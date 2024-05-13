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Стало известно, собирается ли Алина Загитова переезжать в Казань в связи с открытием там её школы

Глава Минспорта Татарстана заверил, что Загитова не собирается переезжать в Казань

1:50
Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова не планирует переезжать в Казань, где в ближайшее время будет открыта школа по фигурному катанию, названная её именем. Об этом заявил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Глава Минспорта Татарстана заверил, что Загитова не собирается переезжать в Казань
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако Загитова будет активно включена в проект, работая над ним не постоянно, а периодически.

По словам Леонова, недавно Загитова посетила Казань, где был утвержден окончательный проект школы по фигурному катанию. Строительство планируется начать в ближайшие летние месяцы. В настоящее время ведется работа по подбору тренерского состава.

Загитова будет регулярно следить за проектом, но не будет постоянно находиться в Казани. Подчеркивается, что школа не будет просто носить имя Загитовой, а станет функциональным тренировочным объектом с полными возможностями для развития фигуристов в России.

"Алина буквально на днях была в Казани, мы сформировали окончательный проект… Сейчас подбираем тренерские кадры. Алина в любом случае эту работу будет курировать, но не на постоянной основе. Мы не ведём речь о её переезде, но это будет не просто центр, носящий фамилию Загитовой", — сказал Леонов, которого цитирует ТАСС.

Алина Загитова стала первой российской и второй в мире фигуристкой, завоевавшей все значимые титулы в юниорском и взрослом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой в 2018 году, а также победила на чемпионатах Европы, России и мира в том же году. В 2019 году Алина Загитова объявила об остановке своей спортивной карьеры.

Alina Zagitova 2024.04.28 Битва школ Финал EX House of flying daggers FULL Version
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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