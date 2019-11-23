Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Соотечественники Азия Бывший СССР Европа Северная Америка Остальной мир
Автор Редакция рубрики "Мир"

Мнение: только в России не занимаются этническими чистками

Мир

Насколько серьезны опасения, что кто-то хочет раздробить, разграбить и уничтожить Россию? Как происходит глобальная конкуренция? Почему в двух странах ЕС до сих пор действует режим апартеида? Какой геноцид в истории был самым успешным и масштабным? Почему Россия никогда этого не делала и не делает? Правильно ли это?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Михаилом Делягиным

О ситуации в мире главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал доктор экономических наук, главный редактор журнала "Свободная мысль" Михаил Делягин.

Читайте начало интервью:

Михаил Делягин: "Все дружно забыли о росте экономики"

Почему правительство игнорирует президента

— Михаил Геннадьевич, действительно ли нам надо опасаться, что кто-то всерьез хочет раздробить Россию, предпринимает для этого какие-то реальные действия?

— Всегда любая крупная страна, участвующая в глобальной конкуренции, является объектом внешних воздействий, враждебных в том числе. Это нормально. Это глобальная конкуренция.

— США являются объектом таких внешних воздействий?

— Просто мы не участвуем в конкуренции с США. Поэтому некому таким образом воздействовать на США. И Китай не занимается стратегическим планированием на самом деле.

— Было две Германии, сейчас одна.

— Собственно, если вы посмотрите на любую карту, то вы эти две Германии увидите очень отчетливо. И когда они окончательно интегрируются — это вопрос открытый. Но Германия находится под внешним управлением Соединенных Штатов Америки. По сути дела, это оккупированная страна, во-первых.

Во-вторых, насколько можно судить по биографии некоторых политиков, пресловутый "Канцлер акт" все-таки существует. И, наконец, госпожа Меркель ведет себя так, как будто она является просто агентом какой-то из американских спецслужб. Потому что она совершает некоторые действия просто иррациональные.

— Вы предполагаете, что есть какой-то компромат на нее либо какие-то другие инструменты воздействия?

— Я думаю, что есть какой-то очень сильный компромат, потому что, в частности, она при советской власти была у нас здесь несколько месяцев, что намного превышает любой срок, на который нормальный комсомолец из Восточной Европы приезжал сюда. Поскольку значительная часть архивов штази досталась американцам, вполне возможно, что ее на этом подловили.

— Даля Грибаускайте тоже была такой активной комсомолкой.

— Даля Грибаускайте была не только комсомолкой, потом она была преподавателем Высшей партийной школы, что и отрабатывает всю оставшуюся жизнь. И мы видим, что отрабатывает просто с пеной у рта. Отрабатывала, вернее.

— Не только она. Вообще Литва и Польша. Почему именно там такая сильная русофобия?

— Я бы не сказал, что там. Я думаю, что наиболее сильная русофобия в двух других единственных странах Евросоюза, в которых есть легализованный, законодательно установленный режим апартеида, — это Латвия и Эстония. Потому что на момент распада Советского Союза в Литве литовское население составляло порядка 80 процентов, а в Латвии оно составляло порядка 40 процентов. И в Эстонии эстонское население составляло 60 процентов.

То есть в Латвии латыши были меньшинством. Давайте не будем об этом забывать. То, что мы видим сейчас, когда не латыши составляют где-то четверть, — это, по сути дела, выдающийся пример этнической чистки.

— Один человек из Бангладеш сказал: мы очень бережно, толерантно и хорошо относимся к христианам.

— Вы едите их только по праздникам?…

— Я спросила, а сколько их. Он говорит: у нас их — пять процентов.

— Правильно. А, скажем, власти Ирана очень бережно относятся к иудеям. Конечно, их там очень немного, и есть некоторые религиозные нюансы. Безусловно, любой этнической политике можно найти оправдание. В конце концов, немцы оправдывали свою политику в отношении евреев тоже довольно стройно, и для людей посторонних в то время это звучало достаточно убедительно. Другое дело, во что это вылилось. И можно оправдывать любые действия.

В конце концов, в Южно-Африканской Республике белые тоже довольно стройную систему доказательств выстроили в пользу режима апартеида. Я думаю, не менее стройную, чем выстроили латыши и эстонцы. Если вы хотите уничтожить кого-то, вы же не говорите, что я — людоед, который хочет всех уничтожить. Вы выстраиваете систему аргументов.

— Вообще, вся история отношений между государствами — это постоянная борьба за территорию, за ресурсы, за власть и за людей. Нынешние американцы ведь были изначально были совсем не американцы, а европейцы, которые приехали в Новый Свет. И сколько в США осталось коренного населения? Всего один процент индейцев остался. Там же был самый масштабный геноцид за всю историю.

— Да, безусловно, это так и есть.

— И постоянно идет такое переселение народов. И только мы всегда всех принимаем и помогаем…

— Да. Мы только никакого геноцида не устраиваем — это и есть наша главная ошибка. Потому что если бы мы устраивали геноцид, то все было бы в порядке.

— Вы говорите и про нынешнюю Россию?

— Да, я говорю про Россию.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы сша юар литва латвия геноцид эстония апартеид германия бангладеш инна новикова михаил делягин ангела меркель необычная неделя этнические чистки даля грибаускайте экспертное мнение
Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
Мнение: только в России не занимаются этническими чистками
Авто
Какой привод лучше: передний или задний? Плюсы и минусы
Силовые структуры
The National Interest (США): Россия создает армию генетически правильных суперсолдат в нацистских традициях?
Новости Все >
Мать убитой аспирантки СПбГУ озвучила свою версию случившегося
Американские ученые назвали лучший способ повысить самооценку
Путин призвал "Единую Россию" "трясти и терзать" чиновников на местах
Самым неудачным днем для посещения врача признан понедельник
Остров Бугенвиль может отделиться от Папуа Новой Гвинеи
Тони Роббинса обвиняют в сексуальном насилии над школьницей
СМИ: у Микки Рурка роман с россиянкой
Досрочную пенсию можно получить за два года до пенсионного возраста
Премьер-министр предложил замену четырехдневной рабочей неделе
В России начнут создавать группировки боевых роботов
Последние материалы
Американские ученые назвали лучший способ повысить самооценку
Путин призвал "Единую Россию" "трясти и терзать" чиновников на местах
Самым неудачным днем для посещения врача признан понедельник
Остров Бугенвиль может отделиться от Папуа Новой Гвинеи
Тони Роббинса обвиняют в сексуальном насилии над школьницей
СМИ: у Микки Рурка роман с россиянкой
Досрочную пенсию можно получить за два года до пенсионного возраста
Премьер-министр предложил замену четырехдневной рабочей неделе
В России начнут создавать группировки боевых роботов
Пушков о поставках СПГ из Америки на Украину: далеко и накладно
Популярное
Общество
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова

У солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в забайкальской воинской части, новые адвокаты.

Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Производство
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Экономика
ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году
Здоровье
Врачи рассказали, как очистить легкие после курения
Соломон Соловьев Натянутая тетива лука Стрельца - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов ВЦИОМ рассказал о прекрасной "Единой России" Василий Амирджанов Руслан Веснянко Горячих грузинских парней охладили полицейскими водомётами Руслан Веснянко
Комментарии
В Госдуме объяснили дедовщину разницей национального менталитета
Премьер-министр предложил замену четырехдневной рабочей неделе
Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Банки России "разбогатели" на 1,5 трлн рублей в 2019 году
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Прибалтийские страны готовят план, чтобы защищаться от России
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
СПГ и запасы в Европе: "Газпром" готов закрыть транзит через Украину
В Госдуме объяснили дедовщину разницей национального менталитета
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Назад в СССР: государство и общественные организации
Америка может предложить свой план мирного урегулирования на Украине
Совфед призывает россиян не ходить на концерты Ротару
Китайское СМИ назвало четыре причины быстрого старения русских женщин
Совфед призывает россиян не ходить на концерты Ротару
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
В Госдуме обещают разобраться с кредитом в 23% на покупку лекарств в аптеках
Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ