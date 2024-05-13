Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Reuters: индийский регулятор отозвал страховку у 12 российских танкеров
Рецепт смузи из конопли и руколы
Посадите на участке красивоплодник
Автоэксперт Сажин: запрет мигрантам водить автобусы парализует общественный транспорт
Певица Кристина Орбакайте опубликовала фото со своими детьми
Израиль заверил, что страна безопасна для туризма
Глава Минспорта Татарстана заверил, что Загитова не собирается переезжать в Казань
Прогноз курса рубля: что ожидать сенью?
Заслуженная артистка России Юлия Зыкова попала в ДТП
Все, что вы знали о сне, ошибочно — новые шокирующие данные

Nature Neuroscience: сон не способен очистить мозг от токсинов

1:18
Наука

Длительное время принято было считать, что сон положительно влияет на очищение мозга от токсинов, накопившихся за день. Однако недавнее исследование, проведенное британскими учеными, поставило под сомнение эту гипотезу.

Nature Neuroscience: сон не способен очистить мозг от токсинов
Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Журнал Nature Neuroscience сообщает о исследовании, выполненном специалистами из Британского научно-исследовательского института деменции на модели мышей. Исследование было направлено на анализ влияния сна на уровень токсинов в мозге.

В ходе эксперимента ученые измеряли процессы выведения токсинов и циркуляции жидкости в мозге мышей. Результаты показали значительное снижение этих процессов во время сна.

Для наблюдения за этими процессами исследователи использовали специальный краситель, который позволял отслеживать перемещение жидкости между различными областями мозга и ее вывод из системы.

Оказалось, что клиренс красителя уменьшился на 30% у спящих мышей и на 50% у мышей под наркозом по сравнению с животными в состоянии бодрствования.

Эти данные опровергают ранее существующее представление о том, что мозговые волны во время сна способствуют эффективному вымыванию отходов из мозга.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"

Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.

Продюсер Дворцов высказался о победе Севиль в "Маске": "Кто-то забашлял"
Как правильно полить арбузы
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских Дмитрий Плотников Десять стран Европы отказываются говорить о "гарантиях безопасности" с Украиной Любовь Степушова
Ученые не способны измерить глубину Таам Джа
Разгоняем лимфу: секретные техники выполнения вибрационных прыжков от Микулина
Сбежавший из России иноагент Макс Покровский высказался про молчание солиста "Мумий Тролля" Илью Лагутенко
Сбежавший из России иноагент Макс Покровский высказался про молчание солиста "Мумий Тролля" Илью Лагутенко
Последние материалы
Израиль заверил, что страна безопасна для туризма
Глава Минспорта Татарстана заверил, что Загитова не собирается переезжать в Казань
Прогноз курса рубля: что ожидать сенью?
Заслуженная артистка России Юлия Зыкова попала в ДТП
Семьям погибших после ДТП на Поцелуевом мосту выплатят по 2 млн рублей
Офис Зеленского приказал главкому Сырскому срочно остановить русских
Как приготовить огуречно-виноградный смузи
Татьяна Брухунова показала, как одевается дома
Посадите на участке гелениум
Онколог Куликова: курение повышает риск рака горла и поджелудочной железы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников