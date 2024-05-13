Вкусный смузи на миндальном молоке с добавлением конопляного масла, руколы и шпината. Почистите организм
Рецепт смузи из конопли и руколы
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Попробуйте приготовить смузи из конопли и руколы — очень просто, быстро и вкусно. Подавайте на завтрак.
Фото: creativecommons.org by Michał is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
Ингредиенты
- 1/2 стакана миндального молока
- 1 столовая ложка конопляного масла
- Кленовый сироп
- 2,5 чайной ложки семян льна
- 1/2 чашки молодого шпината
- Упаковка руколы
- 1,5 чайной ложки яблочного уксуса
- 1,5 стакана зелёного яблока
Приготовление
Смешайте все ингредиенты вместе в блендере до получения однородной массы. По желанию добавьте мёд. Подавайте сразу.
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