Лишат ли вас водительских прав? Подробности новых правил

Правила и последствия лишения водительских прав: юридические аспекты и права водителе

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В интервью для SPEEDME. RU Сергей Сухоруков обсуждает процесс и правовые последствия лишения водительских прав в России.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Он уточняет, что водители, не согласные с решением суда о лишении прав, могут подать апелляцию в течение 10 дней. В этот период водительское удостоверение остаётся у них, пока апелляция не будет рассмотрена. Если апелляция отклоняется, водитель должен в течение трёх дней сдать удостоверение в Госавтоинспекцию, иначе его наказание увеличится.

Кроме того, Сухоруков разъясняет различие между отстранением от управления автомобилем и лишением прав, уточняя, что отстранение может быть временным и применяться немедленно в определённых случаях, таких как вождение в нетрезвом состоянии.

Он также подчеркивает важность соблюдения процедур и прав водителя при отстранении, включая право на медицинскую экспертизу и предоставление документов.