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Стали известны суммы выплат семьям погибших в автобусной аварии на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге

Семьям погибших после ДТП на Поцелуевом мосту выплатят по 2 млн рублей

Страхование

Родственники жертв автобусной катастрофы на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге получат страховые выплаты в размере 2,025 миллиона рублей каждый. Об этом сообщает Национальный союз страховщиков ответственности (НССО).

Семьям погибших после ДТП на Поцелуевом мосту выплатят по 2 млн рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Флорштейн is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

"Семьи погибших и пассажиры, пострадавшие в результате аварии, имеют право на выплаты согласно федеральному закону о страховании ответственности перевозчиков (ОСГОП)", — заявил президент НССО Евгений Уфимцев.

Согласно информации союза, у компании-перевозчика ООО "Такси" действует договор ОСГОП, заключённый с СПАО "Ингосстрах". По сообщениям городского комитета по транспорту, "Ингосстрах" подтвердил готовность выплатить компенсацию после официального признания инцидента страховым случаем. Выплата предусмотрена как для иждивенцев погибших, так и, при отсутствии иждивенцев, для ближайших родственников: супругов, родителей или детей погибших. Законом установлена фиксированная сумма в размере 2,025 миллиона рублей на каждого умершего. Компенсация за телесные повреждения варьируется в зависимости от характера и тяжести травм и не превышает 2 миллионов рублей.

10 мая 2024 года в Санкт-Петербурге произошло ДТП, в результате которого рейсовый автобус № 262, свернув с Большой Морской улицы на Поцелуев мост, столкнулся с легковым автомобилем, пробил ограждение и упал в реку Мойку, после чего затонул. Трое пассажиров скончались на месте, четверо впоследствии умерли в больницах от полученных травм. В автобусе в момент аварии находилось восемь человек, выжил только один.

В связи с аварией возбуждены уголовные дела за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и нарушение правил дорожного движения. Водитель автобуса Рахматшох Курбонов в настоящее время является подозреваемым по этим делам.

Ранее

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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