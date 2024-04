Россия работает над созданием пассажирского сверхзвукового самолета

На недавних мероприятиях "Чаплыгинские дискуссии" в городе Новосибирск выступил заместитель главы Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) по имени Александр Медведский, который поделился информацией о текущем прогрессе в создании отечественного сверхзвукового пассажирского самолета, также известного как проект "Стриж".

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication