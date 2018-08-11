Кто же вы, всемогущий Лев Джордж Сорос?

О любви к традициям, непогрешимости, консерватизме и одновременно новаторстве и склонности к риску рожденных 12 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Чем дальше ты подвигаешься, тем опаснее становится твое движение вперед. Стезя, ведущая вверх, озаряется единым светом — огнем дерзновения, горящим в сердце твоем. Чем более будешь дерзать — тем более получишь", — такую формулу движения по жизни рекомендовала рожденная сегодня огненная Львица Елена Блаватская. С еще одним представителем знака Льва Генри Олкоттом Блаватская основала Теософское общество, которое поставило перед собой задачу изучать все без исключения философские и религиозные учения с целью выявления в них истины, которая, по мнению Блаватской, поможет раскрыть сверхчувственные силы человека.

Формула жизни и познания жизни во многом пересекается с Формулой небес для многих рожденных 12 августа. Рассмотрим эту формулу подробнее.

Рожденные 12 августа строго придерживаются старых традиций и сосредоточены на том, чтобы как можно больше почерпнуть для себя из опыта прежних поколений. Их задачей является сохранение проверенных временем знаков и техники, необходимой для полного овладения своим ремеслом. Наиболее удачливые люди, рожденные в этот день, признают некоторых равными себе, но все же они отличаются от других тем, что постоянно испытывают жажду новой информации, неизвестной широкому кругу лиц. И никакие затруднения или расходы не помешают им приобретать такие знания. Их поведение и стиль жизни во многом определяются поиском общих точек соприкосновения различных эпох.

Соприкосновению различных эпох посвятил все свое творчество английский поэт-романтик, биограф и мастер жизнеописаний Роберт Саути. Ему принадлежат переводы многочисленных рыцарских романов с испанского и португальского языков, а многие его баллады написаны на сюжеты из истории и легенд этих стран.

Саути написал пять больших описательных поэм — каждая на сюжет из мифологии разных народов. "Родерик" — самое удачное и известное из эпических произведений Саути, написанное на сюжет из борьбы христиан с маврами. В памяти будущих поколений Роберт Саути останется автором знаменитой на весь мир сказки про "Трех медведей " и замечательной цитатой: "Человек влюбляется так же, как падает с лестницы. Это несчастный случай".

Рожденные 12 августа предпочитают такую форму власти, которая имеет вневременные правила и законы. Тем не менее люди, чей день рождения — 12 августа, никогда не настаивают на слепом следовании традициям. Где бы ни работали Львы сегодняшнего дня, они уверенно прокладывают новые тропы, пытаясь усовершенствовать имеющееся и продвигаясь тем самым вперед. Для них традиции являются вполне объективной реальностью, они как бы живут в них самих и в их работе.

"За блестящее мастерство, с которым он продолжил славные традиции испанской драмы", — так звучала формулировка при вручении в 1922 году Нобелевской премии по литературе испанскому драматургу Хасинто Бенавенте Мартинесу. Бенавенте в испанском театре — это Островский в русском театре. Глубина и точность его самобытных пьес по-прежнему вызывают восхищение у испанцев, интересующихся своей историей, нравами и традициями своего народа.

Львы, рожденные 12 августа, прекрасно понимают, что знание истории, культурных истоков и нравов семьи в итоге позволяет делать свободный выбор, сохранять желаемое и отбрасывать нежелаемое. Да, в традициях есть условности, говорят эти люди, но они не должны расцениваться как консервативные или реакционные. Невежество же обрекает на повторные ошибки.

Главный теоретик и сторонник открытого общества в мире рожденный сегодня Джордж Сорос на самом деле чрезвычайно последователен и традиционен во многих своих финансовых проектах. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку в разных странах и различных кругах общества. О Соросе часто говорят как о финансовом спекулянте, человеке, который разорил Банк Англии. От его имени образован термин "соросы" для обозначения крупных спекулянтов, которые запускают валютные кризисы для "наживы и удовольствия". Так что отмечающий сегодня свой 88-й день рождения Джордж Сорос — уже давно имя нарицательное, совмещающее в себе все лучшее и все худшее из старых и новых экономических традиций и политических инноваций.

Жизненный путь Львов, рожденных 12 августа, часто бывает довольно головокружительным. Благодаря очевидному притяжению к рискованным ситуациям их энергия может легко выйти из равновесия. Из-за этого они рискуют подорвать свое здоровье и довести до изнеможения других. Их коллеги даже могут обижаться на их известную непогрешимость. В самом деле, рожденные 12 августа способны возбуждать едва ли не черную зависть и враждебность в своих менее удачливых собратьях, которые зачастую смотрят на них как на снобов или тиранов.

Триумфу советского дрессировщика Валентина Филатова завидовали многие коллеги по цеху, но его номеру "Дрессированные медведи" рукоплескали все арены цирков в Советском Союзе. Дрессировать медведей по силам оказалось лишь мужчине-Льву. Именно Филатов первый в истории дрессуры вывел на арену одновременно четверых медведей. Чуть позже на основе этого номера был создан первый в СССР "Медвежий цирк".

Эталоном кинематографического успеха долгие годы считали кинопредприниматели США американского кинорежиссера и продюсера Сесила Демилля. Творчество этого режиссера всегда сопровождалось настоящим львиным размахом и помпезностью. Действие фильмов разворачивалось в богатых гостиных с роскошными туалетами и великосветскими приемами. Многие критики утвердили за Демиллем прозвище "поэт ванных комнат", так как в каждом его фильме из современной жизни показывались сцены в роскошных ванных апартаментах.

Очень органично для Формулы небес 12 августа было и другое прозвище Демилля — "режиссер-хамелеон". Он много раз менял направление своего творчества, соответствуя духу времени. Так после богатых салонов он стал создавать фильмы о величии религии. Это были зрелищные фильмы с большими батальными сценами и богатыми интерьерами восточных дворцов.

Похожим хамелеоном, но только в музыке является рожденный сегодня британский рок-музыкант, один из сооснователей группы Dire Straits Марк Нопфлер. Его удивительный вокал — это не совсем пение и не совсем разговор. К тому же музыкант так использует гитару, как будто она является его вторым "голосом".

Четырнадцатикратный победитель турниров Большого шлема в одиночном разряде рожденный сегодня американский теннисист Пит Сампрас был первой ракеткой мира в сумме в течение 286 недель, установив рекорд по продолжительности пребывания в ранге первой ракетки мира среди мужчин. Этот рекорд продержался до 2012 года, когда его побил другой Лев-теннисист Роджер Федерер. Ну что же, мировому теннису остается только ждать следующего Льва, который уже побьет рекорд Федерера. И так родится новая традиция.

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