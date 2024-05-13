Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали о пользе употребления свежих листьев одуванчика
Стало известно, о чем расскажут ваши питомцы
В Приморье страховщики выплатили компенсации за гибель урожая от наводнения
Правила и последствия лишения водительских прав: юридические аспекты и права водителе
10 минут до сияющего вида: секреты праздничного макияжа от Патрика Та
Роза Хайруллина в роли Марины Дурново – жены писателя Даниила Хармса
Microsoft вернула россиянам доступ к скачиванию своих продуктов
Певица Жасмин показала праздник в честь дня рождения младшего сына
Удвоена радиационная стойкость и фотостабильность перовскитных солнечных панелей
Вы обязательно должны попробовать этот восхитительный итальянский томатный соус маринара: к спагетти с фрикадельками

Итальянский томатный соус маринара: попробуйте к спагетти

0:53
Еда

Маринара — знаменитый итальянский томатный соус, он идеален для любого блюда из пасты, будь то простые спагетти с фрикадельками или лазанья.

Итальянский томатный соус маринара: попробуйте к спагетти
Фото: commons.wikimedia.org by Shot_by_Cam is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 банки тушёных помидоров
  • 1 банка томатной пасты
  • 4 столовые ложки нарезанной свежей петрушки
  • 1 зубчик чеснока, измельчённый
  • 1 чайная ложка сушёного орегано
  • 1 чайная ложка соли
  • 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца
  • 6 столовых ложек оливкового масла
  • 1/3 стакана мелко нарезанного лука
  • 1/2 стакана белого вина

Приготовление

Положите помидоры, томатную пасту, петрушку, чеснок, орегано, соль и перец в кухонный комбайн, измельчите до однородной массы. Готовьте, время от времени помешивая, до загустения, около 30 минут.

ИТАЛЬЯНСКИЙ СОУС МАРИНАРА!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"

Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.

Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Как правильно полить арбузы
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Искоренит ли новый министр обороны РФ коррупцию в ведомстве Любовь Степушова Наступление российской армии на Волчанск, ВСУ бросают резервы на Харьков Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская
"Ни мальчик, ни девочка": 24-летний победитель "Евровидения-2024" из Швейцарии разбил свой приз сразу после вручения
Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию
Это универсальное растение для пейзажных садов и сельских участков: красивый многолетник с перистыми листьями
Это универсальное растение для пейзажных садов и сельских участков: красивый многолетник с перистыми листьями
Последние материалы
Удвоена радиационная стойкость и фотостабильность перовскитных солнечных панелей
Рассказываем об азиатских лилиях
Алексей Лукацкий: Microsoft не хочет терять прибыль
Еще 10 тур-маршрутов закрыли в нацпарке на Байкале
Сергей Липовой объяснил, почему современные фильмы про войну хуже советских
Заморозки в России привели к взлету фьючерсов на пшеницу
Девелопер предупредил о скором подорожании стройматериалов на 20%
Выбор между бензиновым и дизельным двигателями: что лучше для вашего авто?
Министр Козлитина: есть риски обрушения обстрелянной многоэтажки в Белгороде
Готовим освежающий мятный напиток с манго
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников