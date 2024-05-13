Вкусный смузи на миндальном молоке с добавлением конопляного масла, руколы и шпината. Почистите организм

Рецепт смузи из конопли и руколы

0:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить смузи из конопли и руколы — очень просто, быстро и вкусно. Подавайте на завтрак.

Фото: creativecommons.org by Michał is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Ингредиенты

1/2 стакана миндального молока

1 столовая ложка конопляного масла

Кленовый сироп

2,5 чайной ложки семян льна

1/2 чашки молодого шпината

Упаковка руколы

1,5 чайной ложки яблочного уксуса

1,5 стакана зелёного яблока

Приготовление

Смешайте все ингредиенты вместе в блендере до получения однородной массы. По желанию добавьте мёд. Подавайте сразу.