Астролог: рожденные 20.04 амбициозны

Об амбициозности, динамичности, упорстве и трудолюбии рожденных 20 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

У Овнов, рожденных 20 апреля, дороги назад, как правило, не существует. Герои сегодняшнего дня редко могут обходить препятствия, которые встречаются на их пути. Рожденные в последний день своего знака Зодиака, они как бы аккумулируют все лучшее для жизни и реализации, что собрано в Формуле небес знака Овна, но и все худшее заодно. Поэтому в этот день приходят в наш мир и гении, и злодеи, причем прекрасно совмещают в себе и гений, и злодейство.

"Гений и злодейство — две вещи несовместные" — эта фраза из драмы Александр Пушкина "Моцарт и Сальери" стала своеобразной догмой в общественном восприятии. Обычно эта фраза произносится с воодушевленным пафосом для прикрытия стыда и срама, а также весьма неблаговидных поступков каких-либо знаменитостей или мечтающих таковыми быть. Моцарт был рожден под знаком Водолея, Сальери под знаком Льва, а история отравления одного композитора другим — это был прекрасный литературный прием-вымысел гения Александра Пушкина, рожденного под знаком Близнецы. Но сегодня мы по-прежнему размышляем об Овнах.

Пришедшие в наш мир сегодня обладают непревзойденными лидерскими качествами. Динамичные, упорные и трудолюбивые, они неуклонно продвигаются вверх к карьерному успеху или к успеху во власти. Их амбиции по жизни всегда более чем серьезные. Причем они редко удовлетворяются собственным процветанием. Их активность направлена на то, чтобы вывести на орбиту и семью, и коллектив единомышленников, и социальную группу, интересы которой они представляют.

Таким лидером и главой большой семьи воспитанников стала для мирового спорта рожденная сегодня выдающаяся российская лыжница Елена Вяльбе. За время своей спортивной карьеры на этапах кубков мира она одержала 45 индивидуальных побед. На всех мировых чемпионатах и Олимпиадах, где выступала прославленная лыжница, она выигрывала хотя бы один чемпионский титул. Ее имя вписано в Книгу рекордов Гиннесса как лыжницы, выигравшей наибольшее количество медалей на Олимпиадах и чемпионатах мира. Ну а большая семья Елены Вяльбе — это Федерация лыжных гонок России, чьим бессменным президентом она является, воспитывая и обучая молодых лыжников.

Рожденного сегодня боевого российского генерала Александра Лебедя его солдаты часто называли и Батя, и Батяня-Комбат. А в юношеские годы Сашу Лебедя не взяли ни в Армавирское, ни в Качинское летные училища. Он не смог пройти медкомиссию по причине превышения допустимого роста сидя. Потом было Рязанское высшее воздушно-десантное училище, потом служба в Афганистане, где Батяня-Комбат командовал первым батальоном 345-го парашютно-десантного полка.

На войне Лебедь получил серьезное осколочное ранение в ногу, его рана долго не заживала, что стало причиной перевода из Афганистана обратно в СССР. Уже в должности командира дивизии неоднократно генерал Лебедь участвовал в боевых действиях и миротворческих акциях в различных горячих точках. Будучи уже командующим армии, предотвратил вооруженный конфликт и гибель сотен мирных людей в Республике Приднестровье.

"Только слабые политики ведут войны — сильные не позволяют довести до этого" — это крылатое утверждение генерала Лебедя позволило ему стать мощной и харизматичной личностью в российской политике после досрочного увольнения из рядов Вооруженных Сил России в звании генерал-лейтенанта. Лебедь стал пока единственным боевым генералом в истории постсоветского пространства, который баллотировался на пост президента страны и набрал 15 процентов голосов избирателей. Свои политические амбиции Лебедь также удовлетворил и в дальнейшем, став губернатором Красноярского края.

Как и рожденная сегодня Елена Вяльбе, которую лыжники называют и мамой, и покровительницей, Александр Лебедь был для своих подчиненных доступным и заботливым руководителем и раскрывал потенциал талантливых сотрудников. Он утверждал: "Подбирать кадры по принципу личной преданности я не буду. Что касается своих мыслей о выдвижении людей в правительство, скажу так… Знаете, одно время начальником военной связи всего СССР стал майор. Его просто быстро произвели в генералы. Вот так и я буду действовать. Поднимать достойных людей. Другого выхода не вижу".

У рожденных 20 апреля богатый внутренний мир. И они с удовольствием предаются фантазиям, которые, будучи направленными в конструктивное русло, могут сыграть неоценимую роль в их карьере. Обостренная чувствительность, конечно, может обернуться излишней ранимостью и нервозностью, но именно она и придает их личности гипнотическую силу и своего рода харизму.

Такой невероятной харизмой и гипнотической силой обладал рожденный сегодня один из главных злодеев XX века Адольф Гитлер. Гитлер, без сомнения, является одной из самых противоречивых и ненавистных личностей в мировой истории, и на это есть веские причины. Его убеждения, мнения и идеалы привели человечество к войне, которая стала причиной повсеместных смертей и разрушений. Тем не менее, Гитлер является неотъемлемой частью (хотя и отрицательной) истории нашей планеты.

Формула небес для злодеев существует, к сожалению, по таким же законам, как и для праведников. Вопрос в единственном: как человек умеет обращаться с этой формулой, чтобы стать праведником, а не злодеем. Одна капля яда змеи убивает человека, а маленькие дозы яда змеи входят в состав многих целительных мазей. Примерно так же и с Формулой небес, ее просто нужно уметь дозировать.

Прекрасно договорилась со своей формулой созидания рожденная сегодня замечательная американская актриса Джессика Лэнг. Она лауреат двух премий "Оскар", трех премий "Эмми" и пяти премий "Золотой глобус". А все начиналось с маленькой хрупкой девушки на ладони у большой влюбленной обезьяны по имени Кинг-Конг. Обезьяна в знаменитом фильме влюбилась в героиню Джессики Лэнг, ну а зрители влюбились в молодую красавицу Овна. А уже через шесть лет после фильма "Тутси" Джессику Лэнг полюбили окончательно и зрители, и режиссеры.

Получившую за свою карьеру огромное количество наград и премий Джессику Лэнг часто называют одной из самых величайших актрис своего поколения.

Независимо от того, в какой сфере протекает активность рожденных 20 апреля, они все без исключения социально направленные личности и их неизменно вдохновляют задачи глобального характера.

И если глобальный характер задач Адольфа Гитлера известен всему человечеству и результаты деятельности тоже, то свою социальную миссию Джессика Лэнг ведет осознанно, тихо и без лишней огласки. Многие годы известная актриса является послом доброй воли в детском фонде Организаций Объединенных Наций, проводя акции по всему миру, связанные с профилактикой заболеваний СПИДа, а также с реабилитацией детей, пострадавших в "горячих точках". Здесь ее миссия во многом пересекается с тем, что многие годы делал рожденный сегодня генерал Лебедь.

Люди, рожденные 20 апреля, редко избегают проблем или конфликтов — напротив, они часто рады им, чтобы немедленно начинать их решать. Безусловно, они не созданы для легкой и беззаботной жизни, и часто это обстоятельство становится для них непреодолимым барьером на пути к счастью и покою.

Способностью передать мощную Формулу небес своим киногероям, несомненно, обладает рожденный сегодня российский артист Константин Лавроненко. Все его киногерои — неизменно очень сильные личности (не важно, были ли они положительными, или отрицательными). И в тех ситуациях, в которые они попадают, в том числе, и раскрывается Формула небес рожденных 20 апреля.

"А он, мятежный, просит бури. Как будто в бурях есть покой!" — эти строчки Михаила Лермонтова прекрасно характеризуют внутренний мир рожденных 20 апреля. Именно мятежными и мечущимися мы видим героев, исполненных Константином Лавроненко. И обаятельный вор и убийца Чекан из популярного сериала "Ликвидация", и заблудившийся отец из фильма "Возращение", и мятущийся обманутый муж Александр из фильма "Изгнание".

Благодаря роли в фильме Андрея Звягинцева "Изгнание" Константин Лавроненко стал единственным российским актером, ставшим обладателем приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.

Одним из наиболее популярных и влиятельных актеров эпохи немого кино наряду с Овном Чарли Чаплиным был рожденный в последний день знака Овна американский актер Гарольд Ллойд. Ллойд снялся примерно в 200 юмористических фильмах и был основателем Академии кинематографических искусств и наук.

Трудоголизму этого неугомонного Овна поражались все его современники. В каждом своем герое Гарольд Ллойд как бы проживал сам себя.

Дело в том, что Овны, рожденные сегодня, как бы парадоксально это ни звучало, находят отдушину в своих бесконечных волнениях и проблемных ситуациях — подобно тому, как птица или самолет ищут в небесах спасение от приближающегося урагана. Однако выдержать заданный темп не всем под силу, да и сами люди, чей день рождения — 20 апреля, могут выдохнуться по дороге.

Стремительный темп по жизни задал себе и рожденный сегодня Шарль Луи Наполеон Бонапарт (Наполеон Третий). Племянник Наполеона Первого после ряда заговоров с целью захватить власть пришел к ней мирным путем и стал в 1848 году первым президентом Франции. Затем совершил государственный переворот, устранил законодательную власть и путем "прямой демократии" установил авторитарный полицейский режим и провозгласил себя императором Второй империи. Наполеон Бонапарт был единственным президентом Франции, который во время своего президентского срока был холост. На своей жене Евгении он женился, уже будучи императором.

Историки сообщают, что Наполеон с супругой были опытными фигуристами и их катание на коньках по льду озера в Булонском лесу всегда привлекало внимание великосветской толпы. Именно императора Наполеона Бонапарта во Франции считали главным популяризатором танцев на льду.

Выдающимися популяризаторами хоккея на льду, без сомнения, были, рожденные сегодня советские хоккеисты с Виктор Шалимов и Вячеслав Фетисов. Оба принесли славу советскому спорту, советскому хоккею и своим родным клубам "Спартак" и ЦСКА. Вячеслав Фетисов является одним из шести членов символической Сборной столетия Международной федерации хоккея, а Виктор Шалимов — членом правления российской любительской спортивной организации НХЛ ("Ночная хоккейная лига"). Оба выдающихся спортсмена ведут активную общественную работу, связанную с популяризацией хоккея.

Найти собирательный образ рожденных 20 апреля крайне непросто, ведь этим днем завершается знак Овна. Соответственно, все предыдущие 29 дней знака Овна, по закону Формулы небес, должны хотя бы немного, но найти свое отражение в последнем дне знака. Но у меня такой образ есть.

Таран — стенобитное орудие (бревно), снабженное на конце железным или бронзовым наконечником, использовавшееся у древних при осаде городов для разрушения стен, башен и других сооружений. Вот образ и функционал орудия таран для меня и является сутью всех представителей знака Овна. И не важно, в какой сфере Овны используют таран как орудие. Потому что каждый рожденный под знаком Овна — это и есть таран своей главной миссии и своей Формулы небес.

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"