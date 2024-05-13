Это растение приятно выглядит в любое время года: в нём прекрасны листья, цветы и плоды — очень красивый кустарник

Красивоплодник, также известный как калликарпа, представляет собой уникальный декоративный кустарник с яркими ягодами, которые сохраняются на растении долго. Цветёт он летом, а ягоды появляются в начале осени.
Этот кустарник предпочитает питательный рыхлый грунт, хорошее освещение или полутень, и не переносит застой воды в почве или сквозняков. Хотя он лучше переносит тепло, умеренный полив необходим, особенно в жару.
Растение приятно выглядит в любое время года: летом благодаря зелёной листве и нежным цветкам, осенью — за счёт красочной листвы, а зимой — благодаря ярким ягодам на ветвях. Красивоплодник хорошо сочетается с другими растениями в саду, но требует достаточного пространства для нормального роста и развития.
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