Рубль на грани: почему к концу осени российская валюта может рухнуть?

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Прогноз курса рубля: что ожидать сенью?

0:54
Экономика

По прогнозам, опубликованным в "Известиях", к концу осеннего периода текущего года ожидается, что курс рубля установится в пределах от 91 до 95 рублей за доллар.

Прогноз курса рубля: что ожидать сенью?
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Аналитики указывают, что на ослабление российской валюты могут повлиять усиление санкционного давления и другие геополитические факторы.

В то же время, поддержку рублю оказывают такие факторы, как рост цен на нефть, политика обязательной продажи валютной выручки экспортерами и строгая монетарная политика Центробанка РФ.

Ожидается, что в летние месяцы курс рубля будет варьироваться вокруг уровня, зафиксированного в мае, около 92 рублей за доллар.

В это время традиционно наблюдается увеличенный спрос на американскую валюту, связанный с сезонным увеличением выездов россиян за границу.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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