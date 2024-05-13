Все, что вы знали о сне, ошибочно — новые шокирующие данные

Nature Neuroscience: сон не способен очистить мозг от токсинов

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Длительное время принято было считать, что сон положительно влияет на очищение мозга от токсинов, накопившихся за день. Однако недавнее исследование, проведенное британскими учеными, поставило под сомнение эту гипотезу.

Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Журнал Nature Neuroscience сообщает о исследовании, выполненном специалистами из Британского научно-исследовательского института деменции на модели мышей. Исследование было направлено на анализ влияния сна на уровень токсинов в мозге.

В ходе эксперимента ученые измеряли процессы выведения токсинов и циркуляции жидкости в мозге мышей. Результаты показали значительное снижение этих процессов во время сна.

Для наблюдения за этими процессами исследователи использовали специальный краситель, который позволял отслеживать перемещение жидкости между различными областями мозга и ее вывод из системы.

Оказалось, что клиренс красителя уменьшился на 30% у спящих мышей и на 50% у мышей под наркозом по сравнению с животными в состоянии бодрствования.

Эти данные опровергают ранее существующее представление о том, что мозговые волны во время сна способствуют эффективному вымыванию отходов из мозга.