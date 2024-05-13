Рубль на грани: почему к концу осени российская валюта может рухнуть?

По прогнозам, опубликованным в "Известиях", к концу осеннего периода текущего года ожидается, что курс рубля установится в пределах от 91 до 95 рублей за доллар.
Аналитики указывают, что на ослабление российской валюты могут повлиять усиление санкционного давления и другие геополитические факторы.
В то же время, поддержку рублю оказывают такие факторы, как рост цен на нефть, политика обязательной продажи валютной выручки экспортерами и строгая монетарная политика Центробанка РФ.
Ожидается, что в летние месяцы курс рубля будет варьироваться вокруг уровня, зафиксированного в мае, около 92 рублей за доллар.
В это время традиционно наблюдается увеличенный спрос на американскую валюту, связанный с сезонным увеличением выездов россиян за границу.
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