Вы обязательно должны попробовать этот восхитительный итальянский томатный соус маринара: к спагетти с фрикадельками
Итальянский томатный соус маринара: попробуйте к спагетти
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Маринара — знаменитый итальянский томатный соус, он идеален для любого блюда из пасты, будь то простые спагетти с фрикадельками или лазанья.
Фото: commons.wikimedia.org by Shot_by_Cam is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 2 банки тушёных помидоров
- 1 банка томатной пасты
- 4 столовые ложки нарезанной свежей петрушки
- 1 зубчик чеснока, измельчённый
- 1 чайная ложка сушёного орегано
- 1 чайная ложка соли
- 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца
- 6 столовых ложек оливкового масла
- 1/3 стакана мелко нарезанного лука
- 1/2 стакана белого вина
Приготовление
Положите помидоры, томатную пасту, петрушку, чеснок, орегано, соль и перец в кухонный комбайн, измельчите до однородной массы. Готовьте, время от времени помешивая, до загустения, около 30 минут.
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ИТАЛЬЯНСКИЙ СОУС МАРИНАРА!