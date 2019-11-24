Что в России происходит с мигрантами? А с пенсионерами? А с теми, на кого у государства нет пенсий? А с теми, кто не может устроиться на работу, потому что берут только мигрантов? Почему?… Это болезнь власти или продуманная государственная политика?
Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал доктор экономических наук, главный редактор журнала "Свободная мысль" Михаил Делягин.
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— Михаил Геннадьевич, недавно появилась информация о том, что трудовые мигранты из стран СНГ, претендующие на вакансии, не требующие специального образования, имеют более высокие зарплатные ожидания, чем россияне. Более того, ряд вакансий для россиян уже просто закрыт.
— Безусловно. Потому что, во-первых, сложились этнические бизнесы, этнические корпорации. Это огромная бизнес-структура, в которую вас не возьмут, если вы неправильной национальности. Весь интернет обошла история ГБУ "Жилищник", написанная на татарском и азербайджанском языках. Потому что зачем сотрудникам этой организации говорить на русском? Это им сложно.
Но, скажем, когда я рос, в историческом центре Москвы было много дворников-татар, потому что они там жили исторически. А в той части Москвы, которая уже расширялась после войны, дворниками были местные жители, и все это было нормально. А сейчас москвичу, как я понимаю, крайне сложно устроиться на такую работу, хотя зарплата вполне конкурентна даже по московским меркам.
В качестве причины сведущие люди называют (естественно, московские власти это отрицают, а я не могу это утверждать, но похоже на правду) то, что значительная часть этой заработной платы — от 25 до 50 процентов — забирается коррумпированными чиновниками.
Если вы принадлежите культуре, для которой взятка — это преступление, вы против этого протестуете, то вас на эту должность не возьмут. А если вы принадлежите культуре, для которой взятка — это нормальная деловая транзакция, то тогда вас примут с распростертыми объятьями.
На происходящее можно посмотреть как на реальную осуществляемую национальную политику по превращению России в северную окраину Таджикистана и других замечательных государств. Происходит вытеснение людей, которые не принимают коррупцию, людьми, которые в силу определенных культурных обстоятельств считают, что это нормальная деловая операция.
Я уж не говорю о том, что есть статьи Уголовного кодекса, пресловутая 282-я, которая прямо ориентирована на подавление самозащиты людей не той национальности. Все эти замечательные истории, когда приезжают цыгане, доводят людей до восстания, потом цыгане уезжают, а государство наказывает тех, кто пытается защитить свое право на существование.
— Тут можно не только про цыган говорить. Были еще истории…
— Историй было очень много. Если вы, не дай бог, сцепитесь с представителями другой национальности, то поскольку вы относитесь, прости господи, к коренному населению данной страны, то вы будете крайний в почти любом состоянии в любой ситуации.
— Это почему? Мы же сами определяем свои законы.
— Вы — это кто?…
— Я просто вспомнила историю, как очень много курдов приехали и заселились под городом Красногвардейском в Республике Адыгея в казачьи станицы. И курды там начали заводить фермы прямо в селах и просто тиранить население. Дело дошло до писем Путину.
— Было много таких сел. Большинства уже нет.
— Да, из села Белого, например, все казаки в итоге уехали. Мы написали об этом статью на одном из наших кавказских ресурсов, причем с упоминанием письма президенту. Там были все данные, интервью, ссылки на другие источники. На нас подала в суд Красногвардейская районная прокуратура в Красногвардейский районный суд. А мы даже не знали об этом, они нам не сообщили якобы потому, что не могли найти "Правду.Ру". Суд признал, что все написанное — неправда, что этого не могло быть и не было никогда. Документы этого суда отправились в Роскомнадзор, который закрыл этот ресурс. Мы долго разбирались. Потом все-таки доказали свою правоту и его вернули.
— Потому что вам не место в этой стране — государство это показывает предельно ясно и очень четко.
— Недавно вы на эфире на НТВ обсуждали проблему бедности. Там присутствовал и наш издатель Вадим Горшенин. Поскольку он был до недавнего времени главой ОНК, он рассказал, что за прошлый год в СИЗО было украдено продуктов на 39 миллионов рублей...
— Причем есть маленький нюанс по посадке в тюрьмы: по нашему закону, если вы просто украли на сумму менее десяти тысяч рублей, то вас не могут посадить в тюрьму. Наши ретивые правоохранители, которым нужно выслуживаться и зарабатывать звездочки на каком-нибудь безобидном деле, начинают дальше оформлять и накручивать. Например, если вы с кем-то поговорили перед этой кражей, значит, это было в составе организационной преступной группировки. Тогда вы уже идете в тюрьму. Если вы замок на двери сломали, то это уже кража со взломом, значит, вы идете в тюрьму и т. д.
— Опять же, Вадим Горшенин много раз был в Сахарове, где содержатся мигранты. На 40-м километре Калужского шоссе огромный Центр временного содержания мигрантов и, соответственно, огромное количество мигрантов. Если кто-то из них украл батон хлеба или у него проблемы с документами, то отправляют в этот центр, где они могут сидеть много месяцев и целый год. Их там кормят.
И вот когда Вадим Валерьевич с членами ОНК пришел проверять условия содержания мигрантов, к ним подошла сотрудница этого центра и говорит: "Скажите, а вы наши права защищаете? Можно мы расскажем про наши проблемы?"
У них там действительно большие проблемы и очень маленькие зарплаты. Оказывается, просто кому-то выгодно в большом количестве содержать и кормить этих людей. И никто бюджетных затрат особо не считает…
— Если на это выделяются средства, то, наверное, считают. Их же, пардон, по смете кормят.
— Средства на содержания мигранта больше, чем трудовая пенсия.
— Правильно. Потому что у мигрантов есть право, а у вас прав нет. Вот и все.
Про джихад-такси хочу еще сказать, как ездят все эти, прости господи, агрегаторы. Человек у себя в горах покупает права на управление ишаком, потом приезжает сюда в Москву и эти права автоматически признаются. А когда он за рулем заснет или обкурится и вас уничтожит, то у вас прав не будет.
— Куда ни посмотреть, все плохо… Это какая-то запущенная болезнь или специальная программа?
— Нет, это не болезнь. Это функционал. По моему предположению, наше государство создавалось для разграбления советского наследства. В советское наследство входят не только дома, станки, мостовые, но и биомасса, которая по праздникам называется населением. Мы с вами в это входим. И я думаю, что с точки зрения государства, мы с вами подлежим переработке в личное богатство разного рода олигархов, крупных и мелких.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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