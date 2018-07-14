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Автор Соломон Соловьев

Взрослый мир глазами Тома и Джери

Общество » Наследие » Формула небес

Об убедительности, уверенности в себе, решительности, шарме, профессионализме и объективности рожденных 14 июля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿

Когда начинаешь анализировать Формулу небес рожденных 14 июля, то практически сразу встает перед глазами образ убедительного и уверенного в себе человека. А среди убедительных и уверенных в себе одним из первых приходит на память образ бессменного защитника сборной России по футболу Сергея Игнашевича.

Последний Чемпионат мира по футболу в очередной раз подтвердил, что Сергей Игнашевич по-прежнему лучший защитник сборной России. Уже в 2015 году Сергей установил рекорд по числу сыгранных матчей за сборную. Сергей Игнашевич — один из пяти футболистов, сыгравший 400 матчей в чемпионате России, и единственный российский игрок, проведший более 800 матчей на высшем уровне. С 61 забитым голом на высшем уровне он также является самым результативным российским защитником.

В футболе и не только в нем рожденные 14 июля убедительны — и еще как! Если их решительного и внушающего доверие имиджа недостаточно, для того чтобы склонить на свою сторону оппонента, они восполняют пробел неподражаемым шармом. Некоторые из них располагают к себе собеседника уже с самой первой встречи. Остальные завоевывают сердца прямо противоположным методом: их подход вкрадчив и незаметен. Те из них, кто поначалу производит впечатление консервативных или даже бесцветных личностей, своим профессионализмом и объективностью неизменно добиваются доверия впоследствии.

Именно такими методами, вкрадчиво и незаметно, подбирался к высшим постам государственной власти сенатор и действительный тайный советник Гавриил Державин, известный также как поэт эпохи Просвещения. Не имея возможности и особых внешних данных стать одним из фаворитов императрицы Екатерины Великой, Державин писал восторженные оды о деяниях императрицы. За этот труд он получал важные государственные посты. За несколько лет до смерти на экзаменах в Царскосельском лицее Державин оценил поэтический гений молодого Пушкина. Пушкин напишет об этом позже в восьмой главе "Евгения Онегина":

Старик Державин нас заметил.

И в гроб сходя, благословил.

Самое удивительное, что притягательность рожденных 14 июля срабатывает на бессознательном уровне. Возможно, это происходит потому, что сами они не рассматривают личное обаяние как самоцель, но лишь как способ каким-то образом просветить окружающих. В большинстве своем рожденные 14 июля обладают блестящими профессиональными навыками.

Одним из основателей органической химии считается в мире рожденный сегодня французский химик-органик Жан-Батист Андре Дюма. Не меньший вклад, но только в математическую физику внес пришедший сегодня в наш мир английский математик Джордж Грин. Блестящими профессиональными навыками обладал широко известный австрийский художник, основоположник модерна в австрийской живописи Густав Климт. Кстати, главным предметом его живописи было женское тело, и большинство его работ отличает откровенный эротизм.

Рожденные 14 июля бывают мастерами розыгрышей и всевозможных придумок. Истории, рассказываемые ими, всегда увлекательны и правдивы. Таким образом, уличить их во лжи практически невозможно. Если же люди, чей день рождения — 14 июля, на самом деле говорят правду, это лишний раз подчеркивает ценность той информации, которую они предлагают. К сожалению, многие из них зачастую попадают под подозрение, поскольку их рассказы кажутся слишком уж достоверными.

Таким достоверным рассказчиком запомнился человечеству французский романист Жозеф Артюр де Гобино. Именно благодаря своим размышлениям этот французский рассказчик стал одним из основоположников современной расистской идеологии. Габино был по существу первым в XIX веке, кто в развернутом виде сформулировал объективный тезис о расовом неравенстве как объясняющем принципе исторического развития.

Гобино отождествлял равенство с торжеством посредственности, усредненности, одинаковости, серости. Все виды равенства способны вызвать отвращение, но расовое неравенство представляется наиболее фундаментальным, исходным и первичным. Из него, по мнению Гобино, проистекают все остальные иерархии. Все основные тезисы Гобино были через полвека взяты на вооружение национал-социалистами в гитлеровской Германии.

Прекрасные рассказы, новеллы и повести писал всю жизнь замечательный американский еврейский писатель, писавший на идише, Исаак Башевис-Зингер. Прекрасна формулировка, с которой в 1978 году писатель получил Нобелевскую премию, — "за эмоциональное искусство повествования, которое, уходя своими корнями в польско-еврейские культурные традиции, поднимает вместе с тем вечные вопросы".

Эмоции и вечные вопросы — эти темы жизни идут рядом с каждым, кто пришел сегодня в наш мир. Несмотря на редкостный шарм, уверенность в себе и здоровое чувство юмора рожденные в этот день периодически впадают в депрессию — казалось бы, без видимых на то причин. Однако при желании можно заметить, что в их образе всегда присутствует едва уловимый налет грусти, но это делает тех, кто родился 14 июля, еще более привлекательными и человечными.

Оставшись наедине с самими собой, Раки сегодняшнего дня целиком отдаются мрачным силам, живущим в их душе. Поэтому вряд ли вы ошибетесь, если станете утверждать, что рожденные 14 июля всю свою жизнь пребывают в контакте с наиболее темными сторонами человеческой натуры.

Об этих сторонах человеческой натуры снимал свое кино выдающийся шведский режиссер авторского кино Ингмар Бергман (фото). Ингмар Бергман создал более 60 художественных и документальных фильмов для кино и телевидения. Также на его счету более 170 театральных постановок.

Основные темы творчества Ингмара Бергмана — кризис религии, кризис традиционной семьи, кризис личности и поиск настоящих отношений между людьми. Ингмар Бергман снимал кино о том, что разрушало, на его взгляд, близкую и понятную ему рачью картинку мира "дети, кухня, церковь". Снимал безупречно и убедительно. И без малейшего сомнения, Ингмар Бергман остается самым рачьим кинорежиссером в истории мирового кино.

Как правило, окружающие люди искренне восхищаются рожденными 14 июля и всегда прислушиваются к их суждениям. Но рожденных сегодня часто несет в их высказываниях, и слушателям порой следует тщательно проверять правдивость их бесконечных повествований. Так как увлеченные Раки, сами того не замечая, делают слишком крепкую смесь из выдумки и фантазии.

Яркое подтверждение вышесказанному можно найти в искрометном творчестве рожденного сегодня американского мультипликатора Уильяма Ханна. Его компания к концу 1960-х годов стала самой успешной телевизионной студией мультипликации в бизнесе. Именно его фантазиям и таланту миллионы детей благодарны появлению на свет таких шедевров, как "Том и Джерри", "Флинстоуны", "Скуби-Ду", и других.

Весьма простые в общении рожденные 14 июля способны достучаться до огромной аудитории слушателей и даже увлечь их за собой. Их талант сочинительства уникален и, как и у фокусников, неиссякаем.

"Иногда мне нужно одиночество, иногда — наоборот. Очень часто создаю мелодии, когда гуляю или путешествую, ведь они вокруг нас. Главное — ухватить их, пока они не перешли к другому композитору. Музыка, друзья, семья, путешествия — все это вдохновляет", — так писал о своем существовании в пространстве рожденный сегодня один из основателей жанра электронной музыки французский композитор Дидье Маруани. Так живут и реализуют себя взрослые дети, рожденные под знаком Рака 14 июля. И каждому из них покровительствует их Формула небес.

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