Россия работает над созданием пассажирского сверхзвукового самолета

Конструкторы отчитались о создании системы управления для пассажирского сверхзвуковог

На недавних мероприятиях "Чаплыгинские дискуссии" в городе Новосибирск выступил заместитель главы Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) по имени Александр Медведский, который поделился информацией о текущем прогрессе в создании отечественного сверхзвукового пассажирского самолета, также известного как проект "Стриж".

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По высказыванию Медведского, эксперты уже завершили разработку надежных интеллектуальных систем для автоматического и ручного контроля будущего лайнера.

Кроме этого, ученые создали общее информационно-управляющее пространство для кабины пилотов, в основе которого лежат разнообразные алгоритмы искусственного интеллекта, машинного зрения и дополненной реальности.

В настоящее время в ЦАГИ имени Жуковского проводится подготовка к началу проектных работ, в рамках которых будет подготовлен пилотажный стенд для российского сверхзвукового гражданского самолета.

Напоминаем, ранее говорилось о том, что полноценный демонстратор "Стрижа" вероятно не будет представлен раньше 2029 года, а первый прототип — не раньше 2040 года, что совпадает с мнением ректора МАИ Михаила Погосяна, который считает, что российский сверхзвуковой самолет появится в период с 2035 по 2040 год.