Врач указала на скрытую причину образования тромбов

Кардиолог Чехоева: завышенный пульс может оказаться причиной возникновения тромбов

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Диана Чехоева предупредила, что увеличенная частота сердечных сокращений может спровоцировать образование смертельно опасных тромбов. Скрытую причину развития этого состояния врач обозначила в Telegram-канале клинического госпиталя MD Group.

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Повышение пульса во время физических упражнений или в ответ на стресс считается нормальным, объяснила кардиолог. Однако учащённый пульс в других ситуациях может указывать на потенциальные проблемы со здоровьем: нарушения сердечного ритма, сердечная недостаточность, анемия или заболевания щитовидной железы.

"Учащенное сердцебиение может быть одной из причин образования тромбов в сердце, особенно при нарушении сердечного ритма, таком как фибрилляция предсердий", — поделилась врач Диана Чехоева.

Врач-кардиолог Диана Чехоева также подметила, что тромбоз является потенциально смертельным, поскольку тромбы могут оторваться и проникнуть в кровеносную систему, что повышает риск инсульта. Для предотвращения тромбообразования крайне необходимо обратиться к врачу при постоянно повышенном пульсе.