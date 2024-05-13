Вы обязательно должны попробовать этот восхитительный итальянский томатный соус маринара: к спагетти с фрикадельками

Итальянский томатный соус маринара: попробуйте к спагетти

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Маринара — знаменитый итальянский томатный соус, он идеален для любого блюда из пасты, будь то простые спагетти с фрикадельками или лазанья.

Фото: commons.wikimedia.org by Shot_by_Cam is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

2 банки тушёных помидоров

1 банка томатной пасты

4 столовые ложки нарезанной свежей петрушки

1 зубчик чеснока, измельчённый

1 чайная ложка сушёного орегано

1 чайная ложка соли

1/4 чайной ложки молотого чёрного перца

6 столовых ложек оливкового масла

1/3 стакана мелко нарезанного лука

1/2 стакана белого вина

Приготовление

Положите помидоры, томатную пасту, петрушку, чеснок, орегано, соль и перец в кухонный комбайн, измельчите до однородной массы. Готовьте, время от времени помешивая, до загустения, около 30 минут.