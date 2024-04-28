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Врач указала на скрытую причину образования тромбов

Кардиолог Чехоева: завышенный пульс может оказаться причиной возникновения тромбов

1:15
Здоровье

Врач-кардиолог Диана Чехоева предупредила, что увеличенная частота сердечных сокращений может спровоцировать образование смертельно опасных тромбов. Скрытую причину развития этого состояния врач обозначила в Telegram-канале клинического госпиталя MD Group.

Кардиолог Чехоева: завышенный пульс может оказаться причиной возникновения тромбов
Фото: Pexels by Los Muertos Crew is licensed under CC0

Повышение пульса во время физических упражнений или в ответ на стресс считается нормальным, объяснила кардиолог. Однако учащённый пульс в других ситуациях может указывать на потенциальные проблемы со здоровьем: нарушения сердечного ритма, сердечная недостаточность, анемия или заболевания щитовидной железы.

"Учащенное сердцебиение может быть одной из причин образования тромбов в сердце, особенно при нарушении сердечного ритма, таком как фибрилляция предсердий", — поделилась врач Диана Чехоева.

Врач-кардиолог Диана Чехоева также подметила, что тромбоз является потенциально смертельным, поскольку тромбы могут оторваться и проникнуть в кровеносную систему, что повышает риск инсульта. Для предотвращения тромбообразования крайне необходимо обратиться к врачу при постоянно повышенном пульсе.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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