Спасите своего пушистого друга: профилактические меры, которые могут продлить его жизнь на годы

Как продлить жизнь собаке

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Воспитывая собаку, вы безусловно осознаете, что она не сможет сопровождать вас всю жизнь. Тем не менее, каждый хозяин искренне желает, чтобы его четвероногий друг оставался с ним как можно дольше. Соответствующий уход и внимание позволят вашей собаке радовать вас своим обществом на протяжении многих лет.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как правило, собаки малых пород живут дольше больших. В среднем, маленькие собаки могут прожить от 10 до 15 лет, в то время как крупные породы — около 8 лет. Продолжительность жизни зависит от множества факторов, включая хронические заболевания, образ жизни и генетику. Известно также, что метисы часто живут дольше чистокровных собак, хотя некоторые породы славятся своим долголетием.

Как можно продлить жизнь вашего питомца?

Заботьтесь о его здоровье. Несмотря на банальность, профилактика болезней гораздо предпочтительнее их лечения. Не забывайте о регулярной вакцинации, профилактических мерах и частых медицинских осмотрах.

Если вы не планируете заниматься разведением, стерилизуйте вашего питомца, что поможет избежать некоторых заболеваний и увеличит продолжительность его жизни.

Не кормите собаку со стола. Предпочтение следует отдавать специализированным кормам, которые удовлетворяют все потребности вашего питомца. Также следите, чтобы не перекармливать собаку, так как ожирение может вызвать проблемы со здоровьем и сократить продолжительность жизни.

Обеспечьте достаточную физическую активность. Делайте долгие и разнообразные прогулки, исследуйте новые места, занимайтесь дрессировкой и играйте во время прогулок. Собакам необходимы активность и развитие как в физическом, так и в умственном плане.

Не оставляйте собаку без присмотра на улице, если это не закрытая территория вашего загородного дома. Опасность может подстерегать в лице машин, уличных собак или непредсказуемых людей.

Не оставляйте питомца на длительное время одного, поскольку это может вызвать у него серьезный стресс. А стресс, как известно, вреден не только для людей, но и для собак.

И наконец, любите своего питомца. Ничто так не способствует счастью и долголетию вашей собаки, как ваша любовь и забота.