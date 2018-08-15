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Автор Соломон Соловьев

Мудрость - основа любого богатства

Общество » Наследие » Формула небес

О мудрости, сластолюбии, чувстве меры, коммерческом успехе и непробиваемости рожденных 16 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Рожденный сегодня знаменитый кинорежиссер Джеймс Кэмерон отвечая на вопрос: "Если бы вы могли встретиться с кем-либо, кто когда-либо жил, кто бы это был бы?" — сказал, что с Иисусом Христом: "Просто чтобы понять, как это все получилось, как он внушил эту идею такому количеству людей". Этот ответ, наверное, будет самой яркой характеристикой для многих из рожденных сегодня. Рассмотрим их Формулу небес подробнее.

Львы, рожденные 16 августа, — истинные сластолюбцы, которые знают, как добиться желаемого. Эти люди практически не совершают необдуманных поступков. Во всем, что они делают, есть чувство меры, поэтому окружающие всегда охотно вступают с ними в контакт.

Все, что в кинематографе сотворил Джеймс Кэмерон, — это тема отдельных и глубинных киноведческих исследований. Он мог бы снять всего лишь один из своих фильмов, например, "Титаник" или "Аватар", и уже навсегда войти в историю мирового кино, но Кэмерон снял больше фильмов и снял их с необыкновенной страстью и присущим только ему одному магнетизмом.

Король-Лев мирового кинематографа Джеймс Кэмерон, наверное, один из самых титулованных режиссеров в мире и самый коммерчески успешный режиссер в истории: восемь его самых популярных картин собрали в прокате более 5,5 миллиарда долларов.

Когда студентам Академии астрологии рассказывают о детях и подростках, родившихся под знаком Льва, то обязательно делают акцент на том, что Львы в молодости с удивлением узнают, что, оказывается, существует какая-то другая точка зрения, кроме их собственной. С возрастом у многих Львов эта особенность становится умереннее, а вот у рожденных 16 августа, наоборот, усиливается. Руководящие аспекты личности героев дня сегодняшнего мешают им соглашаться с существованием других точек зрения. В спорных случаях они любым путем будут добиваться победы, не гнушаясь даже тем, чтобы уничтожить своих противников или врагов. Стремление аккумулировать власть в пределах своего влияния выражено у тех, кто родился в этот день, более чем хорошо.

Коммерческий успех космически притягивается к героям дня сегодняшнего. У них прекрасно развит денежный канал. По версии "Книги рекордов Гиннесса", рожденная сегодня культовая певица Мадонна признана самой богатой женщиной-музыкантом в мире. В 2018 году ее чистые активы оценивались журналом "Форбс" в 590 миллионов долларов.

Мадонна и сильная, и слабая, и мудрая. Мадонна — пример яркой, я бы сказал, хрестоматийной Львицы. Ее гороскоп женской реализации можно часами рассматривать под микроскопом. "Иногда быть сильным — это не делать ничего. И, наоборот, приложить силу — значит, проявить слабость. Сила для меня — это, в конечном итоге, мудрость. Мудрость уместности", — так королева-Львица Мадонна прекрасно чувствует свою Формулу небес.

Когда рожденные 16 августа проявляют себя, для них не существует границ приличий. Они естественны в своем поведении и никогда не скрывают истинных чувств. Для них невыносимо страдать в тишине. Как лицедеи, рожденные в этот день нуждаются в аудитории, с которой они могут разделить свой опыт. Хотя рожденных 16 августа обычно считают сверхчувствительными натурами, они довольно толстокожи и могут противостоять фактически любой атаке, умственной или физической.

Памятная медаль Лоуренса Аравийского вручается с 1935 года Британским королевским обществом "в знак признания выдающихся заслуг в области разведки, исследований и литературы". Рожденный сегодня легендарный британский разведчик Лоуренс Аравийский в наилучшем свете продемонстрировал свою Формулу небес боевого Льва и сыграл большую роль в Великом арабском восстании 1916-1917 годов на Ближнем Востоке. Ему посвящен один из самих известных биографических фильмов в истории, снятый на основе автобиографического бестселера "Семь столпов мудрости".

О своей и чужой мудрости рожденный сегодня самый известный и влиятельный философ Средневековья Авиценна написал более 450 трудов и две обширных энциклопедии. "Книга исцеления" была посвящена выдающимся для своего времени медицинским рецептам и технологиям, а в "Книге знания" изложены доктрины Авиценны в области логики, физики, биологии, психологии, геометрии, арифметики, музыки, астрономии, а также астрологии и метафизики. Из всех рожденных сегодня Львов-мудрецов Авиценна, без сомнения, всегда будет первым среди равных.

Несмотря на врожденную потребность в мудрых решениях и поступках люди, чей день рождения — 16 августа, способны сокрушить тех, кто относится к ним недоброжелательно. В некоторых случаях месть становится главным аргументом их поступков. Но если все-таки рожденные 16 августа пойдут по негативному пути, то их разрушительная сила неизбежно обернется против них самих.

Такую разрушительную силу на определенном этапе своей жизни генерировал в пространство седьмой премьер-министр Израиля и в дальнейшем лауреат Нобелевской премии мира рожденный сегодня Менахем Бегин. Еще в 1943 году Бегин стал руководителем подпольной организации "Иргун" в Палестине и в этом качестве провозгласил восстание против английского мандата, начав нападения и террористические акции против английских войск, властей и учреждений. Англичане за голову Бегина назначили в те годы огромное вознаграждение. Впоследствии в одном из интервью на замечание о том, что он, как и лидер Палестины Ясир Арафат, является террористом, Бегин ответил: "Я террорист, а он бандит". В итоге, в конце XX века Нобелевские премии мира, полученные и бандитом, и террористом за миротворческую деятельность, уравняли их миссии в пространстве Вселенной.

Львы, рожденные сегодня, не отличаются постоянством, то зажигаясь, то остывая в своих привязанностях. Однако постоянный поиск острых ощущений может исказить их личность или довести их до крайностей. Большую опасность для рожденных 16 августа представляет потеря способности наслаждаться простыми радостями и вещами, хотя бы немного расходящимися с условностями. В связи с этим они могут постепенно утратить контакт со своей семьей и друзьями. Несмотря на явную склонность к асоциальному поведению рожденные 16 августа обычно без труда находят ту единственную нишу, где их таланты будут служить определенной общественной необходимости или кругу, в котором они вращаются.

Рожденный сегодня американский литератор Чарльз Буковский был представителем литературного жанра под названием "грязный реализм". Целью этого жанра было детальное воспроизведение порочных и более обыденных аспектов повседневной жизни. На эту тему асоциальный Лев Буковский написал более 200 рассказов, шесть романов и более 30 поэтических книг. И именно в этой нише полностью был раскрыт его замечательный талант.

Рожденного сегодня немецкого врача-физиолога и психолога Вильгельма Вундта часто называют одним из отцов современной психологии. Несколько его работ, например, "Принципы физиологической психологии", являются классическими и фундаментальными трудами в области психологии. Ну а львиный размах деятельности ученого был колоссален. Вундт работал в огромном количестве областей знания, он публиковал работы по философии, психологии, физике, физиологии. Необъятность его печатного наследия за продолжительную 65-летнюю научную карьеру такова, что даже трудно построить единую картину его деятельности.

"В трудные моменты жизни я смотрел на звезды и верил, что все будет хорошо. Просто надо запастись терпением", — так разговаривал со своей звездой будущая звезда французского кино актер Пьер Ришар. Свою первую большую роль в кино терпеливый Лев Пьер Ришар получил лишь в 33 года, до этого снимаясь в эпизодах и массовках, подрабатывая выступлениями на подмостках кафе-театров, рядовых кабаре и престижных мюзик-холлов. Далее уже были легендарные фильмы "Игрушка", "Невезучие" и культовые фильмы о "высоком блондине". Сегодня Ришару исполняется 84 года, он полон сил и энергии, звезды любят своего Льва, он любит свои звезды и, как и 40 лет назад, по-прежнему передвигается по Парижу на мотоцикле.

О мудрости и ее проявлениях размышляют практически все рожденные сегодня представители знака Льва. В этом их мудрая Формула небес. Поэтому еще одной замечательной цитатой рожденной сегодня актрисы и кулинара Юлии Высоцкой мы и закончим сегодня нашу рубрику: "Человеческая мудрость, которую я пытаюсь постичь, состоит в том, чтобы принимать всех такими, какие они есть, и не требовать от других того, что тебе кажется правильным и идеальным".

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