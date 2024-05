Стали известны суммы выплат семьям погибших в автобусной аварии на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге

Родственники жертв автобусной катастрофы на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге получат страховые выплаты в размере 2,025 миллиона рублей каждый. Об этом сообщает Национальный союз страховщиков ответственности (НССО).

Фото: commons.wikimedia.org by Флорштейн is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0