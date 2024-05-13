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Автоэксперт Сажин: запрет мигрантам водить автобусы парализует общественный транспорт

1:50
Авто

После серьезной аварии в Санкт-Петербурге, когда автобус упал в реку Мойку в центре города, Государственная дума предложила запретить найм мигрантов на должности водителей общественного транспорта.

Автоэксперт Сажин: запрет мигрантам водить автобусы парализует общественный транспорт
Фото: commons.wikimedia.org by Светлов Артём is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В дополнение к этому, депутаты предложили ограничить возможность трудовым мигрантам работать в образовательной сфере, особенно в школах. Цель этих предложений — увеличить занятость среди граждан России и обеспечить им достойную заработную плату.

Владимир Сажин, эксперт постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в интервью Общественной Службе Новостей предложил несколько корректировок к этой инициативе.

Сажин выразил опасения, что полный запрет на вождение общественного транспорта мигрантами может негативно повлиять на отрасль перевозок. Он отметил, что уже существует дефицит рабочих кадров в секторе пассажирских и грузовых перевозок, а также такси, и полный запрет может серьезно нарушить логистику в городах. Он также подчеркнул, что многие мигранты владеют русским языком и умеют водить автомобили не хуже местных жителей, но признал необходимость регулирования в этой сфере.

Кроме того, Сажин напомнил, что с 1 апреля водительские права можно обновить вместе с видом на жительство в России без сдачи экзаменов. Он предложил создать аттестационные комиссии при органах управления транспортом, которые будут проводить аттестацию водителей общественного транспорта.

Эксперт также отметил необходимость комплексного подхода к регулированию миграционных процессов, начиная с момента приезда мигрантов в Россию, включая проверку процедур получения вида на жительство, гражданства и водительских прав.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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