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Израиль обеспечивает безопасность для туристов: аэропорт Бен-Гурион в полной готовности

Израиль заверил, что страна безопасна для туризма

1:35
Туризм

Израиль подтверждает свою открытость и безопасность для путешествий на фоне региональных конфликтов. Аэропорт Бен-Гурион функционирует в обычном режиме, туристические районы, включая Иерусалим, Галилею и курорты Мертвого моря, доступны и безопасны для туристов, подчеркнул Пини Шани, старший вице-президент Министерства туризма Израиля, выражая надежду на увеличение туристического потока.

Израиль заверил, что страна безопасна для туризма
Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

В ближайшем будущем некоторые международные авиакомпании планируют возобновить полеты в Тель-Авив, включая Aia India, которая начнет летать из Дели с 16 мая. Китайская авиакомпания Hainan Airlines с 12 мая увеличила количество рейсов из Шэньчжэнь в Тель-Авив до трех в неделю.

Что касается полетов между Россией и Израилем, российские авиакомпании Red Wings и "Азимут", а также израильская EL AL продолжают осуществлять рейсы в Тель-Авив. Рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в аэропорт Бен-Гурион регулярно выполняются, включая новый маршрут из Северной столицы, запущенный Red Wings дважды в неделю.

Несмотря на рекомендации МИД России и Минэкономразвития избегать поездок в Израиль, за исключением случаев крайней необходимости, и приостановку продаж туров российскими туроператорами, россияне продолжают посещать Израиль. По данным Минтуризма, в первом квартале страну посетили около 15 тыс. россиян.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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