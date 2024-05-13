Многодетная мать Кристина Орбакайте собрала вместе всех своих детей в честь Дня матери

Певица Кристина Орбакайте опубликовала фото со своими детьми

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте показала всех своих детей на одном фото.

Фото: https://www.instagram.com/orbakaite_k by Инстаграм Кристины Орбакайте is licensed under public doman

Кристина Орбакайте продолжает делиться с подписчиками семейным контентом.

Многодетная певица разместила в "Инстаграме"* фото, на котором запечатлены все её наследники от трёх разных мужей: Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова.

Артистка поздравила всех с европейским Днём матери, который отмечается во второе воскресение мая.

Не забыла Кристина и о своей знаменитой матери, Алле Пугачёвой. Она поделилась архивным снимком с молодой родительницей.

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