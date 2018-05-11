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Автор Соломон Соловьев

Астролог: рожденные 11.05 эксцентричны

Общество » Наследие » Формула небес

Об эксцентричности, богатейшем воображении, сюрреальности и внутреннем обаянии рожденных 11 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿

"Я знаю пароль я вижу ориентир. Я верю только в это, любовь спасет мир" — с такой Формулой небес приходят в наш мир Тельцы, рожденные 11 мая. С такой же формулой живет и рожденный сегодня автор этих замечательных строк российско-украинский композитор и продюсер Константин Меладзе. Он автор музыки и стихов всех своих песен, и его шлягеры, исполняемые его братом Валерием Меладзе, его женой Верой Брежневой и созданными им коллективами, точно не разрушают наш мир.

Его трудолюбию и плодовитости поражаются и зрители, и его коллеги по цеху. И что бы ни говорили современные музыкальные критики, но, на мой взгляд, уже многие годы самое большое количество шлягеров выходит из-под волшебных рук лишь двух замечательных композиторов. И оба этих композитора рождены под знаком Тельца — это Максим Фадеев и Константин Меладзе.

Тельцам, рожденным 11 мая, свойственно, пожалуй, самое неординарное видение мира. Впрочем они предпочитают держать свои фантазии в секрете, поскольку, выражая их публично, рискуют остаться непонятыми. Однако наиболее экстравагантные личности вовсе не стесняются открытого выражения своих чувств и мыслей. Окружающие, затаив дыхание, выслушивают их, удивленно вскидывая брови.

Среди рожденных 11 мая можно встретить людей самой разной степени эксцентричности — от слегка чудаковатых до напоминающих пришельцев с других планет. Однако всех их объединяет богатейшее воображение, причем их фантазии бывают совершенно дикими. Наиболее удачливые люди, чей день рождения — 11 мая, умудряются воплотить свои мечты и замыслы в жизнь.

Сегодня пришел в наш мир немецкий барон, ротмистр русской службы и рассказчик, ставший литературным персонажем. Его звали барон Карл Фридрих фон Мюнхгаузен (фото). Его имя стало нарицательным как обозначение человека, рассказывающего невероятные истории. В этих историях как нельзя лучше отражается формула фантазий, которая управляет практически каждым, кто родился 11 мая.

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Мюнхгаузен рассказывал своим многочисленным слушателям о своем въезде в Петербург на волке, запряженном в сани, о коне, разрезанном им пополам при битве за Очаков, о коне, забравшемся на колокольню, о взбесившихся шубах и о вишневом дереве, выросшем на голове у оленя. Все эти "байки" уходили в народ и даже попадали в печать.

Так первые 16 историй в 1781 году были опубликованы в берлинском альманахе "Путеводитель для веселых людей". В дальнейшем были изданы еще несколько книг в Германии, а в начале XX века эти книги перевел в Советском Союзе писатель Корней Чуковский, а в конце XX века превратил в сценарий Григорий Горин для фильма "Тот самый Мюнхгаузен", который блистательно снял кинорежиссер Марк Захаров и в котором роль самого барона исполнил актер Олег Янковский.

Не меньшими чудачествами запомнился человечеству эксцентричный фантазер испанский живописец Сальвадор Дали (фото), посетивший сегодня наш мир. Движение под названием "сюрреализм" просто создано для рожденных сегодня, и Дали был ярчайшим его представителем. Ведь использование аллюзий и парадоксальных форм для выражения своих фантазий — это органическая потребность, рожденных сегодня Тельцов.

Сюрреальность — это совмещение сна и реальности. Для этого Сальвадор Дали и предлагал абсурдное, противоречивое сочетание натуралистических образов посредством коллажа. Но Телец остается Тельцом, даже если он сюрреалист. Биографы Дали вспоминают, что в детстве художник устроил скандал на торговой площади ради леденца. Вокруг собралась толпа, и полицейские попросили хозяина лавки открыть ее во время сиесты и подарить мальчику сладость. Тельцам никогда нельзя отказывать в еде, дабы не вызывать их гнева.

Кстати, уже в зрелом возрасте Дали в качестве забавы снимался только в рекламе еды. Телезрителям надолго запомнилась реклама шоколада, в которой художник откусывает кусочек плитки, после чего у него от эйфорического восторга закручиваются усы и он восклицает, что сошел с ума от этого шоколада. Кстати, Сальвадор Дали является автором дизайна упаковки для конфеты на палочке Chupa Chups ("Чупа Чупс").

В самом деле, в некоторых из этих Тельцов дня сегодняшнего живет удивительная способность делать реальным то, что кажется совершенно недостижимым. Однако при этом им не стоит пренебрегать поддержкой тех, кто может помочь в достижении успеха. Если рожденные в этот день демонстрируют способность представить полезные идеи, интересные окружающим, они могут рассчитывать на общественное признание и вознаграждение.

Общественное признание и благодарность тысяч детей и их родителей получил при жизни создатель первого в СССР Детского ансамбля песни и пляски Московского городского дворца пионеров, рожденный сегодня музыкант Владимир Локтев. Ему же принадлежит многочисленное количество песенных сборников советских и зарубежных композиторов, народных песен для детских хоров, сборники обработки русской народной музыки для оркестра народных инструментов. Созданный им коллектив, носящий сегодня его имя, по праву является одним из лучших в мире и по сей день радует зрителей в разных странах.

Друзья и близкие рожденных 11 мая зачастую считают их блаженными, смеются над тем, что они произносят, но редко воспринимают их серьезно. Такое снисходительное отношение может ранить рожденных 11 мая куда больнее, чем простое невнимание. Они могут лишиться самоуважения, даже будут изо всех сил стараться казаться нормальными, тем самым теряя индивидуальность и подавляя в себе природную сущность.

Поэтому рожденные 11 мая высоко ценят и дорожат теми, кто способен принять их такими, какие они есть. Возможно, что они слишком назойливо преподносят себя, но все это происходит из-за недостатка уверенности в себе. На самом деле они, как никто другой, нуждаются в поддержке и внимании. К счастью, их внутреннее обаяние помогает им выбраться из самых сложных жизненных ситуаций.

Такую поддержку ближнего круга всегда искал и в итоге получал рожденный сегодня итальянский гений дизайна Валентино Гаравани (фото). С детства, как только Валентино научился держать в руках карандаш, он начал рисовать. Вместо игрушечных машин и самолетов ему нужны были листок бумаги и пара разноцветных карандашей. И осознав свое увлечение рисованием, он захотел стать модельером одежды и поступил в Академию искусств в Милане.

Своим успехом, по признанию самого модельера, он обязан Элизабет Тейлор, которая первая оценила эксцентрику молодого модельера и сделала ему несколько заказов своих нарядов. Далее в клиентках появились Жаклин Кеннеди и многие другие высокопоставленные особы.

Франция, считающая себя во все времена законодателем всех модных тенденций, сделала для Валентино исключение. Модельер стал первым итальянцем, покорившим Париж, и обладателем множества премий и наград за выдающиеся достижения в области моды. Валентино, в частности, полный кавалер ордена Почетного легиона — высшей награды Франции.

"В наших поступках мы не должны руководствоваться тем, любят нас или ненавидят", — так написала в своем легендарном романе "Овод" рожденная сегодня английская писательница и композитор Этель Лилиан Войнич. Войнич прожила 96 лет, но написала лишь пять романов. Но и в дореволюционной России, и в СССР, и в постсоветском пространстве интерес к ее творчеству не угасает.

И как говорил герой одного ее романа, "жизнь повсюду одинакова: грязь, мерзость, постыдные тайны, темные закоулки! Но жизнь есть жизнь — и надо брать от нее все, что можно". Такова Формула небес жизнелюбов, фантазеров и трогательных романтиков, рожденных 11 мая.

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