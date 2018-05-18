Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Общество » Наследие
Россия Эмиграция Советское наследие Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Астролог: рожденные 18.05 ответственны

Общество » Наследие » Формула небес

О патриотизме, практичности, открытом нраве, традиционализме и в то же время либерализме рожденных 18 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿

Кто жизнью бит, тот большего добьется.

Пуд соли съевший выше ценит мед.

Кто слезы лил, тот искренней смеется.

Кто умирал, тот знает, что живет.

Вот именно это четверостишие из тысяч написанных рожденным сегодня великим философом и поэтом Востока Омаром Хайямом сможет стать эпиграфом Формулы небес для многих Тельцов, пришедших сегодня в наш мир.

В характере рожденных 18 мая удивительным образом смешались традиционализм и либерализм. Таких людей, пожалуй, можно назвать сотрясателями привычных устоев, так как в основе их поведения лежит желание усовершенствовать общество. Многие люди, чей день рождения — 18 мая, знамениты своими смелыми протестами против несправедливости и беззакония. Но независимо от того, становятся ли они политическими деятелями, или нет, рожденные 18 мая демонстрируют в высшей степени ответственное отношение к Отечеству, служению которому многие из них готовы посвятить всю свою жизнь.

Древний Восток знал Омар Хайама, в первую очередь, как выдающегося ученого — математика, физика, астронома, астролога и философа. В современном мире Омар Хайям известен более как поэт, создатель оригинальных философско-лирических четверостиший, мудрых, полных юмора, лукавства и дерзости (рубаи).

Омар Хайям — гуманист. Для него человек и его душевный мир превыше всего. Как истинный Телец, он ценит удовольствие и радость жизни, наслаждение от каждой ее минуты. Можно смело утверждать, что Хайям был одним из первых известных гедонистов. А этическое течение под названием "гедонизм" — это просто созданная как будто специально для Тельцов отдушина, в которой представители этого знака черпают свою энергию и восстанавливают силы.

Живя на религиозном востоке, Омар Хайям размышляет о Боге, но решительно отвергает все церковне догмы. Его ирония и свободомыслие отразились в его рубаи. Его поддерживали многие поэты его времени, но из-за страха преследований за вольнодумство и богохульство они приписывали и свои собственные сочинения Хайяму. Хайям не возражал, он не боялся ничего и никого.

Тельцы, рожденные 18 мая, могут быть сколь угодно мечтательными личностями, но в практичности им не откажешь. Какой же тогда это будет Телец, без практичности? Большинство из рожденных сегодня презирают людей нерациональных, не умеющих организовать свой труд. Они любят, чтобы любая работа была выполнена в срок, причем без всякой спешки и суеты.

Неспешностью и несуетливостью вошел в историю последний русский император Николай Второй. Император неспешно провел на Руси первую перепись населения и записал себя "хозяин земли русской". Собственность на что-либо и земля в особенности, как мы помним, всегда одна из сфер тельцового интереса.

Также Николай Второй мечтал перенести столицу в комфортную для него Ялту из влажного и холодного Петербурга. Но это стремление к тельцовому комфорту царь так и не осуществил.

Николай Второй тяготел и к мировому комфорту. Именно его можно смело называть первым глобальным миротворцем. В 1898 году с его подачи была опубликована нота о всеобщем ограничении вооружения и разработана программа международной мирной конференции. Она прошла в мае следующего года в Гааге. Участвовали 20 европейских государств, четыре азиатских, два американских.

В головах тогдашней передовой интеллигенции России этот поступок царя попросту не укладывался. Как так? Ведь он империалист и милитарист! Но подавляющее большинство Тельцов всегда предпочтут мир войне. И идея о прообразе ООН, о конференциях по разоружению зародилась именно в голове Николая. Причем задолго до мировой войны. Ну а эпитеты о Николае Втором, что он "кровавый", и прочее оставим на совести историков.

Очень часто открытый нрав рожденных 18 мая может навлечь на них немалые беды, поскольку они не умеют сдерживать себя, сталкиваясь с невежеством или предрассудками. В кругу семьи именно рожденные 18 мая оказываются своеобразным голосом рассудка.

Немалая опасность для рожденных сегодня заключается в том, что иногда они слишком увлекаются начатым делом и становятся столь же иррациональными, как и те, кого они критикуют. Люди, чей день рождения — 18 мая, могут и не замечать за собой такой странности. Но когда окружающие обращают на это внимание, болезненно переживают критику, принять которую для них слишком сложно, а измениться самим — и подавно. Фанатично преданные своим представлениям об истине, они тем самым попадают в собственную западню.

Именно такими проявлениями своей Формулы небес страдал Николай Второй, что и привело ко многим трагическим последствиям во время его почти 25-летнего правления.

Рожденные 18 мая с удовольствием экспериментируют, пробуют жизнь на вкус. Многие из них производят впечатление целостных натур. Если в молодости они не были удовлетворены собой, то в зрелые годы они стараются наверстать упущенное. Конфликт становится непременным участником их существования. Они словно пребывают в бесконечном поиске препятствий, которые можно преодолеть.

Такие препятствия ставил перед собой шотландский исследователь Африки Хью Клаппертон. Этому бесстрашному ученому Тельцу удалось спокойно и без спешки пересечь пустыню Сахару дважды с севера на юг и с запада на восток. Он был первым в мире исследователем, которому удалось своими глазами увидеть озеро Чад, а также собрать много ценных сведений о животном и растительном мире стран, где он побывал, и составить словари языков многих африканских племен.

Рожденный сегодня ученый-самоучка Оливер Хевисайд жил в преодолении бесконечных препятствий, которые ставили на его пути представители научного сообщества. Ученые мужи того времени принципиально не замечали исследований ученого, так как он не входил в их высоколобый клуб именитых и образованных. Но в дальнейшем работы Оливера Хевисайда изменили облик математики и физики на многие годы. Именно он ввел в физику такие термины, как "проводимость", "проницаемость" и "магнитное сопротивление".

Уверенно преодолевает препятствия своим трудолюбием и волей молодая российская фигуристка Алина Загитова, отмечающая сегодня свой 16-й день рождения и имеющая уже в своей тельцовой копилке звание олимпийской чемпионки в личных соревнованиях, чемпионки Европы и чемпионки мира (среди юниоров) в женском одиночном разряде.

Зачастую обремененные ответственностью за порученное дело рожденные 18 мая начисто забывают о себе и своих нуждах. Это может стать одной из причин их несчастливой личной жизни. Рожденные 18 мая часто не замечают, как первые ростки горечи начинают разъедать их душу. В этом смысле неоценимую помощь им могут оказать друзья и близкие, вовремя указав на тревожные признаки.

Формула небес подарила сегодня миру музыки двух замечательных исполнителей, которые были женаты почти 20 лет (по моим наблюдениям, браки людей, рожденных в один день, часто бывают крепкими и продолжительными). Таким альянсом двух Тельцов стал творческий союз немецкой певицы красавицы Сандры и создателя музыкального проекта Enigma румынского музыканта и продюсера Мишеля Крету. Этот композитор в 70-е годы прошлого века, наверное, был одним из самых востребованных и богатых музыкантов Европы. К 2001 году тираж альбомов, продюсером и автором которых он являлся, составил более 100 миллионов экземпляров.

"Не следует просить у Бога больше того, что можешь сделать сам!" — так говорил великий гуманист и миротворец XX века, поэт, педагог и драматург Кароль Юзеф Войтыла. Именно рожденный сегодня польский священник стал первым в истории Папой Римским (264-м по счету) неитальянского происхождения, прожил красивую жизнь и был канонизирован в апреле 2014 года как святой Иоанн Павел Второй.

Так уж распорядилась Формула небес, что после земной жизни два миротворца, рожденные в один день, стали святыми, пусть и в разных конфессиях христианской Церкви.

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы гороскоп день рождения
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 18.05 ответственны
Человек
Ультразвуковая терапия поможет вылечить депрессию
Соцсети
Появилась соцсеть, которая платит пользователям
Читательский топ
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом
Мир перевернулся: Китай начинает диктовать цены на нефть
Сейчас читают
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2
Армия России
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2 Видео 
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога" Видео 
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу Видео 
Ультразвуковая терапия поможет вылечить депрессию
Человек
Ультразвуковая терапия поможет вылечить депрессию Видео 
Новости Все >
Трамп пригрозил сжечь КНДР как Ливию с Каддафи
Китай поддался: Трампу предложены уступки на сотни миллиардов
Украина готовится начать войну перед ЧМ-2018?
Российские ракетоносцы застали США врасплох
США в колючей проволоке: запрещена любая критика действий Израиля
Данные на 87 миллионов пользователей "Фейсбука" оказались в России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Прогнозы и статистика
Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Мир
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
Наука и техника
Назван лучший российский истребитель

Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения.

Назван лучший российский истребитель
Россиян поставят на "умные" счетчики
Экономика
Россиян поставят на "умные" счетчики
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 18.05 ответственны Соломон Соловьев Игорь Буккер Европа заразила весь мир проказой Игорь Буккер Айдын Мехтиев Мирзиёев в США: создается триумвират против России? Айдын Мехтиев
Комментарии
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
Снова скандал: Порошенко случайно унизил украинских детей
Украина готовится начать войну перед ЧМ-2018?
Снова скандал: Порошенко случайно унизил украинских детей
Адмирал США: Второй флот готов топить русских в Атлантике
И кто вам доклады пишет, Владимир Владимирович?
Снова скандал: Порошенко случайно унизил украинских детей
В Совфеде раскрыли тайну повышения пенсионного возраста
Снова скандал: Порошенко случайно унизил украинских детей
Снова скандал: Порошенко случайно унизил украинских детей
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мир перевернулся: Китай начинает диктовать цены на нефть
"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
"Вам Гаагу или в пепел?": реакции на призыв из США разбомбить мост в Крым
Атлантический совет потребовал остановить Кремль и "Правду.Ру"
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
США и Канада
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США

Если власти США не вернут социальное государство, это может закончиться протестным движением молодежи под коммунистическими лозунгами, считает Василий Колташов.

Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Краткая история пыток в США
США и Канада
Краткая история пыток в США
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Мир
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Мир
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
Дальний Восток
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
США и Канада
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался