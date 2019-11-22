Почему правительство игнорирует президента

Что происходит с социальной сферой и экономикой России? Сколько долгов Россия списала другим странам на самом деле? Почему и зачем? Почему правительство такое доброе для внешнего мира, но гнобит своих граждан? Какие цели на самом деле ставит себе власть?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Михаилом Делягиным

О ситуации в стране побеседовали главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и доктор экономических наук, главный редактор журнала "Свободная мысль" Михаил Делягин.

Читайте начало интервью:

Михаил Делягин: "Все дружно забыли о росте экономики"

— Михаил Геннадьевич, почему вы считаете, что правительство саботирует выполнение майских указов? Может быть, просто нет возможности их выполнять в полном объеме?

— Если у правительства нет возможности выполнять майские указы и вообще указания руководителя, то это правительство обязано написать заявление об отставке и уступить место людям, которые найдут такую возможность. Да, действительно, было как-то даже так, что правительство сказало: вы знаете, мы не можем выполнять майские указы, потому что нам не хватает для этого одного триллиона рублей.

За этот же год это же самое правительство заморозило в федеральном бюджете 1,5 триллиона рублей. То есть они говорили "нам не хватает одного триллиона", а неиспользуемые остатки на счетах федерального бюджета выросли за этот год на 1,5 триллиона. Немножко странновато.

— А кто это контролирует? Кто может на это повлиять?

— Формально контролирует президент. У президента есть контрольное управление, у контрольного управления есть крайне уважаемые руководители. Но если президента посылают, а он не обращает на это внимания, значит, для него это несущественно, для него есть более существенные вопросы, которыми он занимается.

— Раньше мы активно прощали долги многим африканским и другим странам, сейчас многие недовольны, что мы опять начали это делать.

— Маленькая оговорочка, мы не начали прощать долги. Просто выступая перед лидерами африканских государств, когда люди приглашают к себе в гости, мы должны им сказать, во-первых, что-нибудь приятное, во-вторых, показать, что, помимо чая и кофе, мы делаем им что-то хорошее. Товарищ Путин им напомнил: Российская Федерация списала больше 20 миллиардов долгов африканским странам.

Естественно, у людей, которые сдавали ЕГЭ, мозги спеклись в яичницу, считать и думать они не умеют, поэтому сразу решили, что товарищ Путин прямо на месте списал им долги на 20 миллиардов долларов, и начали подпрыгивать. Некоторые из них вполне уважаемые люди, типа госпожи Зубаревич, которая явно ЕГЭ не сдавала, у нее это уже просто в силу возраста.

Но это долги, которые Россия вообще списала за все 30 лет национального предательства. Если считать с 1992 года, то, соответственно, за 27 лет. Россия эти долги списала за длительное время. Алжиру списывали, Ливии, которая имела международные резервы 200 миллиардов долларов, тоже списали долги. Конечно, это преступление. Это преступление в чистом виде, хотя и не хищение, это случай, когда деньги транжирят.

— Логика какая? Зачем? Почему?

— Я думаю, что кто-то это делал за взятки, можно предположить, что это безумие, которое делать от чистого сердца сложно. Может быть, хотелось сделать приятное.

— В политике разве бывает приятное?

— Бывает.

— Но какой-то смысл должен быть.

— На самом деле бывают и другие подходы. Скажем, Алжир сказал: вы нам спишите долги, потом вы нам дайте кредит, и на этот кредит мы купим ваши самолеты. Наши им кредит дали и долги списали. После чего алжирцы сказали: нам кажется, что ваши самолеты ржавые, не будем у вас покупать. Так можно относиться к стране, которая де-факто не существует.

Это, правда, было достаточно давно — около десяти лет назад. История была довольно громкая. Но самое главное, что в последние годы мы значимых объемов кредитов не списывали. Это, безусловно, грехи и преступления, но грехи и преступления не сегодняшнего дня. Возникает надежда, что какие-то уроки кто-то там как-то извлек из этого.

Всего мы простили более 151 миллиарда долларов. Более 151 миллиарда долларов — это с распада Советского Союза в конце 1991 года, и это только то, что есть по открытым источникам. Понятно, что есть долги неофициальные или секретные, которые прощаются тоже неофициально или секретно.

Никто и никогда в мире долги не прощает. Кроме нас. Единственный был пример, когда Польша простила половину долгов, по-моему, в 1990 году, но ее накачали деньгами, как ледокол, который будет разрушать Советский Союз, а дальше будет разрушать Российскую Федерацию. У Польши была такая специфическая миссия. Поэтому и случай совсем не тот.

— А внутри страны, что-то наши власти не так активно и масштабно списывают. Вспоминается только советское время. Когда в 1982 году была принята Продовольственная программа, простили долги сельскому хозяйству.

— Понимаете, Советский Союз — это было государство, которое управлялось хорошо или плохо — по-разному в разные эпохи. Но люди, которые управляли Советским Союзом, искренне считали, что они должны развивать эту территорию и делать лучше людям, которые на ней живут. Это была просто другая мотивация.

А российская государственность создавалась в 1990 году (это моя гипотеза, но я это видел) как машинка для разгромления советского наследства. Вот этот функционал никуда не делся: машина была свинчена по-советски надежно и функционирует до сих пор именно в этом качестве. Когда советское наследство в основном закончилось, когда в 90-е годы закончили грабить материальный капитал, стали грабить нематериальный капитал, и начиная с монетизации льгот идет разгромление социального капитала, который остался от Советского Союза.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев