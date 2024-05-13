10 минут до волшебства: быстрые советы от визажиста Патрика Та для праздничного макияжа

10 минут до сияющего вида: секреты праздничного макияжа от Патрика Та

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Патрик Та, известный голливудский визажист, пользующийся большим спросом, работает с такими знаменитостями, как Джиджи Хадид, Адриана Лима, Меган Фокс и Камила Кабельо. Он также является основателем собственной линии косметики Patrick Ta Beauty. Его советы ценятся, так как он всегда открыт для диалога и готов делиться своими секретами.

Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В интервью для американского Harper's Bazaar Патрик Та раскрыл некоторые хитрости того, как создать праздничный макияж всего за 10 минут.

В фокусе внимания при праздничном макияже у Патрика всегда стоит кожа, которая выглядит красиво и сияюще. Он предпочитает не перегружать глаза тенями, но обязательно использует подводку для подчеркивания формы глаз или создания нужной формы. Также он всегда делает акцент на ресницах, используя тушь.

Он любит использовать смелые оттенки помады, такие как бордовые или ярко-красные, чтобы создать яркий акцент на губах.

Патрик дает совет, что делать, если у вас нет времени на макияж. Он предлагает "обновить" дневной макияж, добавив немного мерцающих теней на веки, слои туши для ресниц и яркую помаду. Этот простой подход поможет выглядеть стильно и привлекательно с минимальными усилиями.

Он также отмечает основные тренды праздничного макияжа этого сезона. В центре внимания — полупрозрачное мерцание на веках, которое он считает актуальным трендом. Он утверждает, что такие текстуры подчеркивают естественную красоту, в то время как "смоки-айс" в этом сезоне уступают свои позиции.