня сегодняшнего и российское кино. Сегодня пришел в наш мир режиссер Тимур Бекмамбетов, который является самым плодовитым режиссером российского кино и создателем популярных фильмов "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Ирония судьбы. Продолжение" и многих других.

Во взаимоотношениях с другими людьми рожденные 25 июня могут быть очень эмоциональными натурами, хотя их любовные и сексуальные переживания всегда являются тайной за семью печатями и строго охраняются.

Такой тайной за семью печатьями были любовные многолетние переживания культового певца мировой эстрады Джорджа Майкла. И лишь после его трагической смерти стали появляться подробности его личной жизни. Но зато за время его сольной карьеры было продано около 100 миллионов экземпляров его записей, что сделало Майкла одним из самых успешных поп-певцов в мире. И о своем мировом признании Джордж Майкл всегда говорил в лучших традициях данной ему Формулы небес. И это была формула мечты, которая сбылась: "Я создал человека, которого бы смог любить мир, если хотите, того, кто мог бы реализовать мои мечты и сделать из меня звезду. Я назвал его Джорджем Майклом".

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