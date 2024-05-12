Как обновить интерьер без крупных трат: простые и стильные идеи для дома

Современный дизайн интерьера не обязательно требует крупных вложений. Юлия Тычино, дизайнер из "БелНовости", советует обновлять пространство с помощью мелких, но уютных деталей. Вот несколько идей:
Многофункциональные зеркала
Одно зеркало в ванной — это мало. Зеркала не только отражают, но и визуально расширяют пространство, делая комнаты светлее и просторнее. Современные модели из нескольких элементов добавляют интерьеру свежесть и стиль.
Органайзер для проводов
Скрыть мешающие провода можно с помощью специального бокса, который также защищает их от пыли и влаги. Крышка бокса может служить подставкой для гаджетов, улучшая организацию пространства.
Настольный камин
Мечта о камине может осуществиться благодаря настольному биокамину. Он безопасен, компактен и придает уют, подходя как для дома, так и для террасы.
Декоративная пленка-самоклейка
Это простой способ обновить мебель или столешницы. Выбор пленки под натуральные материалы, такие как мрамор или дерево, мгновенно добавит роскоши вашему интерьеру.
Элегантные контейнеры
Избавьтесь от неэстетичных упаковок, заменив их стильными дозаторами и контейнерами, которые украсят пространство и добавят удобства в повседневное использование.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.