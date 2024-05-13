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Вкусный смузи на миндальном молоке с добавлением конопляного масла, руколы и шпината. Почистите организм

Рецепт смузи из конопли и руколы

0:38
Еда

Попробуйте приготовить смузи из конопли и руколы — очень просто, быстро и вкусно. Подавайте на завтрак. 

Рецепт смузи из конопли и руколы
Фото: creativecommons.org by Michał is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Ингредиенты

  • 1/2 стакана миндального молока
  • 1 столовая ложка конопляного масла
  • Кленовый сироп
  • 2,5 чайной ложки семян льна
  • 1/2 чашки молодого шпината
  • Упаковка руколы
  • 1,5 чайной ложки яблочного уксуса
  • 1,5 стакана зелёного яблока

Приготовление

Смешайте все ингредиенты вместе в блендере до получения однородной массы. По желанию добавьте мёд. Подавайте сразу.

СМУЗИ из руколы
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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