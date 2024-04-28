"Забьёт гвоздь в гроб": Дмитрий Песков предрёк крах экономики Запада в случае конфискации активов РФ

Дмитрий Песков назвал последствия возможного изъятия активов РФ для экономики Запада

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что решение о изъятии российских активов, если оно будет принято, может нанести серьезный удар по репутации Запада как надежного места для инвестиций и стать "солидным гвоздем" в гроб западной экономической системы.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Песков заявил, что такой шаг приведет к потере доверия иностранных инвесторов и государств, которые будут десять раз думать перед тем, чтобы инвестировать свои средства на Западе.

Он также упомянул, что Россия будет судиться, защищая свои интересы, если западные страны примут такое решение. Песков не стал анонсировать конкретные ответные меры России, но указал на наличие "западных денег" в России.