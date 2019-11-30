Как российская власть относится к народу? Для каких целей она была создана в начале 90-х годов? Почему эта разрушительная программа работает до сих пор? Зачем расчленили РАО ЕЭС? Насколько Чубайс эффективный менеджер?
Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал экономист, доктор экономических наук, главный редактор журнала "Свободная мысль" Михаил Делягин.
Читайте начало интервью:
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— Михаил Геннадьевич, вы сказали, что власть относится к нам как к биомассе, подлежащей переработке в богатство олигархов. Они ведь тоже разные бывают…
— Ну есть силовые, есть коммерческие, есть государственные. Это неважно и некритично.
— Подождите, при Ельцине были одни олигархи, сейчас — другие олигархи.
— Сейчас другие, конечно.
— Так те олигархи создавали для этих олигархов?
— Ну их еще в рамках ЦК КПСС создавала партхозноменклатура. Но идея остается. Была советская цивилизация, она стремилась развивать человека. Она очень много инвестиций осуществила. А потом пришли люди, которые выросли внутри этой советской цивилизации, но решили, что надо все забрать себе, так сказать, ограбить и наследовать.
— Они понимали, насколько это большое наследство и какая ответственность перед ними?
— Я думаю, что у них вряд ли было полное понимание этого, потому что мне один из гайдаровцев говорил летом 1992 года: "Мы думали, мы три месяца пограбим, и все, а мы уже девять месяцев сидим". С горящими глазами человек говорил.
— Правда? Вам так говорили?
— Правда. Они сейчас из себя святых изображают. И, в общем-то, на фоне того, что было после них, это действительно близкие к святости люди. Ну Егор Тимурович Гайдар — что он себе взял? Ну отжал огромное здание под свой институт в центре Москвы, и все. Ни нефтяной компании, ни газовой компании, ни металлургической компании. Просто дом, в котором находится институт, который ныне его имени. Ну святой человек, согласитесь.
— А Чубайс?
— Ну Чубайс более эффективный, более разумный руководитель, чем Гайдар, и конечно, более прагматичный человек. Как-то года полтора назад ФСБ заявила, что она разоблачила и пресекла преступные посягательства по приватизации управляющей компании "Роснано", которая могла привести к колоссальным убыткам для государства. Но, конечно, все, что делает эта управляющая компания, — это замечательно, все прекрасно, и все. И мы рады высокой эффективности этой организации.
— А зачем нужно было разрушать естественного монополиста РАО ЕЭС?
— Как зачем? Ну смотрите, вот была огромная инфраструктура — единый технологический комплекс, который управлялся достаточно рационально в соответствии с потребностями и технологиями. Где-то были центры убытков, где-то были центры прибыли. Это все друг другу примерно компенсировалось, чтобы тарифы были максимально низкими.
Это была система, построенная для развития экономики, как китайцы в 2003 году создали свою единую энергосистему, а до этого у них были разрозненные энергосистемы. Это была система, которая работала для развития страны, для развития экономики. Но задача-то для приватизаторов заключалась не в том, чтобы страна жила и развивалась, а в том, чтобы люди, причастные к разделу пирога, выгрызли максимально большие куски. И вот сделана реформа ЕЭС, этот пирог разрубили на много-много маленьких кусков.
— Это чья идея была?
— Операционально с этим выступал Чубайс: давайте мы единый технологический комплекс разорвем на части. Центр прибыли мы приватизируем, это будет наша прибыль, а центр убытков мы национализируем, загоним в тарифы. При этом, естественно, надо учесть, если есть один монополист, государство может его легко контролировать.
А если 60 монополий, государство их контролировать уже не сможет, потому что их просто слишком много для контроля. И они все друг на друга будут валить. В результате, тарифы резко выросли, прибыли в центрах прибыли резко выросли. Все эти люди озолотились, ну а населению остался рост тарифов и снижение надежности потребления, конечно. И когда вас грабят, вы живете хуже, согласитесь.
— Я работала недолгое время в РАО ЕЭС, как раз когда туда пришел Чубайс, и редактировала многие его выступления. И он не скрывал, что пришел именно разрушить. Я не понимала, зачем это делать. И понятно, что РАО ЕЭС работало очень четко, а сейчас полный хаос.
— Потому что рыбу для себя нужно ловить в мутной воде. Если у вас вода прозрачная…
— То рыбу и того, кто ее ловит, хорошо видно.
— Рыбу и все остальное видно. А в мутной воде все непонятно, полная неразбериха. Соответственно, прибыль возникает у недобросовестных участников процесса.
— Сейчас, наверное, мы уже не сможем все это вернуть, так же как, например, отменить ЕГЭ и другие вредные реформы.
— Почему? Что мешает нам снова стать цивилизованными людьми?
— Но прошло уже 20 лет, хотя систему советского образования сейчас принимают в Европе…
— А что нам мешает систему советского образования перенять у Финляндии, например? За вычетом ювенальной юстиции. Но это все вторичные вопросы.
Я говорю, что, в принципе, государство — это машинка, которая плохо или хорошо, но решает поставленные задачи. Вот реально стоящие перед ней цели она решает. Если цель — грабить, оно будет грабить. Если цель — строить, оно будет строить.
Наше государство в 1990 году было создано для грабежа, на мой взгляд. Иначе, если эту гипотезу мы отвергаем, тогда вслед за российской интеллигенцией мы должны 30 лет повторять: ой, и опять они совершили одну и ту же ошибку. И так 30 лет подряд. Немножко скучновато, не находите?…
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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