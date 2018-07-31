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Автор Соломон Соловьев

Львы по жизни: кто не с нами, тот против нас

Общество » Наследие » Формула небес

О решимости, серьезности, харизме, пафосе и остроумии  рожденных 1 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я. У них есть выраженнная скромность, сексуальная привлекательность и простота — все, на что я надеюсь в моей одежде", — так говорил пришедший сегодня в наш мир легендарный французский модельер Ив Сен-Лоран.

Рожденным 1 августа Львам действительно по плечу огромные свершения и начинания. Лоран не придумал джинсы, но именно он ввел в женскую моду такие элементы мужского гардероба, как высокие сапоги и смокинг, и тем самым основал тот стиль моды, который называется "унисекс". Также Лоран был первым модельером в истории, кто пригласил темнокожих манекенщиц для участия в показах своих коллекций.

Рожденные 1 августа всегда полны решимости заставить других принять их точку зрения. Не удовлетворенные простым осознанием того, что они лучшие мастера своего дела, рожденные в этот день непременно должны доказать это всем окружающим. Они могут страдать от многочисленных неудач, срывов и разочарований на своем пути, но в итоге все равно добьются своего. Как правило, рожденные сегодня Львы могут выступать в роли крестоносцев, с удовольствием выполняющих свою персональную миссию в жизни.

Рожденную сегодня Дусю Виноградову в 1930-е годы называли "символом нового человека". Именно эта яркая Львица стала инициатором виноградовского движения (стахановского движения многостаночниц в текстильной промышленности). Вместе со своей коллегой по цеху Марусей Виноградовой Дуся установила мировой рекорд производительности труда на 100 ткацких станках, а затем и на 150.

После этих рекордов ткачих Виноградовых в СССР стало набирать размах виноградовское движение. И уже через некоторое время был снят фильм Григория Александрова "Светлый путь", где собирательный образ виноградовской ткачихи сыграла советская звезда Любовь Орлова.

А в знаменитых куплетах из "Марша энтузиастов", звучащего в этом фильме, прекрасно раскрывается Формула небес для всех Львов сегодняшнего дня.

Нам нет преград ни в море, ни на суше,

Нам не страшны ни льды, ни облака.

Пламя души своей, знамя страны своей

Мы пронесем через миры и века.

Обычно за серьезной внешностью и харизмой у большинства из рожденных сегодня часто скрывается поразительно развитое чувство юмора. Такой юмор чаще всего называют черным, и он может принимать весьма ироничный тон. Люди, чей день рождения — 1 августа, способны с поразительной точностью отпускать колкости и остроты, но в своем внутреннем диалоге они так же беспощадны и по отношению к себе.

Поразительное чувство юмора и едкое остроумие привели сегодня в наш мир много красивых и ярких писателей и поэтов. Французская детская писательница русского происхождения Софья Ростопчина, ставшая в замужестве графиня де Сегюр, к литературному творчеству обратилась в 57 лет и написала в общей сложности два с половиной десятка книг. Первоначально она предназначала свои сочинения исключительно для собственных внуков (всего их у писательницы было 20), но талантливые детские рассказы и повести нашли отклик у огромного количества читателей.

Рожденный сегодня американский моряк и писатель Герман Мелвилл создал много морских романов, где практически в каждом главным действующим лицом был он сам. Но всемирную славу писателю принес его главный шедевр "Моби Дик, или Белый кит", где Мелвилл провозглашает примат иррационального. В "Моби Дике" писатель доказывает иррационализм социальных отношений. Он рисует фантастически мрачную действительность, где господствует таинственный белый кит, которого практически никто не видел, но который обнаруживает себя "результатами своих действий".

Тема скрытого влияния на людей и события была близка и рожденному сегодня одному из самых знаменитых авторов детективного жанра англичанину Картеру Брауну. За свою жизнь писатель сочинил 261 детективный роман.

Рожденные 1 августа — люди, не самые легкие в общении. Поскольку единственным начальством, которое они признают, являются их собственные львиные персоны, то работа под руководством кого бы то ни было обычно им не подходит. Большинство из них весьма комфортно чувствуют себя на ведущих ролях в семье, в политике, в бизнесе или в мире искусства, за исключением тех, кто страдает от подсознательного комплекса неполноценности. Какие бы трудности ни преподносила им жизнь, рожденные 1 августа никогда не перестают быть "шефами", и им нравится быть "храбрецами".

Таким первым храбрецом и силачем остался в истории спорта российский борец и цирковой атлет Георг Хакеншмидт. Георг стал первым чемпионом мира по вольной борьбе. Он также поставил несколько силовых рекордов и стал призером многих соревнований по тяжелой атлетике. Свою профессиональную карьеру он начал в России и прожил большую часть своей жизни в Лондоне, где получил прозвище "Русский Лев", что очень органично было его знаку Зодиака. Хакеншмидт считается создателем ряда борцовских приемов и системы физических упражнений.

Одну большую телевизионную семью из миллионов зрителей создала и возглавила пришедшая сегодня в мир главная Львица советского телевидения Валентина Леонтьева. Леонтьева была любима всеми категориями зрителей — и детьми, и взрослыми. Для взрослых она вела "Голубые огоньки", а для детей — "В гостях у сказки", "Спокойной ночи, малыши" и программу "Будильник". На этих передачах выросло не одно поколение советских людей. Миллионы детей ждали их. А сама Леонтьева заслужила почетный титул — тетя Валя. Пиком ее творчества стала передача "От всей души", за которую она была удостоена Государственной премии СССР.

Первой американкой, работавшей профессиональным астрономом, стала рожденная сегодня Мария Митчелл. В 1847 году с использованием телескопа Мария открыла комету, ставшую известной как "комета мисс Митчелл". Она получила медаль за это открытие. Надпись на медали гласила: "Не зря же мы смотрим на восход и заход звезд".

Эта фраза очень точно характеризует Формулу небес многих рожденных сегодня. Одной из самых сильных сторон тех, кто родился в первый августовский день, является их способность к кристалльно чистому видению мира, в котором они живут, без завуалированности и иллюзий. Люди, чей день рождения — 1 августа, могут быть мастерами в создании символов, мистерий и парадоксов любого сорта. И комета, открытая кристалльно видевшей мир Марией Митчелл, ярко символизирует особенности людей дня сегодняшнего.

Если бы меня спросили, поэты какого знака Зодиака лучше всего могли бы написать текст гимна страны? Я бы, без сомнения, ответил, что только Львы. Так как пафос, так необходимый для гимна, лучше всего проявляется в природе знака Льва и особенно в рожденных 1 августа.

Сегодня родился грузинский поэт Григол Абашидзе, который в соавторстве с Александром Абашели написал текст гимна Грузинской ССР, и американский юрист и поэт Фрэнсис Скотт Ки, который написал текст к государственному гимну США. Вначале это была поэма, которая называлась "Оборона форта МакГенри", где поэт выражал свои эмоции от увиденной обороны американскими войсками против наступления британской армии. Ну а затем часть поэмы была превращена в гимн США.

Вот первым куплетом этого гимна, написанного героическим представителем сегодняшнего дня, мы и завершим сегодняшнюю Формулу небес: "Знамя, украшенное звездами. Скажи, ты, видишь ли его сейчас… в лучах рассвета. Как гордо реяло оно когда-то в последних отблесках заката? Средь огненных полос, слепящих звезд, в смертельной битве тьмы и света. Над крепостью средь нас, где доблесть он являл солдата?"

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