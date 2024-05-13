Многодетная мать Кристина Орбакайте собрала вместе всех своих детей в честь Дня матери

Певица Кристина Орбакайте показала всех своих детей на одном фото.
Кристина Орбакайте продолжает делиться с подписчиками семейным контентом.
Многодетная певица разместила в "Инстаграме"* фото, на котором запечатлены все её наследники от трёх разных мужей: Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова.
Артистка поздравила всех с европейским Днём матери, который отмечается во второе воскресение мая.
Не забыла Кристина и о своей знаменитой матери, Алле Пугачёвой. Она поделилась архивным снимком с молодой родительницей.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.