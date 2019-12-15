Что происходит с Россией? Почему все больше людей верят фейкам? Почему собирают подписи в поддержку серийных убийц? Почему к депутатам относятся как к лжецам и ворам, а за оскорбление "академиком" можно и получить? Почему некоторые ненавидят Сталина? Почему на Рублевке ждут кризиса?
Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал экономист, доктор экономических наук, главный редактор журнала "Свободная мысль" Михаил Делягин.
Читайте начало интервью:
Михаил Делягин: "Все дружно забыли о росте экономики"
Почему правительство игнорирует президента
Мнение: только в России не занимаются этническими чистками
Кому выгодно замещать русских мигрантами
Михаил Делягин: испорченное реформаторами-приватизаторами можно исправить
Мирового заговора нет, мировые заговорщики есть
Михаил Делягин: цель правительства — сократить численность населения
Михаил Делягин: правительство морозит деньги и губит страну
Мнение: промышленность в России продолжают убивать
— Михаил Геннадьевич, произошел действительно вопиющий, жуткий случай — доцент Петербургского университета убил и расчленил студентку. Конечно, эта тема сразу стала, как сейчас говорят, хайповой, и это продолжают обсуждать.
— Да, это действительно шокирует. Причем этот случай шокирует сразу многопланово. Во-первых, то, что случилось, само по себе шокирует. Во-вторых, это же не какой-то алкоголик расчленяет, а вполне респектабельный член общества. Дальше выясняется, что у него уже пропал кто-то из его близких, знакомых, а кого-то он пытал.
И вся эта питерская тусовочка его про это знала, но на все это спокойно закрывала глаза, отдавала ему своих детей в обучение. Это как у нас московская Жмеринка отдавала своих детей в обучение в 57-ю школу, прекрасно зная, что там происходит с этими детьми потом. Вот это как бы степень внутренней гнилости правящей тусовки, когда даже если бы он был людоедом, ему все равно жали бы ручку, звали бы в президиум и т. д.
— Был проведен какой-то очень странный опрос "золотой" молодежи с Рублевки…
— Простите, опять госпожа Мара Багдасарян…
— Да. Видимо, она тоже была в числе опрошенных…
— Мара Багдасарян — это человек, который искренне считает, что законов для нее не существует, что законы "для быдла". Если вы подчиняетесь закону, то вы быдло по определению. Мара — человек, у которого официальный диагноз, если я правильно понимаю, шизофрения.
— Эпилепсия.
— Эпилепсия. При этом она водит машину. И российское государство с нее сдувает пылинки. А если вы что-нибудь не то скажете, то это будет разжигание межнациональной розни. Это уже к вопросу, кто здесь хозяин в этой стране…
— Но "золотая" молодежь ведь такая нежная и ранимая, она очень переживает, что родители, возможно, не будут давать им по одной-две тысячи долларов на карманные расходы и не смогут приглашать мировых звезд на дни рождения.
— А почему это им не будут давать по тысяче-две долларов на карманные расходы?…
— Из-за усиливающегося кризиса. Они очень переживают.
— Ну какой же у них кризис?… У них все замечательно. Это, я думаю, родители какую-нибудь книжку прочитали случайным образом правильную и решили повоспитывать.
— Один автоэксперт по поводу Мары Багдасарян сказал, что их так мало, что ради них не стоит менять законы, правила дорожного движения.
— А при чем здесь законы?… Люди нарушают закон. Значит, закон надо изменить? Где здесь логика? Госпожа Багдасарян нарушала все правила, которые только можно вообразить. Где здесь основание для изменений правил? Вот у нас господин Соколов убил, расчленил человека. Разве это основание для того, чтобы декриминализировать убийство?
— Ни в коем случае, конечно…
— Ну почему же — ведь хороший, симпатичный человек. Его многие любят. Петиция в его защиту собрала несколько сотен тысяч подписей.
— Собрали миллион подписей в защиту военнослужащего Шамсутдинова, который расстрелял многих сослуживцев…
— А там другое дело. Хотя не очень понятно, что там на самом деле было, но похоже, что там не было издевательств. Туда уже и из Госдумы ездили и подтвердили это. А видео про издевательства фейковое, но многих оно убедило.
— Видимо, просто парень много играл в какие-то игры.
— Но учитывая, какие законы принимает Государственная Дума, я легко понимаю людей, которые поверят видео и не поверят депутату. Но я этого депутата знаю. Мы с ним общались. Я ему доверяю как бывшему офицеру. Но вот если взять абстрактно, то вы видите ролик, а потом какой-то депутат (при том что Госдума и пенсионную реформу приняла, и бюджет каждый год принимает) говорит, что это не так. Вы кому поверите? Миллион человек поверило ролику. Это естественно.
— К сожалению, фейковая информация уже давно стала огромной проблемой. Мы теперь вообще живем в мире фейков, когда очень сложно понять, где правдивая информация…
— Причем это уже не просто фейк-ньюс. Уже и фейк-сайенс появилась. Есть комиссия Российской академии наук по лженауке. Да, она должна бороться с мошенничеством. Но что она делает на самом деле? Она делает заключения, где написано: поскольку мы не понимаем, как происходит такое-то явление, его не существует. Господа, но вообще-то говоря, это религиозное сознание.
Оно тоже имеет право на существование, но это другое. Наука — отдельно, религия — отдельно. Они друг другу не противоречат, но это разные вещи.
И когда ученый говорит: я это не понимаю, следующий шаг — значит, это надо исследовать. А когда ученый говорит: я этого не понимаю, значит, этого не существует, это совсем не наука. Дорогой товарищ, простите, а вы точно ученый? Дедушка, вы вправду академик?…
— Сейчас еще академики, которые учились. Скоро будут академики, которые сдавали ЕГЭ…
— Судя по некоторым академикам, которых я знаю, да, такие уже есть. Я был на заседании президиума Академии наук. И мне не жалко Российскую академию наук, потому что с каждым годом она имеет все меньше отношения к науке. В экономике слово "академик" вообще было тяжким личным оскорблением, пока членкором не стал Сергей Юрьевич Глазьев.
После этого ситуация как-то немного выправилась. Но и сейчас говорить об авторитете нынешней науки, тем более экономики, очень сложно. Я знаю людей, которые стесняются говорить, что они членкоры и академики, потому что просто стыдно.
— Ну академия-то все равно нужна.
— Понимаете, наука, как и аналитика, — это функциональная вещь, прикладная. Если государство занимается развитием, тогда это нужно. И тогда эту проблему так или иначе решают. А если государство занимается, извиняюсь за мой французский, распилом как главной задачей, как смыслом своего существования, тогда академия вырождается в декорацию, в витрину, в красивых или не очень красивых марионеток, которые не нужны. За исключением тех людей, которые делают ракеты.
— Проблема еще в том, что в науку-то надо вкладываться. Сталин вкладывался в науку…
— За это его и ненавидит нынешнее поколение лавочников. Он вкладывался в науку, вместо того чтобы украсть деньги и убежать в цивилизованную страну, как они говорят. Не за то, что там были жертвы и т. д. Его ненавидят за то, что он создал цивилизацию. Вот в этом его вина перед лавочниками, которые нами управляют.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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