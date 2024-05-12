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Лайфхаки для оживления волос после тренировки: спасение для занятых

Как освежить волосы после тренировки: пять лайфхаков

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Времени на все никогда не хватает, особенно когда речь заходит о тренировках. Помыть волосы после физических упражнений? Звучит как задача для супергероя. Но не переживайте, у нас есть решение. Встречайте пять советов по уходу за волосами после тренировки от bebeautiful.in, которые сделают вашу жизнь проще.

Как освежить волосы после тренировки: пять лайфхаков
Фото: flickr.com by Jeff Drongowski is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Попробуйте сухой шампунь

Это средство не только освежит вашу прическу, но и добавит объема. Просто распылите сухой шампунь на волосы и наслаждайтесь их чистотой мгновенно.

Оживите причёску

Ваши локоны могут выглядеть растрёпано после тренировки. Чтобы вернуть им жизнь, просто пару раз прочешите волосы назад, чтобы добавить объем. После этого сделайте высокий хвост.

Используйте фен

Быстрый способ справиться с жирностью волос - высушить их феном. Это не самый лучший вариант, но в случае крайней необходимости он поможет. Просто не делайте этого привычкой.

Обновите аромат

После тренировки волосы могут пахнуть не самым лучшим образом. Для свежести используйте парфюм, распыляя его на затылок, чтобы убрать запах пота.

Мойте только часть волос

Если ваша челка выглядит неаккуратно после тренировки, промойте только ее. Это быстро и эффективно, особенно для тех, у кого нет времени на полноценное мытье волос.

С этими простыми советами вы сможете поддерживать свои волосы в хорошем состоянии даже после интенсивных тренировок.

Как быстро привести волосы в порядок после тренировки [Фитнес Подруга]
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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