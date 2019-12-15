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Автор Инна Новикова

Михаил Делягин о том, как фейк-ньюс превратились в фейк-сайенс

Общество » Практика » Как отстоять права

Что происходит с Россией? Почему все больше людей верят фейкам? Почему собирают подписи в поддержку серийных убийц? Почему к депутатам относятся как к лжецам и ворам, а за оскорбление "академиком" можно и получить? Почему некоторые ненавидят Сталина? Почему на Рублевке ждут кризиса?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Михаилом Делягиным

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал экономист, доктор экономических наук, главный редактор журнала "Свободная мысль" Михаил Делягин.

Читайте начало интервью:

Михаил Делягин: "Все дружно забыли о росте экономики"

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Мирового заговора нет, мировые заговорщики есть

Михаил Делягин: цель правительства — сократить численность населения

Михаил Делягин: правительство морозит деньги и губит страну

Мнение: промышленность в России продолжают убивать

— Михаил Геннадьевич, произошел действительно вопиющий, жуткий случай — доцент Петербургского университета убил и расчленил студентку. Конечно, эта тема сразу стала, как сейчас говорят, хайповой, и это продолжают обсуждать.

— Да, это действительно шокирует. Причем этот случай шокирует сразу многопланово. Во-первых, то, что случилось, само по себе шокирует. Во-вторых, это же не какой-то алкоголик расчленяет, а вполне респектабельный член общества. Дальше выясняется, что у него уже пропал кто-то из его близких, знакомых, а кого-то он пытал.

И вся эта питерская тусовочка его про это знала, но на все это спокойно закрывала глаза, отдавала ему своих детей в обучение. Это как у нас московская Жмеринка отдавала своих детей в обучение в 57-ю школу, прекрасно зная, что там происходит с этими детьми потом. Вот это как бы степень внутренней гнилости правящей тусовки, когда даже если бы он был людоедом, ему все равно жали бы ручку, звали бы в президиум и т. д.

— Был проведен какой-то очень странный опрос "золотой" молодежи с Рублевки…

— Простите, опять госпожа Мара Багдасарян…

— Да. Видимо, она тоже была в числе опрошенных…

— Мара Багдасарян — это человек, который искренне считает, что законов для нее не существует, что законы "для быдла". Если вы подчиняетесь закону, то вы быдло по определению. Мара — человек, у которого официальный диагноз, если я правильно понимаю, шизофрения.

— Эпилепсия.

— Эпилепсия. При этом она водит машину. И российское государство с нее сдувает пылинки. А если вы что-нибудь не то скажете, то это будет разжигание межнациональной розни. Это уже к вопросу, кто здесь хозяин в этой стране…

— Но "золотая" молодежь ведь такая нежная и ранимая, она очень переживает, что родители, возможно, не будут давать им по одной-две тысячи долларов на карманные расходы и не смогут приглашать мировых звезд на дни рождения.

— А почему это им не будут давать по тысяче-две долларов на карманные расходы?…

— Из-за усиливающегося кризиса. Они очень переживают.

— Ну какой же у них кризис?… У них все замечательно. Это, я думаю, родители какую-нибудь книжку прочитали случайным образом правильную и решили повоспитывать.

— Один автоэксперт по поводу Мары Багдасарян сказал, что их так мало, что ради них не стоит менять законы, правила дорожного движения.

— А при чем здесь законы?… Люди нарушают закон. Значит, закон надо изменить? Где здесь логика? Госпожа Багдасарян нарушала все правила, которые только можно вообразить. Где здесь основание для изменений правил? Вот у нас господин Соколов убил, расчленил человека. Разве это основание для того, чтобы декриминализировать убийство?

— Ни в коем случае, конечно…

— Ну почему же — ведь хороший, симпатичный человек. Его многие любят. Петиция в его защиту собрала несколько сотен тысяч подписей.

— Собрали миллион подписей в защиту военнослужащего Шамсутдинова, который расстрелял многих сослуживцев…

— А там другое дело. Хотя не очень понятно, что там на самом деле было, но похоже, что там не было издевательств. Туда уже и из Госдумы ездили и подтвердили это. А видео про издевательства фейковое, но многих оно убедило.

— Видимо, просто парень много играл в какие-то игры.

— Но учитывая, какие законы принимает Государственная Дума, я легко понимаю людей, которые поверят видео и не поверят депутату. Но я этого депутата знаю. Мы с ним общались. Я ему доверяю как бывшему офицеру. Но вот если взять абстрактно, то вы видите ролик, а потом какой-то депутат (при том что Госдума и пенсионную реформу приняла, и бюджет каждый год принимает) говорит, что это не так. Вы кому поверите? Миллион человек поверило ролику. Это естественно.

— К сожалению, фейковая информация уже давно стала огромной проблемой. Мы теперь вообще живем в мире фейков, когда очень сложно понять, где правдивая информация…

— Причем это уже не просто фейк-ньюс. Уже и фейк-сайенс появилась. Есть комиссия Российской академии наук по лженауке. Да, она должна бороться с мошенничеством. Но что она делает на самом деле? Она делает заключения, где написано: поскольку мы не понимаем, как происходит такое-то явление, его не существует. Господа, но вообще-то говоря, это религиозное сознание.

Оно тоже имеет право на существование, но это другое. Наука — отдельно, религия — отдельно. Они друг другу не противоречат, но это разные вещи.

И когда ученый говорит: я это не понимаю, следующий шаг — значит, это надо исследовать. А когда ученый говорит: я этого не понимаю, значит, этого не существует, это совсем не наука. Дорогой товарищ, простите, а вы точно ученый? Дедушка, вы вправду академик?…

— Сейчас еще академики, которые учились. Скоро будут академики, которые сдавали ЕГЭ…

— Судя по некоторым академикам, которых я знаю, да, такие уже есть. Я был на заседании президиума Академии наук. И мне не жалко Российскую академию наук, потому что с каждым годом она имеет все меньше отношения к науке. В экономике слово "академик" вообще было тяжким личным оскорблением, пока членкором не стал Сергей Юрьевич Глазьев.

После этого ситуация как-то немного выправилась. Но и сейчас говорить об авторитете нынешней науки, тем более экономики, очень сложно. Я знаю людей, которые стесняются говорить, что они членкоры и академики, потому что просто стыдно.

— Ну академия-то все равно нужна.

— Понимаете, наука, как и аналитика, — это функциональная вещь, прикладная. Если государство занимается развитием, тогда это нужно. И тогда эту проблему так или иначе решают. А если государство занимается, извиняюсь за мой французский, распилом как главной задачей, как смыслом своего существования, тогда академия вырождается в декорацию, в витрину, в красивых или не очень красивых марионеток, которые не нужны. За исключением тех людей, которые делают ракеты. 

— Проблема еще в том, что в науку-то надо вкладываться. Сталин вкладывался в науку…

— За это его и ненавидит нынешнее поколение лавочников. Он вкладывался в науку, вместо того чтобы украсть деньги и убежать в цивилизованную страну, как они говорят. Не за то, что там были жертвы и т. д. Его ненавидят за то, что он создал цивилизацию. Вот в этом его вина перед лавочниками, которые нами управляют.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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